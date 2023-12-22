Rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã kết hôn sau 7 năm hẹn hò, người trong cuộc phản ứng ra sao?

Sao quốc tế 22/12/2023 16:55

Trước thông tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã kết hôn đang "sốt xình xịch" trên mạng xã hội, phản ứng của người trong cuộc gây bất ngờ.

 

Ngày 21/12, mạng xã hội "sốt xình xịch" trước tin hot về 1 cặp đôi đình đám đã đăng ký kết hôn, đó chính là Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng. Hiện từ khóa về thông tin này đang đứng vị trí No.1 top tìm kiếm xứ Trung.

Rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã kết hôn sau 7 năm hẹn hò, người trong cuộc phản ứng ra sao? - Ảnh 1
Thông tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã kết hôn sau 7 năm hẹn hò, leo thẳng lên hạng 1 bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo, "bạo thẫm" với hàng triệu lượt truy cập.

Theo đó, Lưu Đại Chùy - tay "săn ảnh"/ blogger Trung có tiếng livestream nhắc đến sao nữ họ Q và sao nam họ L đã đăng ký kết hôn vào đúng sinh nhật của nhà gái. Số đôi đang công khai hẹn hò trong Cbiz không nhiều, Cnet lập tức cho rằng Q và L được nhắc tới là Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm. Tiếp theo đó, hashtag "Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng kết hôn" leo thẳng lên hạng 1 bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo, "bạo thẫm" với hàng triệu lượt truy cập.

Thông tin này khiến các fan đang vô cùng phấn khích và đặt câu hỏi phải chăng cả 2 đã nhận được trái ngọt tình yêu sau 7 năm bên nhau. Ngay sau đó, phía fan của Quan Hiểu Đồng lên tiếng phủ nhận, cho đó là tin đồn vô căn cứ bởi ngày sinh nhật của nữ diễn viên rơi vào Chủ nhật nên Cục Dân chính sẽ không làm việc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho biết Cục Dân chính vẫn sẽ “tăng ca” vào cuối tuần để đáp ứng mong muốn đăng ký kết hôn của các cặp đôi nếu đặt lịch trước.

Rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã kết hôn sau 7 năm hẹn hò, người trong cuộc phản ứng ra sao? - Ảnh 2
Ngay sau đó, trên Weibo của phòng làm việc Lộc Hàm đăng bài phủ nhận tin đồn này. 

Không như vậy, vài ngày trước có blogger tung tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng mâu thuẫn, ảnh hưởng tới ý định kết hôn, nay lại có tin đã lấy giấy chứng nhận.

Nhưng không để netizen tò mò quá lâu, không lâu sau đó Weibo của phòng làm việc Lộc Hàm đăng bài phủ nhận tin đồn này. Phía nam diễn viên cho biết đã liên hệ với nền tảng đều yêu cầu gỡ tin nóng có liên quan khỏi Hot Search. Phòng làm việc của Lộc Hàm thông báo thêm, gần đây, anh vướng vào nhiều tin đồn thất thiệt thu hút lượng lớn người quan tâm, phòng làm việc sẽ xem xét và xử lý những người tung tin sai sự thật.

Rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã kết hôn sau 7 năm hẹn hò, người trong cuộc phản ứng ra sao? - Ảnh 3
Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò từ tháng 10/2017

Đây không phải là lần đầu cặp đôi gặp phải tình cảnh này. Vào khoảng tháng 11/2022 cũng có tin đồn cặp đôi này kết hôn, từ khóa cũng leo lên hạng 1 bảng Hot Search. Gia đình Quan Hiểu Đồng nhận 100 triệu NDT (hơn 344 tỷ đồng) tiền sính lễ, đám cưới dự kiến tổ chức vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, bố ruột của Quan Hiểu Đồng đã trực tiếp phủ nhận: "Bịa đặt, không thể là sự thật. Nếu hai đứa thực sự kết hôn, chúng tôi sẽ thông báo với mọi người".

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò từ tháng 10/2017, bất chấp đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tại thời điểm mới công khai việc hẹn hò, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng từng nhận về luồng ý kiến trái chiều từ công chúng. Thậm chí một bộ phận khán giả còn cho rằng Quan Hiểu Đồng đang cố gắng "ké" sự nổi tiếng của bạn trai.

Rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã kết hôn sau 7 năm hẹn hò, người trong cuộc phản ứng ra sao? - Ảnh 4
Thời gian mới công khai, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng từng nhận về luồng ý kiến trái chiều từ công chúng. 
Rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã kết hôn sau 7 năm hẹn hò, người trong cuộc phản ứng ra sao? - Ảnh 5
Từ năm 2020, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng từng không ít lần vướng vào nghi vấn đã kết hôn. 
Rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã kết hôn sau 7 năm hẹn hò, người trong cuộc phản ứng ra sao? - Ảnh 6
Hình ảnh cặp đôi đi ăn được người hâm mộ bắt gặp đi ăn cùng nhau, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vẫn khá vui vẻ để fan chụp hình.

Đứng trước làn sóng ý kiến trái chiều từ công chúng, phía Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đều giữ im lặng. Sau 6 năm kể từ khi công khai, cặp đôi dần dần nhận được sự ủng hộ của công chúng vì tình cảm bền chặt, không phô trương.

Từ năm 2020, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm nhiều lần bị đưa tin đã bí mật kết hôn, nhưng họ đều phủ nhận. Cặp đôi ở bên nhau một quãng thời gian dài nên người hâm mộ đều mong muốn họ nhanh chóng kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc.

'Bạo đỏ' hot search: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã đăng ký kết hôn?

'Bạo đỏ' hot search: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã đăng ký kết hôn?

Thông tin cặp sao Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng đã chính thức đăng ký kết hôn đang nhận được sự quan tâm kungr từ netizen.

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