Augustin Hadelich sinh ra tại Ý với cha mẹ là người Đức, và làm việc tại Mỹ. Anh ấy trả lời rằng: "Tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ của tôi, và tôi đã chơi nhạc cụ từ khi còn nhỏ nhờ truyền thống của người Đức." / Ảnh từ Facebook của Augustin Hadelich

Tuy nhiên, sau khi kết thúc liệu trình phục hồi chức năng, anh đã thành công vực dậy khi giành chiến thắng trong Cuộc thi Quốc tế Indianapolis của Mỹ năm 2006. Nó nổi tiếng là đại hội danh vọng, nơi các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn như Clara Jumi Kang (năm 2010) và Jo Jin-ju (năm 2014) đã giành giải cao nhất.

Nghệ sĩ vĩ cầm Augustin Hadelich (38 tuổi) là một người có năng khiếu điển hình, bắt đầu chơi nhạc cụ từ lúc 5 tuổi. Anh đã tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên của mình vào năm 7 tuổi, và năm sau đó anh trình diễn bản Violin Concerto của Beethoven. Nhưng vào năm 15 tuổi, một tai nạn khủng khiếp đã xảy đến với anh. Anh bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại trang trại gia đình ở Tuscany, Ý. Anh đã cấp tốc bay đến Đức và tiến hành cấy ghép da, nhưng các nhân viên y tế lo lắng rằng hoạt động trình diễn sẽ khó thực hiện sau này.

Mới đây, chúng tôi đã gặp Hadelich, người được chọn là 'Nhạc sĩ của năm' của dàn giao hưởng Thành phố Seoul, qua một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại. Anh ấy nói, “Tôi thích trình diễn với các nghệ sĩ piano Hàn Quốc như Jo Jin-ju và Clara, cũng như Kim Seon-wook và Joyce Yang. Tôi đã cảm nhận được điều đó kể từ khi theo học tại trường Juilliard, nhưng tôi nghĩ việc giáo dục các nhạc sĩ trẻ ở Hàn Quốc rất bài bản có hệ thống và xuất sắc”. Anh ấy dự kiến ​​sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 31 và 1 tháng 4 để biểu diễn cùng dàn giao hưởng thành phố Seoul.

Hadelich tuy mang dòng máu Đức nhưng quê hương của anh là ở Tuscany, Ý. Anh có một 'lý lịch phức tạp' khi theo học tại trường Juilliard, Mỹ năm 20 tuổi. Năm ngoái, anh được bổ nhiệm làm 'nhạc sĩ nội trú' tại Trường Âm nhạc của Đại học Yale. Hadelich nói rằng: “Vẫn còn khoảng bốn hoặc bốn sinh viên, nhưng tôi cũng học được nhiều điều từ chính các sinh viên đó trong quá trình tâm sự chia sẻ suy nghĩ của mình.”

Nghệ sĩ vĩ cầm Augustin Hadelich. Dàn giao hưởng thành phố Seoul

Bạn có thể cảm nhận được 'sự kết hợp độc đáo' giữa sự quen thuộc và sự xa lạ trong các buổi biểu diễn hoặc album của anh ấy bất cứ lúc nào. Điều này là do anh đã trình diễn các tác phẩm cổ điển và lãng mạn nổi tiếng kết hợp cùng với âm nhạc đương đại tương đối mới lạ. Đó là một phương pháp ghi âm bằng cách kết hợp giai điệu Brahms của người Đức thế kỷ 19 và các bản hòa tấu của nhà soạn nhạc Ligeti người Hungary thế kỷ 20. Anh ấy nói: “Thoạt nhìn, dường như không có điểm chung nào giữa các tác phẩm Brahms và Ligeti, nhưng bạn có thể cảm nhận được tất cả các yếu tố của một vũ khúc Hungary trong ba chương cuối. Và nhiệm vụ của người trình diễn thời đại của chúng ta chính là tìm ra điểm chung và nghịch lý giữa quá khứ và hiện tại.” Hadelich dự kiến sẽ trình diễn Bản hòa tấu vĩ cầm số 2 của Mozart và Bản hòa tấu âm nhạc đương đại của Anh trong buổi hợp xướng với Dàn nhạc giao hưởng của thành phố Seoul cùng với Thomas Ades (51 tuổi).

Hadelich sau khi học chơi violin và sáng tác, đã đưa bản cadenza do mình tự sáng tác (phần trình diễn độc tấu xuất sắc của một bản concerto) vào khi trình diễn các bản hòa tấu của Haydn, Mozart và Brahms. Anh ấy nói: "Nếu tôi tự sáng tác thay vì dừng lại ở việc chọn những bản cadenzas do các nhạc sĩ nổi tiếng trong quá khứ để lại thì góc nhìn của tôi về tác phẩm trở nên rõ ràng hơn và nó có tác dụng trở nên gần gũi hơn." Nó giống như tạo ra một dấu ấn riêng biệt của mình trong những kiệt tác trước đây. Hadelich cũng dự định lần này sẽ chơi bản cadenza của mình trong Bản hoà tấu thứ 2 của Mozart.

Chúng tôi đã thận trọng hỏi về những tai nạn trong quá khứ sau khi xin sự thông cảm từ anh ở cuối cuộc phỏng vấn. Anh ấy chia sẻ: “Những tổn thương về mặt tinh thần mà tôi đã chịu đựng trải qua khi còn nhỏ chắc chắn để lại một vết sẹo lớn cho bản thân tôi, nhưng nó đã cho tôi cơ hội để suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, tương lai và âm nhạc, và tôi nghĩ rằng nhờ sự kiện đó mà tôi mới trưởng thành được”. Anh nói thêm: “Một điều chúng ta nhận thấy được rất rõ ở đây là âm nhạc quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tôi.”