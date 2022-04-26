Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt

Sao quốc tế 26/04/2022 17:17

Mới đây, cảnh sát Thái Lan tuyên bố vụ án Tangmo Nida chưa chính thức khép lại và cần điều tra thêm.

Suốt 2 tháng qua, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đến vụ án của nữ diễn viên Tangmo Nida. Được biết, nữ diễn viên Tangmo Nida gặp nạn khi đi dạo trên sông Chao Phraya, Thái Lan, cùng một nhóm bạn gồm 6 người vào tối 24/2. Thi thể của cô được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 26/2.

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 1
Vụ án Tangmo Nida gây chấn động cộng đồng mạng - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong họp báo diễn ra vào tối ngày 25/4, cảnh sát đưa ra kết luận ban đầu của vụ án nữ diễn viên Chiếc Lá Bay - Tangmo Nida tử nạn trên sông Chao Phraya với sự tham gia của 500 người, đó là: Tangmo Nida tử nạn do nghi phạm sơ suất, không phải bị sát hại. 5 người bạn và cũng là 5 nghi phạm có mặt trên thuyền đối mặt với loạt cáo buộc. Cảnh sát cũng khẳng định không cần điều tra thêm. Điều này khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, tạo ra làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội.

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 2
Cảnh sát dời ngày đưa kết luận vụ án - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên đến 12h30 ngày hôm nay (26/4), cảnh sát đã xuất hiện theo đúng lịch trình họp báo tuyên bố khép lại vụ án tại Phòng cảnh sát điều tra số 1, nhưng lại thay đổi phút chót và thông báo... sẽ kéo dài thêm quá trình điều tra thêm 2 tháng vì vẫn còn 1 vài điểm nghi vấn. Mẹ của Tangmo Nida cũng có mặt. Đáng nói trong họp báo này, cảnh sát vẫn chốt lại kết luận Tangmo Nida qua đời do sơ suất, không phải sát hại.

Thêm 1 chi tiết đáng chú ý khác đó chính là cảnh sát đã đưa ra chính thức danh sách cáo buộc rõ ràng của 5 nghi phạm chính với sự thay đổi rõ rệt về chi tiết và số tội danh tăng vọt lên so với thông tin ở họp báo tối qua. Và có thêm 1 nhân vật bị kết án cùng nhóm 5 người bạn trên thuyền, đó chính là Phim Thamtheerasri - cố vấn của chính 5 người này.

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 3
Thêm một nghi phạm trong vụ án - Ảnh minh họa: Internet

 

Cụ thể những tội danh của nhóm 5 người như sau:

Por (6 tội danh)

- Cẩu thả làm chết người

- Sử dụng thuyền chưa đóng đủ thuế

- Điều khiển thuyền không có giấy chứng nhận xác thực

- Sử dụng thuyền hết hạn chứng nhận

- Ném rác xuống lưu vực sông, không dán tên thuyền bằng tiếng Thái và tiếng Anh trên mũi thuyền

- Báo cáo gian dối về hành vi phạm tội trước cán bộ điều tra, có thể gây thiệt hại cho những người liên quan

 

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 4
Por (6 tội danh) - Ảnh minh họa: Internet

 

Robert (4 tội danh)

- Sơ suất làm chết người

- Điều khiển thuyền không có giấy chứng nhận xác thực

- Sử dụng thuyền hết hạn chứng nhận

- Ném rác xuống lưu vực sông, không dán tên thuyền bằng tiếng Thái và tiếng Anh trên mũi thuyền

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 5
Robert (4 tội danh)Ảnh minh họa: Internet

 

Job (2 tội danh)

- Ném rác xuống lưu vực sông, không dán tên thuyền bằng tiếng Thái và tiếng Anh trên mũi thuyền

- Giúp người khác trốn tội

 

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 6
Job (2 tội danh)Ảnh minh họa: Internet

 

Kratik (quản lý của Tangmo Nida) (2 tội danh)

- Giúp người khác trốn tội

- Báo cáo gian dối về hành vi phạm tội trước cán bộ điều tra, có thể gây thiệt hại cho những người liên quan

 

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 7
Kratik (quản lý của Tangmo Nida) (2 tội danh)Ảnh minh họa: Internet

 

San: Cẩu thả làm chết người

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 8
San (1 tội danh)Ảnh minh họa: Internet

 

Phim Thamtheerasri (2 tội danh)

- Giúp người khác trốn tội

- Báo cáo gian dối về hành vi phạm tội trước cán bộ điều tra, có thể gây thiệt hại cho những người liên quan

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 9

Phim Thamtheerasri (2 tội danh)Ảnh minh họa: Internet

 

Công chúng không khỏi phẫn nộ vì công tố hiện đã tạm thả 6 nghi phạm và hẹn lịch điều tra lại sau. Chính xác vào 2h chiều nay, Văn phòng Công tố tỉnh Nonthaburi đã chính thức tiếp nhận điều tra từ cảnh sát với 6 nghi phạm. Họ sẽ bổ nhiệm 3 hội đồng chịu trách nhiệm về vụ án này trong 2 tháng tới. Công tố khẳng định quyết định tạm thả 6 nghi phạm là để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các bên.

 

Nóng: Vụ án Tangmo Nida CHƯA chính thức khép lại, cảnh sát cần điều tra thêm, thêm 1 nghi phạm, số tội của 5 người bạn tăng vọt - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện công chúng đang vô cùng phẫn nộ vì cho rằng cảnh sát đã thay đổi quyết định phút chót sau khi làn sóng phản đối bị đẩy lên cao trên mạng xã hội. Hàng nghìn fan cả ở Thái và nước ngoài đều để lại bình luận bức xúc vì vụ án khép lại với kết luận trên.

 

Vụ án nữ diễn viên Tangmo Nida 'chính thức' khép lại: Cảnh sát 'kết luận' không phải bị sát hại, kết tội cả 5 người bạn

Vụ án nữ diễn viên Tangmo Nida 'chính thức' khép lại: Cảnh sát 'kết luận' không phải bị sát hại, kết tội cả 5 người bạn

Cảnh sát Thái Lan đã chính thức đưa kết luận và khép lại vụ án của nữ diễn viên Tangmo Nida.

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