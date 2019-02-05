Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019

Sao quốc tế 05/02/2019 11:51

Những hình ảnh hậu trường đẹp xuất sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ xuất hiện tại đêm Xuân Vãn (Gala chào xuân) năm 2019 khiến ai nấy đều phải xuýt xoa.

Chương trình Xuân Vãn (Gala chào xuân) của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) năm 2019 đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và mang đến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Bên cạnh những nam thần Cbiz và dàn nghệ sĩ gạo cội, rất nhiều ngôi sao trẻ hiện đang là tâm điểm chú ý của công chúng cũng tham dự đêm Xuân Vãn này.

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 1
Chương trình được tổ chức với quy mô lớn và thu hút chú ý của nhiều khán giả - Ảnh: Internet

Đối với nghệ sĩ Hoa ngữ, việc được góp mặt trong đêm Xuân Vãn có thể nói là một niềm vinh dự không phải ai cũng có được. Với chủ đề "Đêm hội mùa xuân", rất nhiều ngôi sao lựa chọn cho mình trang phục rực rỡ. Đây cũng là dịp để các nữ diễn viên tỏa sáng và đọ sắc cùng nhau.

Những hình ảnh hậu trường của đêm hội phủ ngập sắc đỏ chào xuân: 

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 2
Nàng mỹ nhân Tân Cương - Nhiệt Ba vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Internet

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 3

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba với trang phục đỏ rực rỡ nhưng vẫn thanh lịch - Ảnh: Internet

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 5Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 6

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 7
Cảnh Điềm rạng rỡ với thiết kế ren quyến rũ - Ảnh: Internet

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 8Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 9

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 10
Dương Tử khoe vẻ trẻ trung với trang phục cá tính - Ảnh: Internet

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 11Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 12Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 13

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 14
Angela Baby đẹp tựa nữ thần - Ảnh: Internet

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 15

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 16
Lưu Đào với vẻ đẹp bất chấp thời gian - Ảnh: Internet

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 17

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 18
'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam ghi điểm khi diện vest đỏ nhưng không làm mất đi sự nữ tính - Ảnh: Internet

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 19

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 20
Châu Đông Vũ mang đến một hình ảnh mới mẻ đầy ấn tượng - Ảnh: Internet

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 21

Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019 - Ảnh 22
Thẩm Nguyệt đơn giản và ngọt ngào với trang phục màu hồng pastel - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Gala chào xuân còn là cơ hội để các nghệ sĩ cùng nhau hội tụ, ôn lại những thành tích của bản thân trong suốt một năm qua và dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp.

'A Châu' Lưu Đào đẹp như tiên nữ trên sân khấu chào xuân

'A Châu' Lưu Đào đẹp như tiên nữ trên sân khấu chào xuân

Ngôi sao Hoa ngữ khoe sắc trong đêm nhạc mừng năm mới của đài CCTV.

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Từ khóa:   Đêm Xuân Vãn 2019 sao hoa ngữ

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