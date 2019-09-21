Những mỹ nhân được công nhận là không có ‘tâm cơ’ của làng giải trí Hoa ngữ

Quốc gia nào cũng vậy, showbiz luôn là nơi chứa đựng nhiều thị phi nhất. Làng giải trí Hoa ngữ cũng không ngoại lệ. Vậy nhưng giữa Cbiz thị phi, vẫn có những nữ diễn viên không mang chút “tâm cơ” nào. Họ không luồn cúi, chỉ dựa vào thực lực của mình để xây dựng hình tượng và tạo dựng tiếng tăm.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô xây dựng tên tuổi qua mỗi tác phẩm tham gia. Là một trong những ngôi sao có lượng antifan nhiều nhất Hoa ngữ vì xuất thân nông thôn của mình, tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh không hề có ác ý với bất kỳ ai. Cô luôn tập trung hoàn thành tốt nhất vai diễn đồng thời giúp đỡ những đồng nghiệp còn non về diễn xuất. Không kiêu ngạo, không khoa trương, đó chính là tính cách khiến Triệu Lệ Dĩnh được nhiều người yêu mến.

Với tính cách bộc trực, Châu Đông Vũ được đánh giá là người không có 'tâm cơ'

Được biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh, Châu Đông Vũ gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất cuốn hút và vô cùng tinh tế của mình. Vậy nhưng với tính cách thẳng thắn, Châu Đông Vũ rất nhiều lần làm mất lòng đồng nghiệp dù không hề có ác ý. Vì tính cách này, nhiều người cho rằng cô không có “tâm cơ” gì.

Angela Baby

Xinh đẹp và thông minh, Angela Baby chưa làm mất lòng ai

Angela Baby là một cô gái vô cùng thông minh và xinh đẹp. Từ khi tham gia showbiz đến nay, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh dường như chưa làm mất lòng ai. Không được đánh giá cao về diễn xuất, thường bị đạo diễn nhắc nhở vì diễn chưa đạt, Angela Baby chỉ nở nụ cười rất tươi như một lời xin lỗi. Vì vậy đạo diễn cũng không dám nặng lời với cô. Ngoài ra Angela Baby còn thường xuyên làm từ thiện. Hành động của cô nhận được nhiều khen ngợi từ công chúng.

Tôn Lệ

Tôn Lệ luôn giữ hình tượng một diễn viên tốt, không muốn nổi tiếng bằng scandal

Mặc dù ngoại hình không được tuyệt sắc như những diễn viên khác nhưng Tôn Lệ không bao giờ chọn cách tạo scandal để nổi tiếng. Là một diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất, Tôn Lệ thường dùng tác phẩm của mình để tiếp cận khán giả. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ được đánh giá không có “tâm cơ” của Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba là một cô gái rất thân thiện

Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá là người sống rất chân thật. Mặc dù luôn dính ồn ào vì fan hâm mộ nhưng trong thâm tâm, mỹ nhân Tân Cương vẫn là một cô gái tốt. Nhiều bạn thân tiết lộ rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba rất thân thiện và không mang chút “tâm cơ’ nào.