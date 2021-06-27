Rò rỉ 'cảnh nóng' trong góc khuất nhà hàng của cặp đôi nhà Justin Bieber, siêu mẫu không ngại 'thả rông' vòng 1 khi ăn tối cùng chồng

Cặp đôi Justin Bieber và Hailey Baldwin vừa qua đã có chuyến bay đến Paris, Pháp. Không chỉ đi mua sắm, cặp đôi còn khiến khiến khán giả được dịp bất ngờ không tả trong chuyến diện kiến Tổng thống Pháp và phu nhân. Theo truyền thông quốc tế, cặp vợ chồng đình đám nhất Hollywood đã gặp mặt Tổng thống để bàn một số vấn đề về giới trẻ.

Điều khiến khán giả sốc, thậm chí đổ xô chỉ trích cặp đôi là trang phục "khó coi" khi đến gặp người đứng đầu một đất nước. Trong khi nam ca sĩ diện vest vô cùng lịch lãm khác xa lối ăn mặc "dị thường" trong vài ngày ở đất Pháp, thì nàng mẫu chân dài lại có màn khoe thân vô cùng gợi cảm trong chiếc váy cắt xẻ táo bạo khiến toàn bộ "tấm lưng ong" được dịp tràn khắp mặt báo Pháp. Dù bộ váy của Hailey Baldwin vô cùng tôn dáng, thế nhưng lại bị cho là quá hở hang và thiếu nghiêm túc trong một buổi diện kiến một nguyên thủ quốc gia.