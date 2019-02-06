Những mỹ nhân châu Á ‘ế lâu năm’ được mong đợi lên xe hoa nhất trong năm nay

Sao quốc tế 06/02/2019 17:14

Đều là những ngôi sao nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp nhưng dàn mỹ nhân này lại có tình duyên lận đận khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” chờ ngày được thấy họ lên xe hoa.

Nổi tiếng với nhan sắc và tài năng nhưng Trần Kiều Ân, Lâm Chí Linh, Song Ji Hyo… lại chưa tìm được đối tượng để hẹn hò và kết hôn. Điều này khiến người hâm mộ của họ vô cùng sốt ruột vì các mỹ nhân này đều đã lớn tuổi, nên sớm "yên bề gia thất”. Ai nấy đều mong mỏi trong năm mới, những ngôi sao nữ này sẽ sớm thoát kiếp FA và tìm được ý trung nhân cho mình.

Trần Kiều Ân

Trần Kiều Ân là ngôi sao nổi tiếng của Cbiz, cô sở hữu lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình trẻ trung bất chấp tuổi tác và khả năng diễn xuất tự nhiên. Trần Kiều Ân từng vướng vào tin đồn tình cảm với Hoắc Kiến Hoa khi cả hai đóng chung bộ phim “Tiếu ngạo giang hồ” (2013). Sau đó, Trần Kiều Ân công khai hẹn hò với bạn trai người Úc - Michael, mối tình kéo dài được khoảng 4 năm.

Những mỹ nhân châu Á ‘ế lâu năm’ được mong đợi lên xe hoa nhất trong năm nay - Ảnh 1
Trần Kiều Ân hiện vẫn đang độc thân - Ảnh: Internet

Từ đó về sau, Trần Kiều Ân rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, cô không hề lên tiếng thừa nhận bất kỳ mối quan hệ nào dù những tin đồn hẹn hò vẫn bủa vây “mỹ nhân không tuổi” này. Gần đây, có tin đồn Trần Kiều Ân bí mật kết hôn với nam diễn viên Đỗ Thuần nhưng nữ diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận và xác nhận mình vẫn còn độc thân.

Lâm Chí Linh

Là một trong những chân dài đình đám xứ Đài, Lâm Chí Linh là “người tình trong mộng” của không ít các chàng trai. Thế nhưng, đường tình duyên của người đẹp lại vô cùng lận đận. Mối tình của cô và Ngôn Thừa Húc kết thúc sau 4 năm bên nhau khiến nhiều người tiếc nuối.

Những mỹ nhân châu Á ‘ế lâu năm’ được mong đợi lên xe hoa nhất trong năm nay - Ảnh 2
Người hâm mộ vô cùng mong đợi ngày Chí Linh lên xe hoa - Ảnh: Internet

Cuối năm 2017, thông tin Lâm Chí Linh tái hợp Ngôn Thừa Húc khiến nhiều người bất ngờ và vui mừng. Tuy nhiên, niềm hy vọng lại vụt tắt khi Lâm Chí Linh tuyên bố cô đang độc thân.

Song Ji Hyo

Nữ diễn viên đình đám của Kbiz - Song Ji Hyo từng có thời gian hẹn hò cùng CEO của công ty chủ quản. Tuy nhiên, cuộc tình tan vỡ chỉ sau 1 năm hẹn hò và từ đó tới nay, người đẹp chưa bao giờ lên tiếng về chuyện tình cảm.

Những mỹ nhân châu Á ‘ế lâu năm’ được mong đợi lên xe hoa nhất trong năm nay - Ảnh 3
Song Ji Hyo đang tập trung cho sự nghiệp - Ảnh: Internet

Sau khi tham gia chương trình “Running Man”, Ji Hyo được fan ghép đôi với rapper Gary nhưng cuối cùng anh lại kết hôn trước cô, điều này khiến nhiều người thất vọng. Hiện tại, nữ diễn viên chỉ tập trung cho sự nghiệp, trong khi đó người hâm mộ lại hy vọng cô sớm lên xe hoa.

Son Ye Jin

Nữ diễn viên nổi tiếng Son Ye Jin từng bị dính nghi vấn là người đồng tính vì cô rất ít khi vướng vào các tin đồn tình cảm cùng bạn diễn. Mới đây, có nguồn tin cho biết nữ diễn viên bí mật đi du lịch cùng Hyun Bin, từ đó làm dấy lên nghi vấn cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò. Tuy nhiên, cả Son Ye Jin và Hyun Bin đều một mực phủ nhận thông tin này.

Những mỹ nhân châu Á ‘ế lâu năm’ được mong đợi lên xe hoa nhất trong năm nay - Ảnh 4
Son Ye Jin từng dính tin đồn đồng tính vì mãi chẳng chịu yêu ai - Ảnh: Internet

Ha Ji Won

Ha Ji Won vốn rất kín tiếng trong chuyện đời tư, cô chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Với những tin đồn “phim giả tình thật” cùng bạn diễn, Ha Ji Won đều nhanh chóng phủ nhận.

Những mỹ nhân châu Á ‘ế lâu năm’ được mong đợi lên xe hoa nhất trong năm nay - Ảnh 5
Ha Ji Won rất ít khi chia sẻ về chuyện đời tư - Ảnh: Internet

Ha Ji Won từng chia sẻ về việc cô muốn kết hôn, làm mẹ nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Và cho đến nay, người đẹp này vẫn đang lẻ bóng một mình khiến người hâm mộ vô cùng sốt ruột.

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Từ khóa:   mỹ nhân ế chồng

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