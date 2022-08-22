Quán ăn nhà Vương Hạc Đệ đông nghẹt khách sau thành công của Thương Lan Quyết

Sau thành công của dự án cổ trang Thương Lan Quyết, quán ăn nhỏ của gia đình Vương Hạc Đệ bỗng trở thành điểm đến được du khách quan tâm.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Vương Hạc Đệ hiện tại là một trong những nam thần nhận được sự quan tâm nhất của công chúng nhờ thành công của Thương Lan Quyết. Cũng nhờ sự nổi tiếng của anh mà quán ăn của gia đình nam diễn viên đã thu hút một lượng lớn khách hàng và trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách. Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ hiện tại là một trong những nam thần nhận được sự quan tâm nhất của công chúng - Ảnh: Internet Vương Hạc Đệ tốt nghiệp chuyên ngành hàng không tại một trường hàng không thuộc Tây Nam, Trung Quốc. Trước khi rẽ ngang sang diễn xuất, nam tài tử từng làm người mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang vì sở hữu chiều cao lý tưởng và gương mặt điển trai.

Quán ăn của gia đình Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Khi mới tham gia hoạt động nghệ thuật, Vương Hạc Đệ bị đồn là "phú nhị đại", tuy nhiên gia cảnh của anh lại khá bình dân. Theo đó, cha mẹ của nam diễn viên mở một cửa hàng bán xiên nướng ở quê nhà và tại đây cũng treo rất nhiều hình ảnh của anh. Fan checkin với quán ăn của gia đình nam diễn viên - Ảnh: Internet Cha mẹ của Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet dù đã trở nên nổi tiếng nhưng khi có thời gian rảnh, Vương Hạc Đệ vẫn về quê phụ giúp quán ăn của cha mẹ. Nam diễn viên chưa từng giấu giếm nghề nghiệp của cha mẹ mình, đồng thời vì nhà mở quán ăn nên tay nghề nấu nướng của Vương Hạc Đệ cũng thuộc hàng đáng nể.

Nhờ Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã có bước tiến xa trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, anh từng vượt qua hơn 30.000 gương mặt khác để được lựa chọn vào vai diễn Minh Đạo trong Tân Vườn Sao Băng, tuy nhiên nam diễn viên vẫn chưa thực sự trở thành một ngôi sao cho đến khi tham gia và Thương Lan Quyết. Trong thời gian này, anh từng xuất hiện trong nhiều dự án khác nhau như Tương Dạ 2, Cuộc Sống Lý Trí, Ngộ Long...

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