Nhan sắc Lưu Diệc Phi bất chấp cả ảnh chụp vội, dân tình trầm trồ 'Thời kì đỉnh cao là đây'

Mới đây, những tấm hình ngày xưa của Lưu Diệc Phi luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.
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Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khí chất tao nhã, thoát tục giúp Lưu Diệc Phi trở thành một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Nữ diễn viên được khán giả màn ảnh nhỏ đặt cho danh xưng thần tiên tỷ tỷ sau khi tham gia 2 dự án phim cổ trang là Thần Điêu Đại Hiệp và Thiên Long Bát Bộ.
Mới đây, loạt ảnh ngày xưa của Lưu Diệc Phi đã được cư dân mạng "đào lại" và không khỏi trầm trồ và ngợi khen. Nhan sắc đẹp đến ngỡ ngàng của thần tiên tỷ tỷ đã khiến bao người không thể rời mắt được.
Dù là ảnh chụp cho tạp chí hay ảnh do "người qua đường" chụp tại hậu trường sự kiện, Lưu Diệc Phi vẫn gây ấn tượng mạnh với nét đẹp khó ai có thể vượt qua này.
Hiện tại, dân tình đều đang bấn loạn trước nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào thuở ngày xưa của Lưu Diệc Phi. Loạt ảnh này càng khiến nhiều người cho rằng cái danh thần tiên tỷ tỷ gán cho Lưu Diệc Phi chưa bao giờ là sai cả.