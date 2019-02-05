Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019

Những hình ảnh hậu trường đẹp xuất sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ xuất hiện tại đêm Xuân Vãn (Gala chào xuân) năm 2019 khiến ai nấy đều phải xuýt xoa.
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Chương trình Xuân Vãn (Gala chào xuân) của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) năm 2019 đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và mang đến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Bên cạnh những nam thần Cbiz và dàn nghệ sĩ gạo cội, rất nhiều ngôi sao trẻ hiện đang là tâm điểm chú ý của công chúng cũng tham dự đêm Xuân Vãn này.
Đối với nghệ sĩ Hoa ngữ, việc được góp mặt trong đêm Xuân Vãn có thể nói là một niềm vinh dự không phải ai cũng có được. Với chủ đề "Đêm hội mùa xuân", rất nhiều ngôi sao lựa chọn cho mình trang phục rực rỡ. Đây cũng là dịp để các nữ diễn viên tỏa sáng và đọ sắc cùng nhau.
Những hình ảnh hậu trường của đêm hội phủ ngập sắc đỏ chào xuân:
Ngoài ra, Gala chào xuân còn là cơ hội để các nghệ sĩ cùng nhau hội tụ, ôn lại những thành tích của bản thân trong suốt một năm qua và dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp.