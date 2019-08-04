Quá chăm khoe ngực, ‘Mỹ nữ Tân Cương’ bị netizen không ngừng chỉ trích vì cố tình hở bạo để nổi tiếng

Sao quốc tế 04/08/2019 13:15

Hình ảnh mới nhất của “Mỹ nữ Tân Cương” – diễn viên Nhiệt Y Trát đang gây sốt mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, hầu hết phản ứng của netizen đều khá tiêu cực.

Nữ diễn viên Nhiệt Y Trát sinh năm 1986, cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và được chú ý qua vai diễn Diệp Y Lan trong “Hậu cung Chân Hoàn truyện”. Tuy nhiên, sau vai diễn đình đám này, “Mỹ nữ Tân Cương” không hề có bứt phá trong sự nghiệp. Chính vì vậy, cô dần bị công chúng quên mặt và không còn được các nhà sản xuất chú ý.

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Nữ diễn viên Nhiệt Y Trát với ngoại hình nổi bật - Ảnh: Internet

Theo nhận định của truyền thông Trung Quốc, Nhiệt Y Trát sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng lại không may mắn trong sự nghiệp. Chính vì vậy, người đẹp quyết định theo đuổi hình ảnh gợi cảm để tạo sự khác biệt với những “Mỹ nữ Tân Cương” khác.

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Vẻ đẹp gợi cảm của Nhiệt Y Trát - Ảnh: Internet

Mới đây, bức ảnh mặc áo hai dây gợi cảm khoe đôi gò bồng đảo căng tròn của Nhiệt Y Trát đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Netizen cho rằng cô cố tình hở bạo để gây sự chú ý và nhanh chóng nổi tiếng. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Nhiệt Y Trát bị cộng đồng mạng chỉ trích vì phong cách ăn mặc sexy quá đà. Trước đó trong một sự kiện giải trí, nữ diễn viên đã chọn cho mình một chiếc đầm hở bạo, khoe nửa bầu ngực “đốt mắt” người nhìn.

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Bức ảnh 'gây bão' mạng xã hội của Nhiệt Y Trát - Ảnh: Internet
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Người đẹp rất chăm khoe ngực - Ảnh: Internet

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Gương mặt vừa ngọt ngào vừa sexy của nàng 'Mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào không hay này, nữ diễn viên Nhiệt Y Trát khẳng định cô không cố ý thu hút sự chú ý và không tạo chiêu trò để nổi tiếng mà chỉ ăn mặc theo sở thích cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cô luôn sẵn sàng rời bỏ làng giải trí bất cứ lúc nào bởi hào quang đối với cô không là gì cả. Hiện tại, Nhiệt Y Trát đang tích cực tham gia tình nguyện, trở thành giáo viên dạy diễn xuất cho một trường tiểu học.

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Từ khóa:   Mỹ nữ Tân Cương Nhiệt Y Trát

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