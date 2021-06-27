Rò rỉ 'cảnh nóng' trong góc khuất nhà hàng của cặp đôi nhà Justin Bieber, siêu mẫu không ngại 'thả rông' vòng 1 khi ăn tối cùng chồng

Không chỉ gây bất ngờ vì cuộc gặp mặt với Tổng thống Pháp, cặp vợ chồng đình đám nhà Justin Bieber còn khiến cộng đồng quốc tế sốc vì hình ảnh nóng mắt, vô cùng "nhạy cảm" ngay trong nhà hàng.
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Cặp đôi Justin Bieber và Hailey Baldwin vừa qua đã có chuyến bay đến Paris, Pháp. Không chỉ đi mua sắm, cặp đôi còn khiến khiến khán giả được dịp bất ngờ không tả trong chuyến diện kiến Tổng thống Pháp và phu nhân. Theo truyền thông quốc tế, cặp vợ chồng đình đám nhất Hollywood đã gặp mặt Tổng thống để bàn một số vấn đề về giới trẻ.
Điều khiến khán giả sốc, thậm chí đổ xô chỉ trích cặp đôi là trang phục "khó coi" khi đến gặp người đứng đầu một đất nước. Trong khi nam ca sĩ diện vest vô cùng lịch lãm khác xa lối ăn mặc "dị thường" trong vài ngày ở đất Pháp, thì nàng mẫu chân dài lại có màn khoe thân vô cùng gợi cảm trong chiếc váy cắt xẻ táo bạo khiến toàn bộ "tấm lưng ong" được dịp tràn khắp mặt báo Pháp. Dù bộ váy của Hailey Baldwin vô cùng tôn dáng, thế nhưng lại bị cho là quá hở hang và thiếu nghiêm túc trong một buổi diện kiến một nguyên thủ quốc gia.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ thân mật cùng Tổng thống, cặp vợ chồng nổi tiếng đã tổ chức ăn mừng sự kiện vinh dự cùng nhau ở một nhà hàng sang chảnh. Đáng chú ý, nữ người mẫu chân dài đã không ngần ngại khoe "chiếc ảnh" vô cùng tình tứ thân mật với Justin Bieber trên trang cá nhân. Theo đó, cặp vợ chồng có một nụ hôn vô cùng ngọt ngào và thắm thiết, đến nỗi người xem phải "đỏ mặt" vì độ tự nhiên của cả hai.
Được biết, trong những ngày ở đất Pháp, cặp đôi luôn xuất hiện tình tứ, nắm chặt tay trước truyền thông báo giới.
*Ảnh: Sưu tầm