Quá chăm khoe ngực, ‘Mỹ nữ Tân Cương’ bị netizen không ngừng chỉ trích vì cố tình hở bạo để nổi tiếng

Nữ diễn viên Nhiệt Y Trát sinh năm 1986, cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và được chú ý qua vai diễn Diệp Y Lan trong “Hậu cung Chân Hoàn truyện”. Tuy nhiên, sau vai diễn đình đám này, “Mỹ nữ Tân Cương” không hề có bứt phá trong sự nghiệp. Chính vì vậy, cô dần bị công chúng quên mặt và không còn được các nhà sản xuất chú ý.

Nữ diễn viên Nhiệt Y Trát với ngoại hình nổi bật - Ảnh: Internet

Theo nhận định của truyền thông Trung Quốc, Nhiệt Y Trát sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng lại không may mắn trong sự nghiệp. Chính vì vậy, người đẹp quyết định theo đuổi hình ảnh gợi cảm để tạo sự khác biệt với những “Mỹ nữ Tân Cương” khác.