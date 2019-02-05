Dàn sao ‘khủng’ toàn mỹ nhân của Cbiz cùng nhau khoe sắc tại đêm Xuân Vãn 2019

Chương trình Xuân Vãn (Gala chào xuân) của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) năm 2019 đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và mang đến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Bên cạnh những nam thần Cbiz và dàn nghệ sĩ gạo cội, rất nhiều ngôi sao trẻ hiện đang là tâm điểm chú ý của công chúng cũng tham dự đêm Xuân Vãn này.

Chương trình được tổ chức với quy mô lớn và thu hút chú ý của nhiều khán giả - Ảnh: Internet

Đối với nghệ sĩ Hoa ngữ, việc được góp mặt trong đêm Xuân Vãn có thể nói là một niềm vinh dự không phải ai cũng có được. Với chủ đề "Đêm hội mùa xuân", rất nhiều ngôi sao lựa chọn cho mình trang phục rực rỡ. Đây cũng là dịp để các nữ diễn viên tỏa sáng và đọ sắc cùng nhau.