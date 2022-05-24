Nghi vấn 'Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh' bị phong sát sau khi tên tuổi 'mất tích' khỏi loạt tác phẩm đình đám

Sao quốc tế 24/05/2022 11:16

"Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh" Hứa Tình hiện đang khiến khán giả xôn xao, cho rằng cô đã bị phong sát sau khi bị gạch tên khỏi hàng loạt dự án từng tham gia.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, "Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh" Hứa Tình đang có nguy cơ bị cấm sóng và mất toàn bộ danh tiếng khi tên của cô bị xóa sạch khỏi các dự đoán đã và đang tham gia. Được biết, việc này chỉ xảy ra trong trường hợp có tranh chấp giữa nghệ sĩ và đoàn làm phim hoặc ngôi sao này đã vi phạm pháp luật, dẫn đến việc bị cấm sóng và không thể xuất hiện được nữa.

hua tinh 1
MXH xứ Trung đang xôn xao việc Hứa Tình bị phong sát - Ảnh: Internet

Theo trang 163, Hứa Tình vào năm 2018 được thông báo sẽ tham gia vào tác phẩm Thanh Diện Tu La với vai diễn Hoa phu nhân - nhân vật đóng vai trò quan trọng thứ 3 trong phim, chỉ sau vai diễn của Phùng Thiệu Phong và Hồ Quân.

Tuy nhiên, sau khi dự án ra mắt, khán giả không hề nhìn thấy bóng dáng của Hứa Tình trong bất kỳ phân đoạn nào của cả bộ phim mà thay vào đó là một diễn viên ít tên tuổi hơn. Không những vậy, trong cả buổi họp báo giới thiệu phim, hay trên các trang thông thì tên của nữ minh tinh này cũng không được đề cập đến.

hua tinh 2
Hứa Tình đã bị xóa tên ra khỏi hàng loạt tác phẩm từng tham gia - Ảnh: Internet

Nhiều blogger có tiếng cho hay, đoàn phim Thanh Diện Tu La đã phải dùng tới công nghệ AI hoán đổi gương mặt Hứa Tình sang một diễn viên khác thì phim mới được ra mắt. Trước nghi vấn này, cả Hứa Tình và ê-kíp phim Thanh Diện Ty La đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi cụ thể nào.

Bên cạnh đó, nhân vật của Hứa Tình trong dự án Lãng Trung Chi Luyến được phát sóng trên CCTV từ năm 2019 cũng đã bị thay thế bằng một nữ diễn viên khác.

hua tinh 3
Hứa Tình trong vai Thánh Cô của Tiếu Ngạo Giang Hồ - Ảnh: Internet

Vì sự việc này mà trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin, Weibo, các từ khóa "Hứa Tình làm sao thế?", "Có phải Hứa Tình bị phong sát"... đã được tìm kiếm nhiều và bình luận nổi bật vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, tài khoản Weibo của công ty đại diện Hứa Tình đã bác bỏ tin đồn về việc cô gặp rắc rối trong công việc.

"Thánh cô quyến rũ nhất Cbiz" Hứa Tình lộ ảnh hẹn hò ở tuổi 50 sau nhiều trắc trở tình duyên?

"Thánh cô quyến rũ nhất Cbiz" Hứa Tình lộ ảnh hẹn hò ở tuổi 50 sau nhiều trắc trở tình duyên?

Cho tới thời điểm hiện tại, cả Hứa Tình và nhà sản xuất Vương Khả Nhiên vẫn chưa đưa ra câu trả lời về nghi vấn hẹn hò này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Tình diễn viên Hứa Tình Hứa Tình bị phong sát sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

"Thánh cô quyến rũ nhất Cbiz" Hứa Tình lộ ảnh hẹn hò ở tuổi 50 sau nhiều trắc trở tình duyên?

"Thánh cô quyến rũ nhất Cbiz" Hứa Tình lộ ảnh hẹn hò ở tuổi 50 sau nhiều trắc trở tình duyên?

Đạo diễn Thiên Long Bát Bộ bị vợ cũ kiện, lời giải thích sau đó khiến nhiều người "ngã ngửa"

Đạo diễn Thiên Long Bát Bộ bị vợ cũ kiện, lời giải thích sau đó khiến nhiều người "ngã ngửa"

'Phú Sát' Tần Lam tái hợp với 'Càn Long' Nhiếp Viễn và 'Anh Lạc' Cẩn Ngôn trong phim mới, tạo hình trên phim gây nhiều tranh cãi vì quá 'ô d

'Phú Sát' Tần Lam tái hợp với 'Càn Long' Nhiếp Viễn và 'Anh Lạc' Cẩn Ngôn trong phim mới, tạo hình trên phim gây nhiều tranh cãi vì quá 'ô d

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

Hậu ly hôn với Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi bị 'tóm sống' khi hẹn hò và sống chung cùng người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh

Hậu ly hôn với Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi bị 'tóm sống' khi hẹn hò và sống chung cùng người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh

Vì sao dàn mỹ nhân 85 Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đồng ý 'nên duyên màn ảnh' với những sao nam kém nổi?

Vì sao dàn mỹ nhân 85 Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đồng ý 'nên duyên màn ảnh' với những sao nam kém nổi?

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 9 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI