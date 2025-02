Ngắm nhìn lại 'tượng đài nhan sắc một thời' Từ Hy Viên: Từng là sao hạng S, cuồng làm đẹp đến mức cực đoan

Từ Hy Viên, hay còn biết đến với nghệ danh Đại S, bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi cùng em gái Tiểu S, thành lập nhóm nhạc nữ S.O.S. Năm 1996, hai chị em bắt đầu làm MC cho các chương trình nổi tiếng như Tôi đoán tôi đoán tôi đoán đúng, Giải trí 100%... và vụt sáng thành sao.

Ngay từ lúc mới bước chân vào làng giải trí ở tuổi 18 - 19, cô với nét đẹp thanh tú, mong manh, đài các đã khiến không ít loạt tài tử thành danh và công chúng xiêu lòng. Chính vì vậy, Từ Hy Viên chính là biểu tượng sắc đẹp và thời trang của showbiz Hoa ngữ lúc bấy giờ.

Thậm chí, là người vốn có làn da ngăm đen và thể trạng dễ tăng cân, nữ diễn viên liều mình trải nghiệm hàng loạt phương pháp làm đẹp khác nhau. Để dưỡng trắng da, cô bôi kem chống nắng, tiêm kích trắng, uống thuốc và ngừng ăn tất cả các thực phẩm có màu đen. Cô nàng cũng dày công nghiên cứu kỹ hình dáng khuôn mặt của mình để lên sóng: 42kg khi lên phim - 44,4kg khi dẫn chương trình.

Năm 2001, Từ Hy Viên gây ấn tượng với vai chính trong Bong bóng mùa hè, Vườn sao băng - một trong những bộ phim truyền hình đình đám của Đài Loan, đồng thời giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Chung.

Từ Hy Viên là một trong những ngôi sao có đời tư được công chúng đặc biệt quan tâm. Cô từng có mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng như DJ Koo, Lam Chính Long và kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2011. Tuy nhiên, sau khi ly hôn vào năm 2021, cô tái hợp với người yêu cũ - DJ Koo và đăng ký kết hôn vào năm 2022.

Từ Hy Viên được cho là có bệnh nền động kinh và bệnh tim. Cô từng sảy thai 2 lần. Cô từng suýt chết trên bàn phẫu thuật sau khi rơi vào tình trạng hôn mê khi sinh nở.

Năm 2017, Từ Hy Viên từng ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bệnh tim, lên cơn co giật do động kinh. Khi sinh con trai vào năm 2016, nữ diễn viên bị lên cơn động kinh và mất nhịp tim, tạm ngừng thở trong một thời gian, gần như chết trên bàn phẫu thuật. Năm 2018, cô ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu do cảm lạnh kéo dài.

Nữ diễn viên bị sảy thai lần đầu vào năm 2011 và lần thứ 2 vào năm 2018. Ngôi sao nổi tiếng mang thai đứa con thứ 3 nhưng phát hiện phôi thai đã ngừng phát triển, buộc phải bỏ thai.