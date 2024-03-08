Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh bị 'lép vế' khi so sánh với một đàn chị kém nổi trong CBiz

Cùng 1 mẫu váy, nếu như Triệu Lệ Dĩnh toát lên nét mềm mại, nữ tính thì Cao Viên Viên trông lại trưởng thành và sắc sảo, nền nã.

Vừa qua, mẫu váy đỏ cổ vuông của thương hiệu Self Portrait nổi tiếng đã được Triệu Lệ Dĩnh và Cao Viên Viên ưu ái diện khi tham gia sự kiện. Cả 2 cùng chọn phong cách tối giản, sang trọng làm điểm nhấn khi diện thiết kế này.

Sở dĩ có sự khác biệt này là bởi ngũ quan lẫn cách làm tóc của cả 2 khác nhau. Xét về gương mặt, Triệu Lệ Dĩnh với cặp má ''bánh bao'' nhìn trẻ trung và đáng yêu, kết hợp với tóc xoăn bồng bềnh lại càng nữ tính. Còn Cao Viên Viên sở hữu khuôn mặt góc cạnh hơn, để tóc thẳng xõa nhẹ nên nhìn sẽ nền nã và mạnh mẽ hơn hẳn.

Tuy nhiên, nếu so về hình thể thì Triệu Lệ Dĩnh lại hoàn toàn lép vế với đàn chị. Nếu như Cao Viên Viên sở hữu vóc dáng cao ráo, thon gọn thì Triệu Lệ Dĩnh lại có dáng người quá gầy, không tôn lên được sự quyến rũ vốn có của thiết kế váy đỏ này. Mặc dù ở thời điểm này cân nặng của Triệu Lệ Dĩnh đã được cải thiện đáng kể song vẫn chưa từng được đánh giá cao ở top những mỹ nhân có ngoại hình đẹp.

Thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu ấn vang dội với vai diễn người mẹ câm trong tác phẩm điện ảnh Điều thứ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Khả năng diễn xuất của nữ nghệ sĩ được đánh giá cao, nhận sự tán thưởng của công chúng và giới chuyên môn. Hiệu ứng truyền thông tích cực từ Điều thứ 20 đã khiến các tác phẩm sắp ra mắt của cô càng được công chúng chờ đón hơn.

Dữ phượng hành là bộ phim cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn vương ở đây của Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim kể về mối tình giữa Thẩm Ly, nữ vương của Ma giới, và Hành Chỉ, vị Thần quân duy nhất còn sống trong tam giới. Thẩm Ly vì bất mãn với cuộc hôn nhân sắp đặt, cô bỏ trốn xuống nhân gian và bị thương nặng. Hành Chỉ tình cờ gặp và cứu cô, nhưng cũng không tiết lộ danh tính của mình. Chuyện tình yêu đầy trắc trở của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

Dữ phượng hành đánh dấu sự tái hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Trước đó, cả hai đã cùng tạo nên tác phẩm Sở kiều truyện rất thành công, giúp tên tuổi của cặp nghệ sĩ nâng lên vị thế mới. Nhiều khán giả đang đặt kỳ vọng vào sự tái hợp này có thể tiếp tục tạo nên một bộ phim thành công cho điện ảnh Hoa ngữ.