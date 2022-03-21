Diễn viên Ỷ thiên đồ long ký đột ngột qua đời, gia đình bàng hoàng vì 'không một lời trăn trối'

Sao quốc tế 21/03/2022 11:35

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên gạo cội Cố Bảo Minh khiến bạn bè đồng nghiệp vô cùng thương tiếc.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin, nam diễn viên gạo cội Cố Bảo Minh đã qua đời vì suy tim và phổi. "Gia đình buồn vì ông ra đi đột ngột không lời trăn trối. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn sống cho người khác", đại diện gia đình chia sẻ. Lễ tang của nam diễn viên hiện được sắp xếp tổ chức theo nghi thức Phật giáo.

Diễn viên Ỷ thiên đồ long ký đột ngột qua đời, gia đình bàng hoàng vì 'không một lời trăn trối' - Ảnh 1
Cố Bảo Minh đột ngột qua đời

Trước đó, có thông tin cho rằng vào năm 2017, nam diễn viên Cố Bảo Minh được chẩn đoán mắc chứng bệnh Parkinson (rối loạn thần kinh), tay trái thường xuyên bị rung và cứng mặt trong một lần gặp bạn bè. Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên cho biết rằng anh bị rối loạn thần kinh tự chủ và được điều trị bằng châm cứu, cắt cơn bằng phương pháp của y học cổ truyền Trung Quốc.

Được biết, trước đó nam diễn viên gạo cội cũng đã quyết tâm bỏ thuốc và uống rượu hơn 10 năm. Không những vậy, những người xung quanh tiết lộ rằng nam diễn viên vẫn đang kiên trì tập thể dục. Chính vì thế, thông tin nam diễn viên qua đời khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp có chút bất ngờ.

Cố Bảo Minh sinh năm 1950, là diễn viên phụ nổi tiếng. Ông từng tham gia các phim điện ảnh như "Ngôi làng hạnh phúc", "Đầu danh trạng", "Tiểu tử siêu quậy", "Rồng Trung Quốc", "Tây Sở bá vương"... Nam diễn viên còn nổi tiếng với nhiều phim truyền hình gồm "Công chúa Hoài Ngọc", "Âm luyến đào hoa nguyên", "Ỷ thiên đồ long ký", "Tân bộ bộ kinh tâm", "Phong Vân: Hùng bá thiên hạ"… Trong "Ỷ thiên đồ long ký 1984", Cổ Bảo Minh diễn vai Quang Minh hữu sứ Phạm Dao.

Diễn viên Ỷ thiên đồ long ký đột ngột qua đời, gia đình bàng hoàng vì 'không một lời trăn trối' - Ảnh 2
Cố Bảo Minh được xem là bậc thầy của sân khấu và phim truyền hình Đài Loan

Sự nghiệp của nam diễn viên trải dài suốt hơn 4 thập kỷ. Ông đạt nhiều giải thưởng điện ảnh lớn trong sự nghiệp, trong đó có giải Kim Mã và Chuông vàng. Ngoài đóng phim, ông còn là tên tuổi lớn của mảng sân khấu kịch. Những năm cuối đời, tài tử tham gia giảng dạy, hỗ trợ nhiều lứa diễn viên trẻ về kỹ năng diễn xuất. 

Sự nghiệp nghệ thuật thành công nhưng con đường tình cảm của ông lại trái ngược khi nam diễn viên từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Nam diễn viên và người vợ đầu có với nhau một cô con gái và một cậu con trai với người vợ thứ hai. Hiện tại, con gái của Cố Bảo Minh đã lập gia đình.

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