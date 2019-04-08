Sau tất cả, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng lại trở về bên nhau, chuẩn bị đăng ký kết hôn?

Sao quốc tế 08/04/2019 16:32

Cho đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ vô cùng mong chờ ngày Hồ Ca tìm được người phụ nữ của đời mình để sớm yên bề gia thất sau những năm tháng đau khổ vì yêu.

Ở tuổi 37, Hồ Ca đã đứng ở đỉnh cao danh vọng, sự nghiệp nhưng vẫn mãi “một mình lẻ bóng”. Nam diễn viên còn được người hâm mộ dành tặng danh hiệu “quý ông độc thân đắt giá nhất Cbiz”. Nhiều năm qua đi, người ta vẫn cho rằng, chuyện tình của anh và Tiết Giai Ngưng chính là một trong những lý do khiến Hồ Ca chưa chịu lập gia đình.

Sau tất cả, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng lại trở về bên nhau, chuẩn bị đăng ký kết hôn? - Ảnh 1
Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger xứ Trung bất ngờ tiết lộ Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng đã tái hợp sau đổ vỡ, thậm chí người này còn cho biết cả hai sắp tổ chức hôn lễ tại Thượng Hải. Thông tin này đã khiến người hâm mộ Hồ Ca nói riêng và fan của cặp đôi nói chung vô cùng vui mừng. Trước đó, cộng đồng mạng đã từng xôn xao khi truyền thông đăng tải thông tin Hồ Ca và tình cũ Tiết Giai Ngưng “yêu lại từ đầu”.

Sau tất cả, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng lại trở về bên nhau, chuẩn bị đăng ký kết hôn? - Ảnh 2
Hồ Ca chọn cách im lặng chứ không lên tiếng như mọi lần - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào tái hợp với Tiết Giai Ngưng, Hồ Ca chọn cách im lặng, không lên tiếng phủ nhận cũng không khẳng định. Mặc dù trước nay, mỗi khi dính vào tin đồn tình cảm, anh và công ty đều nhanh chóng thanh minh. Chính vì vậy, hành động bất thường này của Hồ Ca khiến nhiều người “bán tín bán nghi” trước tin đồn anh và Tiết Giai Ngưng nối lại tình xưa. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người cho rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Sau tất cả, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng lại trở về bên nhau, chuẩn bị đăng ký kết hôn? - Ảnh 3
Người hâm mộ đều mong chờ cả hai có thể tái hợp - Ảnh: Internet

Liệu “sau cơn mưa có thấy cầu vồng”, cặp đôi từng nắm tay nhau vượt ngày giông bão Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng có thể nhận một cái kết có hậu khác sau chia tay?

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai

Biểu hiện bất thường của Giả Nãi Lượng và chi tiết khác lạ trên Weibo của Lý Tiểu Lộ khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi đã chính thức ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ca Tiết Giai Ngưng Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai

Rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức ly hôn vì động thái bất ngờ này của cả hai

Lộ hình ảnh Chung Gia Hân vất vả chăm con một mình, chồng vô tâm hay hôn nhân đang trục trặc?

Lộ hình ảnh Chung Gia Hân vất vả chăm con một mình, chồng vô tâm hay hôn nhân đang trục trặc?

Cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử, lại còn là một cặp song sinh

Cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử, lại còn là một cặp song sinh

Truyền kinh nghiệm cho đàn em, Nhiệt Ba bị netizen chỉ trích: "Vừa thiếu tài, vừa thiếu đức"

Truyền kinh nghiệm cho đàn em, Nhiệt Ba bị netizen chỉ trích: "Vừa thiếu tài, vừa thiếu đức"

Loạt sao Hoa ngữ hạng A bị lên án gay gắt vì xả stress bằng… điếu thuốc lá!

Loạt sao Hoa ngữ hạng A bị lên án gay gắt vì xả stress bằng… điếu thuốc lá!

Dàn diễn viên Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 sau 10 năm: Dương Mịch bị chị em "cạch mặt" vì chơi xấu?

Dàn diễn viên Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 sau 10 năm: Dương Mịch bị chị em "cạch mặt" vì chơi xấu?

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 57 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới