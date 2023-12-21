'Bạo đỏ' hot search: Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã đăng ký kết hôn?

Ngay sau thông tin này, cư dân mạng lập tức xôn xao. Thậm chí từ khóa về chuyện cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn đã "bạo đỏ" bảng hot search giải trí , chứng tỏ sức ảnh hưởng của cả hai trong giới giải trí showbiz xứ Trung.

Theo đó, blogger Lưu Đại Chùy đã tung tin ám chỉ Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã ở bên nhau vào sinh nhật của Quan Hiểu Đồng, cả hai cũng lấy giấy chứng nhận vào hôm đó.

Tuy nhiên, cư dân mạng đã ngay lập tức tìm ra điểm bất thường. Cụ thể, theo như thông tin Lưu Đại Chùy tung ra, thì cặp đôi đi đăng ký kết hôn vào ngày sinh nhật của đàng gái, tức 17/9. Nhiều netizen khẳng định 17/9 nhằm vào chủ nhật và cục dân chính không làm việc vào ngày cuối tuần. Đồng nghĩa với việc thông tin cặp đôi về chung nhà 1 cách hợp pháp là vô căn cứ.

Trước đó không lâu, vào ngày 16/12, MXH còn rộ tin Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đang trục trặc trong mối quan hệ. Blogger cho biết gần đây cặp đôi có rất nhiều mâu thuẫn và liên tục cãi vã. Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã không gặp mặt nhau 3 tháng. Dù vậy, cặp sao vẫn chưa chia tay.

Tuy nhiên, những bất hòa hiện tại ảnh hưởng lớn đến dự định kết hôn của cặp đôi diễn viên này. Theo blogger giải trí, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đang suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên tiến xa hơn với đối phương.

Đến hiện tại, bất kể là trước tin đồn rạn nứt hay đăng ký kết hôn, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đều chưa đưa ra phản hồi.

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bạo Kích. Vào thời điểm công khai, mối quan hệ của cả hai không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của cựu thành viên nhóm EXO. Quan Hiểu Đồng bị fan Lộc Hàm liên tục chỉ trích, cho rằng không xứng với nam thần sinh năm 1990, đồng thời gây sức ép để cô chia tay với thần tượng của họ.

Bất chấp sự phản đối của fan, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vẫn bên nhau. Nhiều năm qua, họ yêu đương kín đáo, không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông và khán giả để tránh điều tiếng.