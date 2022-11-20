Nhan sắc Lưu Diệc Phi bất chấp cả ảnh chụp vội, dân tình trầm trồ 'Thời kì đỉnh cao là đây'

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khí chất tao nhã, thoát tục giúp Lưu Diệc Phi trở thành một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Nữ diễn viên được khán giả màn ảnh nhỏ đặt cho danh xưng thần tiên tỷ tỷ sau khi tham gia 2 dự án phim cổ trang là Thần Điêu Đại Hiệp và Thiên Long Bát Bộ.

Mới đây, loạt ảnh ngày xưa của Lưu Diệc Phi đã được cư dân mạng "đào lại" và không khỏi trầm trồ và ngợi khen. Nhan sắc đẹp đến ngỡ ngàng của thần tiên tỷ tỷ đã khiến bao người không thể rời mắt được.