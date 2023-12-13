Sau khi thua kiện, Trịnh Sảng bị rà soát tài sản, đối diện nguy cơ ngồi tù vì chậm trả nợ

Theo QQ đưa tin, vào ngày 12/12, tòa đã ra lệnh cưỡng chế, yêu cầu Trịnh Sảng phải bồi thường cho hãng phim Đông Khai Chi Vi số tiền 90,5 triệu NDT (hơn 306 tỷ đồng). Quyết định này được đưa ra sau khi Trịnh Sảng không thực hiện phán quyết của tòa ở lần thua kiện hồi tháng 7.

Theo Sina, tổng số tiền Trịnh Sảng phải đền bù cho các đối tác là 200 triệu NDT (hơn 682 tỷ đồng). Với khoản nợ lớn như vậy, nữ diễn viên không thể một lần thanh toán dứt điểm.

Sau khi thua kiện và bị cưỡng chế trả nợ, phía Trịnh Sảng có phản hồi về vụ việc. Studio của nữ nghệ sĩ cho biết Trịnh Sảng đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng. Sao nữ này cũng đã liên hệ đàm phán với đối tác về phương án trả nợ phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện tại.

Kể từ khi rời xa làng giải trí, Trịnh Sảng định cư ở Mỹ, bền bỉ theo đuổi cuộc chiến giành quyền nuôi con với người yêu cũ - Trương Hằng.

Theo Trịnh Sảng, cô đã chấp nhận việc không thể trở lại làng giải trí Trung Quốc sau loạt bê bối đời tư. Người đẹp thích nghi với cuộc sống tại Mỹ bằng cách đăng ký các lớp học ngoại ngữ, học cách chăm sóc con, dự định xây dựng kênh YouTube cá nhân… Bố mẹ nữ diễn viên cũng chuyển sang Mỹ sinh sống cùng con gái và không hé lộ ngày trở về Trung Quốc.

Trịnh Sảng (SN 1991) từng là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Trung Quốc với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa đến...

Năm 2021, cô nhận hình phạt cấm sóng vĩnh viễn, bị tẩy chay khỏi giới giải trí xứ tỷ dân sau khi vướng scandal trốn thuế và bị phạt 46 triệu USD, nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi con sinh đôi.

Hiện, Trịnh Sảng sống ở Mỹ. Cô thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống đời thường. Trịnh Sảng từng tâm sự cô nhớ gia đình ở Trung Quốc, nhưng không dám về nước vì sợ gây phiền toái cho người thân.