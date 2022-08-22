Quán ăn nhà Vương Hạc Đệ đông nghẹt khách sau thành công của Thương Lan Quyết

Sao quốc tế 22/08/2022 16:24

Sau thành công của dự án cổ trang Thương Lan Quyết, quán ăn nhỏ của gia đình Vương Hạc Đệ bỗng trở thành điểm đến được du khách quan tâm.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Vương Hạc Đệ hiện tại là một trong những nam thần nhận được sự quan tâm nhất của công chúng nhờ thành công của Thương Lan Quyết. Cũng nhờ sự nổi tiếng của anh mà quán ăn của gia đình nam diễn viên đã thu hút một lượng lớn khách hàng và trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách.

vuong hac de 5
Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ hiện tại là một trong những nam thần nhận được sự quan tâm nhất của công chúng - Ảnh: Internet

Vương Hạc Đệ tốt nghiệp chuyên ngành hàng không tại một trường hàng không thuộc Tây Nam, Trung Quốc. Trước khi rẽ ngang sang diễn xuất, nam tài tử từng làm người mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang vì sở hữu chiều cao lý tưởng và gương mặt điển trai.

vuong hac de 4
Quán ăn của gia đình Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Khi mới tham gia hoạt động nghệ thuật, Vương Hạc Đệ bị đồn là "phú nhị đại", tuy nhiên gia cảnh của anh lại khá bình dân. Theo đó, cha mẹ của nam diễn viên mở một cửa hàng bán xiên nướng ở quê nhà và tại đây cũng treo rất nhiều hình ảnh của anh.

vuong hac de 3
Fan checkin với quán ăn của gia đình nam diễn viên - Ảnh: Internet
vuong hac de 2
Cha mẹ của Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

dù đã trở nên nổi tiếng nhưng khi có thời gian rảnh, Vương Hạc Đệ vẫn về quê phụ giúp quán ăn của cha mẹ. Nam diễn viên chưa từng giấu giếm nghề nghiệp của cha mẹ mình, đồng thời vì nhà mở quán ăn nên tay nghề nấu nướng của Vương Hạc Đệ cũng thuộc hàng đáng nể.

vuong hac de 1
Nhờ Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã có bước tiến xa trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, anh từng vượt qua hơn 30.000 gương mặt khác để được lựa chọn vào vai diễn Minh Đạo trong Tân Vườn Sao Băng, tuy nhiên nam diễn viên vẫn chưa thực sự trở thành một ngôi sao cho đến khi tham gia và Thương Lan Quyết. Trong thời gian này, anh từng xuất hiện trong nhiều dự án khác nhau như Tương Dạ 2, Cuộc Sống Lý Trí, Ngộ Long...

Mặc cho đã có bạn gái lâu năm, Vương Hạc Đệ vẫn sẵn sàng làm điều này vì Ngu Thư Hân?

Mặc cho đã có bạn gái lâu năm, Vương Hạc Đệ vẫn sẵn sàng làm điều này vì Ngu Thư Hân?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đang là cặp đôi mới nổi của Cbiz sau thành công của Thương Lan Quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ diễn viên Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Mặc cho đã có bạn gái lâu năm, Vương Hạc Đệ vẫn sẵn sàng làm điều này vì Ngu Thư Hân?

Mặc cho đã có bạn gái lâu năm, Vương Hạc Đệ vẫn sẵn sàng làm điều này vì Ngu Thư Hân?

Tạo hình của Vương Hạc Đệ ở Thương Lan Quyết khiến dân tình liên tưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này

Tạo hình của Vương Hạc Đệ ở Thương Lan Quyết khiến dân tình liên tưởng đến Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này

Vừa mới nổi tiếng trở lại, Vương Hạc Đệ đã vướng rắc rối ngay lập tức

Vừa mới nổi tiếng trở lại, Vương Hạc Đệ đã vướng rắc rối ngay lập tức

Thương Lan Quyết: Netizen một phen 'hết hồn chưa bà già' khi thuốc diệt cỏ được đặt tên của Vương Hạc Đệ trong phim

Thương Lan Quyết: Netizen một phen 'hết hồn chưa bà già' khi thuốc diệt cỏ được đặt tên của Vương Hạc Đệ trong phim

Những ngôi sao đình đám thế hệ 95 Cbiz: Triệu Lộ Tư tiến bộ nhất, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bị chê chưa đủ trình

Những ngôi sao đình đám thế hệ 95 Cbiz: Triệu Lộ Tư tiến bộ nhất, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bị chê chưa đủ trình

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ bị đồn đoán 'phim giả tình thật', mối quan hệ thực sự của họ thế nào?

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ bị đồn đoán 'phim giả tình thật', mối quan hệ thực sự của họ thế nào?

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 18 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI