Sau tất cả, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng lại trở về bên nhau, chuẩn bị đăng ký kết hôn?

Cho đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ vô cùng mong chờ ngày Hồ Ca tìm được người phụ nữ của đời mình để sớm yên bề gia thất sau những năm tháng đau khổ vì yêu.
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Ở tuổi 37, Hồ Ca đã đứng ở đỉnh cao danh vọng, sự nghiệp nhưng vẫn mãi “một mình lẻ bóng”. Nam diễn viên còn được người hâm mộ dành tặng danh hiệu “quý ông độc thân đắt giá nhất Cbiz”. Nhiều năm qua đi, người ta vẫn cho rằng, chuyện tình của anh và Tiết Giai Ngưng chính là một trong những lý do khiến Hồ Ca chưa chịu lập gia đình.
Mới đây, một blogger xứ Trung bất ngờ tiết lộ Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng đã tái hợp sau đổ vỡ, thậm chí người này còn cho biết cả hai sắp tổ chức hôn lễ tại Thượng Hải. Thông tin này đã khiến người hâm mộ Hồ Ca nói riêng và fan của cặp đôi nói chung vô cùng vui mừng. Trước đó, cộng đồng mạng đã từng xôn xao khi truyền thông đăng tải thông tin Hồ Ca và tình cũ Tiết Giai Ngưng “yêu lại từ đầu”.
Giữa ồn ào tái hợp với Tiết Giai Ngưng, Hồ Ca chọn cách im lặng, không lên tiếng phủ nhận cũng không khẳng định. Mặc dù trước nay, mỗi khi dính vào tin đồn tình cảm, anh và công ty đều nhanh chóng thanh minh. Chính vì vậy, hành động bất thường này của Hồ Ca khiến nhiều người “bán tín bán nghi” trước tin đồn anh và Tiết Giai Ngưng nối lại tình xưa. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người cho rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Liệu “sau cơn mưa có thấy cầu vồng”, cặp đôi từng nắm tay nhau vượt ngày giông bão Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng có thể nhận một cái kết có hậu khác sau chia tay?