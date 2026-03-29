Nam thần Nguyễn Kinh Thiên hẹn hò bạn gái kém 20 tuổi

Mới đây, mam tài tử Nguyễn Kinh Thiên được bắt gặp xuất hiện công khai cùng bạn gái. Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên và bạn gái kém anh 20 tuổi được nhìn thấy hẹn hò tại Harajuku, Tokyo, Nhật Bản. Cả 2 nắm tay nhau khi dạo phố và mua sắm.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Nguyễn Kinh Thiên đội mũ len, đeo kính râm và mặc trang phục màu xanh. Trong khi đó, bạn gái Nguyễn Kinh Thiên được chỉ ra sử dụng loạt phụ kiện thuộc các thương hiệu xa xỉ, chẳng hạn túi xách của Hermès, kính râm đến từ Chanel và áo khoác thuộc The Row. Tổng giá trị của các món đồ được ước tính vượt một triệu Đài tệ.

Đây cũng là lần đầu cả 2 bị ghi lại khoảnh khắc cùng nhau xuất hiện kể từ khi vướng tin hẹn hò. Theo truyền thông Hoa ngữ, bạn gái của nam tài tử là người Trung Quốc, xuất thân trong gia đình giàu có và hiện theo học ngành tiếp thị thời trang tại một đại học ở Hàn Quốc.

Trước khi chuyện tình cảm bị chú ý, cô hoạt động năng nổ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ giữa cô và Nguyễn Kinh Thiên gây chú ý, hot girl này khóa tài khoản cá nhân.

Một nguồn tin cho biết tháng 7/2025, cô gái này bay từ Hàn Quốc đến Đài Loan để gặp bạn trai. Trong khi đó, nam diễn viên cũng nhiều lần sang Hàn Quốc để thăm người yêu.

Nguyễn Kinh Thiên vốn kín tiếng về đời tư trong suốt nhiều năm hoạt động ở làng giải trí. Vì vậy, việc anh xuất hiện thân mật cùng bạn gái lần này nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn.

Danh tính nữ ca sĩ gặp 'khủng hoảng' vì ly hôn sau 7 tháng cưới Seo In Young lần đầu chia sẻ chi tiết về quãng thời gian tạm dừng hoạt động sau bê bối năm 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-than-nguyen-kinh-thien-hen-ho-ban-gai-kem-20-tuoi-756561.html