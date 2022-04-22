'Nữ hoàng sự kiện' Han Ye Seul khoe vẻ đẹp trong sáng không kém phần sang trọng dù đã vượt ngưỡng 40, tận hưởng cuộc sống sau hàng loạt 'drama' trong quá khứ

Sao quốc tế 22/04/2022 10:37

Sau hàng loạt những tin tức không mấy tốt đẹp trong quá khứ, mới đây Han Ye Seul khiến cư dân mạng bất ngờ với hình ảnh xinh đẹp, trẻ trung trong chuyến du lịch nước ngoài của mình.

Nữ diễn viên Han Ye Seul tiết lộ hình ảnh chuyến du lịch nước ngoài gần đây của cô với những bức ảnh được đăng tải lên Instagram. 
Trong ảnh, Han Ye Seul đang thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng cao cấp. Cô nàng mặc một chiếc áo len màu xám và đeo kính râm, tươi cười rạng rỡ trước ống kính. Đặc biệt, cô còn tạo dáng 'hoa nở' khoe vẻ đẹp trẻ trung ở độ tuổi 40.

'Nữ hoàng sự kiện' Han Ye Seul khoe vẻ đẹp trong sáng không kém phần sang trọng dù đã vượt ngưỡng 40, tận hưởng cuộc sống sau hàng loạt 'drama' trong quá khứ - Ảnh 1

'Nữ hoàng sự kiện' Han Ye Seul khoe vẻ đẹp trong sáng không kém phần sang trọng dù đã vượt ngưỡng 40, tận hưởng cuộc sống sau hàng loạt 'drama' trong quá khứ - Ảnh 2

Han Ye Seul từng vướng khá nhiều 'phốt' trong quá khứ như: thái độ ở lễ trao giải Korean Film Awards 2008; scandal gây tai nạn giao thông bỏ trốn, nhưng sớm được minh oan; đang quay phim thì 'bỏ trốn' chưa đầy 48 tiếng rồi quay về trong bộ dạng khóc lóc hối lỗi, nhưng cũng đủ để khiến cả làng phim ảnh Hàn Quốc xôn xao. Ngoài ra, cô còn gây xôn xao với lùm xùm liên quan đến tài chính, bị phát hiện có những giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, mua/bán bất động sản nước ngoài… không khai báo. Hay gần đây nhất là tin đồn Jennie (BLACKPINK) từng bị Han Ye Seul cho ăn tát vì hẹn hò với Teddy (bạn trai cũ của cô) khiến cư dân mạng một phen 'hoảng hồn'. 

'Nữ hoàng sự kiện' Han Ye Seul khoe vẻ đẹp trong sáng không kém phần sang trọng dù đã vượt ngưỡng 40, tận hưởng cuộc sống sau hàng loạt 'drama' trong quá khứ - Ảnh 3

Vào tháng 5 năm ngoái, Han Ye Seul công khai bạn trai Ryu Sung Jae, kém cô 10 tuổi khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ.

Tuy có nhiều tai tiếng trong ngành nhưng không thể phủ nhận cô nàng có nhan sắc cực kỳ quyến rũ và tài năng, hiện cô đang đầu quân cho công ty High Entertainment.

Theo New1korea

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Từ khóa:   Han Ye Seul sao Hàn sao châu á

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