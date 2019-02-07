Quan Hiểu Đồng tự tin khoe ảnh mặt mộc lên trang cá nhân nhưng đây mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý

Sao quốc tế 07/02/2019 16:45

Mới đây, nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng đã chia sẻ loạt ảnh selfie cùng gia đình lên trang cá nhân dịp năm mới và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Quan Hiểu Đồng là nữ diễn viên 9X sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nữ tính và dịu dàng rất dễ gây thiện cảm với công chúng. Xuất thân từ một diễn viên nhí nổi tiếng, Quan Hiểu Đồng nhanh chóng đạt được thành công trong sự nghiệp và là một trong “Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X” năm 2016.

Quan Hiểu Đồng tự tin khoe ảnh mặt mộc lên trang cá nhân nhưng đây mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý - Ảnh 1
Nữ diễn viên xinh đẹp Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn được mệnh danh là “em gái quốc dân” nhờ vào tài năng và đời tư trong sạch. Hiểu Đồng cũng chính là bạn gái của nam ca sĩ kiêm diễn viên Lộc Hàm (Luhan).

Mới đây nhân dịp năm mới, Quan Hiểu Đồng đã đăng tải loạt ảnh selfie khoe mặt mộc bên bố mẹ lên trang cá nhân. Dù không make-up cầu kỳ nhưng nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Thế nhưng, điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại chính là nhan sắc của bố mẹ nữ diễn viên.

Quan Hiểu Đồng tự tin khoe ảnh mặt mộc lên trang cá nhân nhưng đây mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý - Ảnh 2
Hiểu Đồng khoe mặt mộc không tì vết cùng mẹ - Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng tự tin khoe ảnh mặt mộc lên trang cá nhân nhưng đây mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý - Ảnh 3

Quan Hiểu Đồng tự tin khoe ảnh mặt mộc lên trang cá nhân nhưng đây mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý - Ảnh 4
Bố mẹ nữ diễn viên vẫn rất trẻ trung - Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng tự tin khoe ảnh mặt mộc lên trang cá nhân nhưng đây mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý - Ảnh 5

Nhiều cư dân mạng xuýt xoa trầm trồ trước vẻ đẹp của mẹ Quan Hiểu Đồng. Bố của nữ diễn viên cũng được khen rất điển trai và phong độ dù đã ngoại ngũ tuần. Có thể thấy, mỹ nhân họ Quan đã may mắn thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ.

Quan Hiểu Đồng tự tin khoe ảnh mặt mộc lên trang cá nhân nhưng đây mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý - Ảnh 6

Quan Hiểu Đồng tự tin khoe ảnh mặt mộc lên trang cá nhân nhưng đây mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý - Ảnh 7

Nữ diễn viên còn đăng ảnh chụp bố đang trổ tài nấu nướng chiêu đãi cả gia đình - Ảnh: Internet

Nhan sắc của gia đình Quan Hiểu Đồng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía netizen qua loạt ảnh này. Một số bình luận của cộng đồng mạng trên trang Sina:

“Một gia đình với nhan sắc ưu tú”

“Nhìn bố mẹ thế này bảo sao Quan Hiểu Đồng xinh đẹp và nhã nhặn”

“Hãy nhìn mẹ của cô ấy kìa, thời trẻ chắc chắn là một hotgirl đấy”

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Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng sao hoa ngữ

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