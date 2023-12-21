Sau 2 năm bị phong sát, Trịnh Sảng rơi vào tình thế cùng cực trên đất Mỹ, đối mặt với nguy cơ ngồi tù

Sao quốc tế 21/12/2023 11:51

Sau khi rời Cbiz, Trịnh Sảng qua Mỹ nhưng cuộc sống không hề dễ dàng, không những vậy còn đối mặt với nguy cơ ngồi tù đến 7 năm vì không thể trả tiền cho các đối tác cũ.

 

Vào ngày 19/12 vừa qua, Sohu đưa tin sau khi bị tòa án cưỡng chế trả hơn 90 triệu NDT (hơn 12,5 triệu USD) cho công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Đông Khai Chi Tinh - đơn vị sản xuất bộ phim Người Tình Phỉ Thúy, Trịnh Sảng đang rơi vào tình huống khó khăn. Các luật sư còn cho biết, Trịnh Sảng có thể sẽ bị phạt 7 năm tù nếu tiếp tục trốn tránh tại Mỹ và không trả tiền.

Sau 2 năm bị phong sát, Trịnh Sảng rơi vào tình thế cùng cực trên đất Mỹ, đối mặt với nguy cơ ngồi tù - Ảnh 1
Trịnh Sảng có thể sẽ bị phạt 7 năm tù nếu tiếp tục trốn tránh tại Mỹ và không trả tiền.

Trước đó tài khoản ngân hàng của Trịnh Sảng bị đóng băng, do thời điểm đó, nữ diễn viên bị phạt tội trốn thuế với số tiền lên tới 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD). Sau khi nộp bù tiền thuế, Trịnh Sảng không còn khả năng chi trả các khoản đòi bồi thường khác của đối tác. Nữ diễn viên bị xử thua kiện hồi tháng 1, cô đã kháng cáo nhưng không thành công.

Trong bức thư cầu cứu Trịnh Sảng viết trước đó, nữ diễn viên Yêu Em Từ cái Nhìn Đầu Tiên cho biết cuộc sống ở Mỹ quá khó khăn. Cô sống chật vật, bức bối vì ngày nào cũng phải nghe các cuộc gọi đòi bồi thường từ đối tác. "Tôi ăn uống dè sẻn, khi mới sang Mỹ, tôi chỉ có 5 cái áo, 2 cái quần nhưng chẳng dám mua thêm. Tôi phải tiết kiệm cả giấy vệ sinh. Thời gian qua tôi sống nhờ sự hỗ trợ của bạn bè".

Sau 2 năm bị phong sát, Trịnh Sảng rơi vào tình thế cùng cực trên đất Mỹ, đối mặt với nguy cơ ngồi tù - Ảnh 2
Trịnh Sảng và bạn trai Trương Hằng trước khi xảy ra bê bối mang thai hộ và trốn thuế. 

Phía Trương Hằng, tình cũ của Trịnh Sảng còn tiết lộ thêm, cô xin trợ cấp người nghèo cho hai con bằng cách đăng ký thẻ trắng. Thẻ trắng chương trình hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những gia đình có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế kém từ 2.000 USD trở xuống.

Trương Hằng cũng cho biết thêm, khi đăng ký thẻ này có thể khiến hai bé Lucas và Luna nhận đối xử không có lợi trong tương lai, như bị hạn chế nơi học hành. Tình cũ còn tố cáo Trịnh Sảng là người muốn giữ các con ở lại Mỹ vì cô không muốn về nước để phải đối mặt với những món nợ khổng lồ.

Tuy không còn hoạt động trong giới giải trí, thông qua một tài khoản mạng xã hội, thỉnh thoảng Trịnh Sảng chia sẻ hình ảnh mới, môi trường sống tại Mỹ. Nữ diễn viên không còn giữ được vẻ lung linh, chỉn chu như thời là ngôi sao được săn đón nhất Trung Quốc. Tóc cô rụng nhiều, có dấu hiệu hói trán, gương mặt không trang điểm trông nhợt nhạt.

Sau 2 năm bị phong sát, Trịnh Sảng rơi vào tình thế cùng cực trên đất Mỹ, đối mặt với nguy cơ ngồi tù - Ảnh 3
Hình ảnh của "nữ thần thanh xuân" của làng giải trí Hoa Ngữ trên đất Mỹ khiến nhiều người khó nhận ra. 

Trịnh Sảng sinh năm 1991, được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô nổi tiếng với nhiều bộ phim như "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", "Thanh xuân đấu", "Vườn sao băng" (bản Trung), "Hạ chí chưa tới"…

Năm 2021, Trịnh Sảng vướng bê bối thuê người mang thai hộ, bỏ con và trốn thuế. Cô chính thức bị "phong sát", bị các nhãn hàng hủy bỏ hợp đồng. Tại Trung Quốc, thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội hay các bộ phim của Trịnh Sảng đều bị gỡ và xóa bỏ.

Sau 2 năm bị phong sát, Trịnh Sảng rơi vào tình thế cùng cực trên đất Mỹ, đối mặt với nguy cơ ngồi tù - Ảnh 4
Sau bê bối, Trịnh Sảng sang định cư tại Colorado, Mỹ cùng với cha mẹ nhưng đối diện với số nợ khủng không có khả năng trả. 

Giữa năm 2021, Trịnh Sảng đăng trạng thái cầu xin Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho một cơ hội "để làm rõ sự thật". Tuy nhiên, cô vẫn bị dư luận phản đối. Đến nay, con đường hoạt động nghệ thuật của cô tại Trung Quốc đã bị chặn đứng.

Sau bê bối, Trịnh Sảng sang định cư tại Colorado, Mỹ cùng với cha mẹ. Tại Mỹ, cô tiếp tục theo đuổi vụ kiện với bạn trai cũ là Trương Hằng để giành quyền nuôi con. Đầu tháng 3/2022, tòa cho phép nữ diễn viên có nhiều thời gian bên con hơn.

Sau khi thua kiện, Trịnh Sảng bị rà soát tài sản, đối diện nguy cơ ngồi tù vì chậm trả nợ

Sau khi thua kiện, Trịnh Sảng bị rà soát tài sản, đối diện nguy cơ ngồi tù vì chậm trả nợ

Vào ngày 13/12, cư dân mạng xôn xao trước thông tin tiến hành rà soát tài sản của Trịnh Sảng tại Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Sảng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sau khi thua kiện, Trịnh Sảng bị rà soát tài sản, đối diện nguy cơ ngồi tù vì chậm trả nợ

Sau khi thua kiện, Trịnh Sảng bị rà soát tài sản, đối diện nguy cơ ngồi tù vì chậm trả nợ

Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế

Bị phong sát gần 3 năm, Trịnh Sảng vẫn 'đủ sức' khiến loạt đỉnh lưu lượng như Triệu lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi phải lép vế

Dù bị 'phong sát' đã lâu, Trịnh Sảng vẫn chễm chệ leo lên 'hotsearch' chỉ một bức ảnh

Dù bị 'phong sát' đã lâu, Trịnh Sảng vẫn chễm chệ leo lên 'hotsearch' chỉ một bức ảnh

Chưa lên sóng nhưng Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tiếp tục bị so sánh với dự án đình đám một thời của Trịnh Sảng

Chưa lên sóng nhưng Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tiếp tục bị so sánh với dự án đình đám một thời của Trịnh Sảng

Sau bê bối rúng động Cbiz, Trịnh Sảng lần đầu lộ diện, không còn vẻ ngoài của 'nữ thần học đường', fan cứng cũng nhận không ra

Sau bê bối rúng động Cbiz, Trịnh Sảng lần đầu lộ diện, không còn vẻ ngoài của 'nữ thần học đường', fan cứng cũng nhận không ra

Trịnh Sảng bị kiện, phải bồi thường hơn 90 triệu NDT cho công ty đầu tư

Trịnh Sảng bị kiện, phải bồi thường hơn 90 triệu NDT cho công ty đầu tư

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 46 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 48 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều