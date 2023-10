Về kết luận, phía cảnh sát vẫn giữ nguyên nhận định ban đầu: nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay rơi xuống sông là tai nạn, sau đó mất tích rồi qua đời thương tâm là so sơ suất của các nghi phạm, không phải do bị chủ mưu sát hại. Vết thương trên thi thể của cô cũng được kết luận là do chân vịt của thuyền gây ra.

Ảnh : Internet

Tai nạn của nạn nhân có một phần rất lớn đến từ sự chểnh mảng, bất cẩn của 5 đối tượng trên thuyền lúc đó. Vì vậy nên cả 5 đều sẽ bị cơ quan công tố kết tội, cụ thể: Po, Robert và San bị kết tội sơ suất gây ra cái chết cho người khác, Job và Kratik khai man, tiêu hủy bằng chứng quan trọng.

Tuy nhiên, 5 đối tượng này đều không có mặt tại buổi họp báo kết luận của phía cảnh sát, khiến công chúng vô cùng phẫn nộ bởi dường như cả 5 vẫn chưa hề thấy hối lỗi hay áy náy vì gây ra cái chết với người bạn đi chung.

Trước đó, nhóm bạn này khẳng định Tangmo Nida bị rơi xuống nước do đi tiểu tiện ở phía sau thuyền. Lúc đó, San là người đã cho Tangmo nắm chân để giữ thăng bằng nhưng cô bạn này lại chểnh mảng dùng điện thoại, không để ý đến bạn. 3h30' chiều ngày 4/4, Kratik (quản lý của Tangmo Nida) đã tới đồn cảnh sát Mueang Nonthaburi theo giấy triệu tập của cơ quan công an và thừa nhận tội khai man. Công chúng và cảnh sát càng thêm nghi ngờ đây là vụ hãm hại chứ không chỉ đơn thuần là tai nạn. Được biết, luật sự các bên tham gia vào buổi họp báo để làm rõ vấn đề nghi vấn trên.

Trang Nine Entertain cũng đã từng hé lộ mức án tù dự kiến của 5 nhân vật này, bao gồm: Por là hơn 17 năm tù, Robert hơn 15 năm tù, San hơn 10 năm tù, Kratik và Job hơn 5 năm tù. Mức án thực tế có thể thấp hơn hoặc cao hơn dựa trên việc cân nhắc các tình tiết liên quan.

Những đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Internet

Công chúng đang liên tục để lại bình luận thất vọng về kết luận của cảnh sát trong vụ án này: 'Các người sẽ phải trả giá vì nhắm mắt làm ngơ sự thật', 'Bao nhiêu thông tin mâu thuẫn mà vẫn kết luận qua loa đại khái như vậy, đúng là nể phục', 'Trên đời này không tồn tại công lý sao?', 'Thương Tangmo quá...', ‘Đúng là không có công lý’, ‘Tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc cho Tangmo. Ác quỷ là có thật và quả báo sẽ đến sớm thôi’, ‘Vì vụ án này mà nhiều người mất niềm tin vào cái thiện. Công lý cứ như cát bụi mà thôi. Đúng là mệt mỏi’...

Ảnh: Internet

Các fan hâm mộ mong muốn diễn viên Tangmo Nida sớm được yên nghỉ. Những kẻ làm điều sai trái sẽ sớm bị luật nhân quả trùng trị.