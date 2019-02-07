Đẳng cấp nữ hoàng Cbiz: Chỉ đăng ảnh selfie cũng ‘gây bão’ truyền thông quốc tế

Sao quốc tế 07/02/2019 09:53

Mới đây, Phạm Băng Băng đã đăng tải loạt ảnh chúc mừng năm mới lên trang cá nhân và rất nhanh chóng, cộng đồng fan của người đẹp xem đây là một trong những màn "thả thính" cho việc quay trở lại showbiz của cô.

Sau scandal trốn thuế và “ở ẩn” suốt thời gian dài, Phạm Băng Băng được cho là đang chuẩn bị trở lại với làng giải trí. Động thái đầu tiên của người đẹp cho “chiến dịch” giành lại hào quang là việc trở thành đại diện quảng cáo cho một thương hiệu mắt kính nổi tiếng.

Đẳng cấp nữ hoàng Cbiz: Chỉ đăng ảnh selfie cũng ‘gây bão’ truyền thông quốc tế - Ảnh 1
Bê bối trốn thuế khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng điêu đứng - Ảnh: Internet

Gần đây nhất là việc cô chăm chỉ sử dụng lại mạng xã hội. Trong ngày đầu năm mới, Phạm Băng Băng đã chia sẻ những bức ảnh selfie của cô trên Weibo kèm với lời chúc dành cho mọi người. Có vẻ đây là một trong những màn “thả thính” cho việc trở lại showbiz của Phạm Băng Băng.

Đẳng cấp nữ hoàng Cbiz: Chỉ đăng ảnh selfie cũng ‘gây bão’ truyền thông quốc tế - Ảnh 2
Phạm Băng Băng đăng tải loạt ảnh chúc mừng năm mới - Ảnh: Internet

Thông tin này nhanh chóng được lan truyền trên khắp các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung khiến dân tình xôn xao và gây ra nhiều luồng ý kiến.

Truyền thông trong nước rộn ràng là vậy, thông tin Phạm Băng Băng trở lại showbiz còn “gây bão” truyền thông quốc tế. Hàng loạt các trang báo lớn nhỏ như Dailymail, People.com, Vanity Fair, GQ (Tây Ban Nha), Glamour (Pháp), Just Jared (một nhánh của Hollywood Celebrity Mỹ), SBS (Hàn), ATLAS (Nhật)... đều đồng loạt đưa tin về việc nữ diễn viên “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” chuẩn bị tái xuất. Thậm chí tờ WMagazine của Tây Ban Nha còn khẳng định chắc nịch rằng “Phạm Băng Băng đã chính thức trở lại”.

Đẳng cấp nữ hoàng Cbiz: Chỉ đăng ảnh selfie cũng ‘gây bão’ truyền thông quốc tế - Ảnh 3
Thông tin người đẹp họ Phạm trở lại showbiz xuất hiện trên báo nước ngoài - Ảnh: Internet

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Đẳng cấp nữ hoàng Cbiz: Chỉ đăng ảnh selfie cũng ‘gây bão’ truyền thông quốc tế - Ảnh 9
Hàng loạt tờ báo quốc tế đồng loạt đưa tin về Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Có thể thấy, danh xưng “nữ hoàng Cbiz” hoàn toàn xứng đáng với Phạm Băng Băng. Dù ở trong nước hay quốc tế, dù có dính scandal hay không thì danh tiếng của người đẹp họ Phạm cũng khiến nhiều người “thèm khát”. Giờ đây, người hâm mộ của cô có thể yên tâm về việc liệu cô có tiếp tục thành công khi trở lại showbiz suốt một thời gian dài vắng bóng. Bởi lẽ, chỉ với vài bức ảnh selfie đã khiến truyền thông “chao đảo” thế này thì khi Phạm Băng Băng chính thức trở lại còn được chú ý đến dường nào.

Một số bình luận của cư dân mạng về việc Băng Băng “gây bão” truyền thông quốc tế:

- “Đẳng cấp là đây chứ đâu? Phạm Băng Băng dù bị hắt hủi trong nước thế nào nhưng vẫn được báo giới nước ngoài quan tâm nhé”.

- “Cô ấy sắp trở lại rồi. Scandal lớn như vậy mà vẫn trở mình được... tài thật”.

- “Mấy người có ghét Băng Băng tới đâu thì cô ấy vẫn là sao lớn quốc tế, vì vậy hãy thôi trò bôi nhọ người khác đi”.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng scandal

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