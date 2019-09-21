Những mỹ nhân được công nhận là không có ‘tâm cơ’ của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 21/09/2019 06:37

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là mỹ nhân không có “tâm cơ” nhất trong làng giải trí Hoa ngữ đầy thị phi.

Quốc gia nào cũng vậy, showbiz luôn là nơi chứa đựng nhiều thị phi nhất. Làng giải trí Hoa ngữ cũng không ngoại lệ. Vậy nhưng giữa Cbiz thị phi, vẫn có những nữ diễn viên không mang chút “tâm cơ” nào. Họ không luồn cúi, chỉ dựa vào thực lực của mình để xây dựng hình tượng và tạo dựng tiếng tăm.

Triệu Lệ Dĩnh

dien vien trieu le dinh 1
Dẫn đầu danh sách này là nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô xây dựng tên tuổi qua mỗi tác phẩm tham gia. Là một trong những ngôi sao có lượng antifan nhiều nhất Hoa ngữ vì xuất thân nông thôn của mình, tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh không hề có ác ý với bất kỳ ai. Cô luôn tập trung hoàn thành tốt nhất vai diễn đồng thời giúp đỡ những đồng nghiệp còn non về diễn xuất. Không kiêu ngạo, không khoa trương, đó chính là tính cách khiến Triệu Lệ Dĩnh được nhiều người yêu mến.

Châu Đông Vũ

dien vien trieu le dinh 2
Với tính cách bộc trực, Châu Đông Vũ được đánh giá là người không có 'tâm cơ'

Được biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh, Châu Đông Vũ gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất cuốn hút và vô cùng tinh tế của mình. Vậy nhưng với tính cách thẳng thắn, Châu Đông Vũ rất nhiều lần làm mất lòng đồng nghiệp dù không hề có ác ý. Vì tính cách này, nhiều người cho rằng cô không có “tâm cơ” gì.

Angela Baby

dien vien trieu le dinh 3
Xinh đẹp và thông minh, Angela Baby chưa làm mất lòng ai

Angela Baby là một cô gái vô cùng thông minh và xinh đẹp. Từ khi tham gia showbiz đến nay, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh dường như chưa làm mất lòng ai. Không được đánh giá cao về diễn xuất, thường bị đạo diễn nhắc nhở vì diễn chưa đạt, Angela Baby chỉ nở nụ cười rất tươi như một lời xin lỗi. Vì vậy đạo diễn cũng không dám nặng lời với cô. Ngoài ra Angela Baby còn thường xuyên làm từ thiện. Hành động của cô nhận được nhiều khen ngợi từ công chúng.

Tôn Lệ

dien vien trieu le dinh 4
Tôn Lệ luôn giữ hình tượng một diễn viên tốt, không muốn nổi tiếng bằng scandal

Mặc dù ngoại hình không được tuyệt sắc như những diễn viên khác nhưng Tôn Lệ không bao giờ chọn cách tạo scandal để nổi tiếng. Là một diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất, Tôn Lệ thường dùng tác phẩm của mình để tiếp cận khán giả. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ được đánh giá không có “tâm cơ” của Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba

dien vien trieu le dinh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba là một cô gái rất thân thiện

Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá là người sống rất chân thật. Mặc dù luôn dính ồn ào vì fan hâm mộ nhưng trong thâm tâm, mỹ nhân Tân Cương vẫn là một cô gái tốt. Nhiều bạn thân tiết lộ rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba rất thân thiện và không mang chút “tâm cơ’ nào.

Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ có màn tái xuất ấn tượng sau thời gian dài nghỉ ngơi với bộ phim cổ trang “Hữu Phỉ”.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Angela Baby Tôn Lệ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Triệu Lệ Dĩnh chính thức tái xuất sau thời gian dài nghỉ sinh con

Triệu Lệ Dĩnh chính thức tái xuất sau thời gian dài nghỉ sinh con

Sau scandal ngoại tình, Phùng Thiệu Phong bị ép làm đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh?

Sau scandal ngoại tình, Phùng Thiệu Phong bị ép làm đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh?

Để bảo vệ bản thân, Triệu Lệ Dĩnh từ chối giúp Phùng Thiệu Phong 'rửa' tội ngoại tình?

Để bảo vệ bản thân, Triệu Lệ Dĩnh từ chối giúp Phùng Thiệu Phong 'rửa' tội ngoại tình?

Chưa kịp tái xuất sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh lại phải đối diện với bằng chứng chồng ngoại tình

Chưa kịp tái xuất sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh lại phải đối diện với bằng chứng chồng ngoại tình

Cái giá phải trả cho ‘hảo tỷ muội’ đã từng bán rẻ Triệu Lệ Dĩnh để được nổi tiếng

Cái giá phải trả cho ‘hảo tỷ muội’ đã từng bán rẻ Triệu Lệ Dĩnh để được nổi tiếng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 23 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 23 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới