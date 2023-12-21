Sau 2 năm bị phong sát, Trịnh Sảng rơi vào tình thế cùng cực trên đất Mỹ, đối mặt với nguy cơ ngồi tù

Sau khi rời Cbiz, Trịnh Sảng qua Mỹ nhưng cuộc sống không hề dễ dàng, không những vậy còn đối mặt với nguy cơ ngồi tù đến 7 năm vì không thể trả tiền cho các đối tác cũ.

Vào ngày 19/12 vừa qua, Sohu đưa tin sau khi bị tòa án cưỡng chế trả hơn 90 triệu NDT (hơn 12,5 triệu USD) cho công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Đông Khai Chi Tinh - đơn vị sản xuất bộ phim Người Tình Phỉ Thúy, Trịnh Sảng đang rơi vào tình huống khó khăn. Các luật sư còn cho biết, Trịnh Sảng có thể sẽ bị phạt 7 năm tù nếu tiếp tục trốn tránh tại Mỹ và không trả tiền. Trịnh Sảng có thể sẽ bị phạt 7 năm tù nếu tiếp tục trốn tránh tại Mỹ và không trả tiền. Trước đó tài khoản ngân hàng của Trịnh Sảng bị đóng băng, do thời điểm đó, nữ diễn viên bị phạt tội trốn thuế với số tiền lên tới 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD). Sau khi nộp bù tiền thuế, Trịnh Sảng không còn khả năng chi trả các khoản đòi bồi thường khác của đối tác. Nữ diễn viên bị xử thua kiện hồi tháng 1, cô đã kháng cáo nhưng không thành công.

Trong bức thư cầu cứu Trịnh Sảng viết trước đó, nữ diễn viên Yêu Em Từ cái Nhìn Đầu Tiên cho biết cuộc sống ở Mỹ quá khó khăn. Cô sống chật vật, bức bối vì ngày nào cũng phải nghe các cuộc gọi đòi bồi thường từ đối tác. "Tôi ăn uống dè sẻn, khi mới sang Mỹ, tôi chỉ có 5 cái áo, 2 cái quần nhưng chẳng dám mua thêm. Tôi phải tiết kiệm cả giấy vệ sinh. Thời gian qua tôi sống nhờ sự hỗ trợ của bạn bè". Trịnh Sảng và bạn trai Trương Hằng trước khi xảy ra bê bối mang thai hộ và trốn thuế. Phía Trương Hằng, tình cũ của Trịnh Sảng còn tiết lộ thêm, cô xin trợ cấp người nghèo cho hai con bằng cách đăng ký thẻ trắng. Thẻ trắng chương trình hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những gia đình có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế kém từ 2.000 USD trở xuống.

Trương Hằng cũng cho biết thêm, khi đăng ký thẻ này có thể khiến hai bé Lucas và Luna nhận đối xử không có lợi trong tương lai, như bị hạn chế nơi học hành. Tình cũ còn tố cáo Trịnh Sảng là người muốn giữ các con ở lại Mỹ vì cô không muốn về nước để phải đối mặt với những món nợ khổng lồ. Tuy không còn hoạt động trong giới giải trí, thông qua một tài khoản mạng xã hội, thỉnh thoảng Trịnh Sảng chia sẻ hình ảnh mới, môi trường sống tại Mỹ. Nữ diễn viên không còn giữ được vẻ lung linh, chỉn chu như thời là ngôi sao được săn đón nhất Trung Quốc. Tóc cô rụng nhiều, có dấu hiệu hói trán, gương mặt không trang điểm trông nhợt nhạt. Hình ảnh của "nữ thần thanh xuân" của làng giải trí Hoa Ngữ trên đất Mỹ khiến nhiều người khó nhận ra. Trịnh Sảng sinh năm 1991, được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô nổi tiếng với nhiều bộ phim như "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", "Thanh xuân đấu", "Vườn sao băng" (bản Trung), "Hạ chí chưa tới"… Năm 2021, Trịnh Sảng vướng bê bối thuê người mang thai hộ, bỏ con và trốn thuế. Cô chính thức bị "phong sát", bị các nhãn hàng hủy bỏ hợp đồng. Tại Trung Quốc, thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội hay các bộ phim của Trịnh Sảng đều bị gỡ và xóa bỏ. Sau bê bối, Trịnh Sảng sang định cư tại Colorado, Mỹ cùng với cha mẹ nhưng đối diện với số nợ khủng không có khả năng trả. Giữa năm 2021, Trịnh Sảng đăng trạng thái cầu xin Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho một cơ hội "để làm rõ sự thật". Tuy nhiên, cô vẫn bị dư luận phản đối. Đến nay, con đường hoạt động nghệ thuật của cô tại Trung Quốc đã bị chặn đứng. Sau bê bối, Trịnh Sảng sang định cư tại Colorado, Mỹ cùng với cha mẹ. Tại Mỹ, cô tiếp tục theo đuổi vụ kiện với bạn trai cũ là Trương Hằng để giành quyền nuôi con. Đầu tháng 3/2022, tòa cho phép nữ diễn viên có nhiều thời gian bên con hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-nam-bi-phong-sat-trinh-sang-roi-vao-tinh-the-cung-cuc-tren-dat-my-doi-mat-voi-nguy-co-ngoi-tu-639120.html