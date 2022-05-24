"Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh" Hứa Tình hiện đang khiến khán giả xôn xao, cho rằng cô đã bị phong sát sau khi bị gạch tên khỏi hàng loạt dự án từng tham gia.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, "Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh" Hứa Tình đang có nguy cơ bị cấm sóng và mất toàn bộ danh tiếng khi tên của cô bị xóa sạch khỏi các dự đoán đã và đang tham gia. Được biết, việc này chỉ xảy ra trong trường hợp có tranh chấp giữa nghệ sĩ và đoàn làm phim hoặc ngôi sao này đã vi phạm pháp luật, dẫn đến việc bị cấm sóng và không thể xuất hiện được nữa. MXH xứ Trung đang xôn xao việc Hứa Tình bị phong sát - Ảnh: Internet Theo trang 163, Hứa Tình vào năm 2018 được thông báo sẽ tham gia vào tác phẩm Thanh Diện Tu La với vai diễn Hoa phu nhân - nhân vật đóng vai trò quan trọng thứ 3 trong phim, chỉ sau vai diễn của Phùng Thiệu Phong và Hồ Quân.

Tuy nhiên, sau khi dự án ra mắt, khán giả không hề nhìn thấy bóng dáng của Hứa Tình trong bất kỳ phân đoạn nào của cả bộ phim mà thay vào đó là một diễn viên ít tên tuổi hơn. Không những vậy, trong cả buổi họp báo giới thiệu phim, hay trên các trang thông thì tên của nữ minh tinh này cũng không được đề cập đến. Hứa Tình đã bị xóa tên ra khỏi hàng loạt tác phẩm từng tham gia - Ảnh: Internet Nhiều blogger có tiếng cho hay, đoàn phim Thanh Diện Tu La đã phải dùng tới công nghệ AI hoán đổi gương mặt Hứa Tình sang một diễn viên khác thì phim mới được ra mắt. Trước nghi vấn này, cả Hứa Tình và ê-kíp phim Thanh Diện Ty La đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi cụ thể nào.

Bên cạnh đó, nhân vật của Hứa Tình trong dự án Lãng Trung Chi Luyến được phát sóng trên CCTV từ năm 2019 cũng đã bị thay thế bằng một nữ diễn viên khác. Hứa Tình trong vai Thánh Cô của Tiếu Ngạo Giang Hồ - Ảnh: Internet Vì sự việc này mà trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin, Weibo, các từ khóa "Hứa Tình làm sao thế?", "Có phải Hứa Tình bị phong sát"... đã được tìm kiếm nhiều và bình luận nổi bật vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, tài khoản Weibo của công ty đại diện Hứa Tình đã bác bỏ tin đồn về việc cô gặp rắc rối trong công việc.

"Thánh cô quyến rũ nhất Cbiz" Hứa Tình lộ ảnh hẹn hò ở tuổi 50 sau nhiều trắc trở tình duyên? Cho tới thời điểm hiện tại, cả Hứa Tình và nhà sản xuất Vương Khả Nhiên vẫn chưa đưa ra câu trả lời về nghi vấn hẹn hò này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-thanh-co-dep-nhat-man-anh-bi-phong-sat-sau-khi-ten-tuoi-mat-tich-khoi-loat-tac-pham-dinh-dam-470877.html