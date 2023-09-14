Nam tài tử Hong Kong khốn đốn vì nợ nần, quyết định triệt sản sau khi sinh 4 con liên tiếp

Sao quốc tế 14/09/2023 16:47

Động thái mới đây của nam diễn viên Trương Trí Hằng khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên Trương Trí Hằng đăng ảnh gia đình và chia sẻ: "Cảm ơn tất cả các bạn đã cho lời khuyên, hỗ trợ và động viên trong suốt chặng đường vừa qua. Tôi rất vinh dự được làm cha của bốn đứa con, đặc biệt là vừa chứng kiến sự ra đời của đứa con thứ tư. Tôi đã nghĩ rất nhiều về những cuộc phiêu lưu bản thân đã trải qua, cũng như tương lai. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về cuộc sống của một gia đình 6 người, tôi quyết định phẫu thuật triệt sản để gánh trách nhiệm lớn nhất của người chủ gia đình. Tôi đã liên hệ với trung tâm phẫu thuật để sắp xếp ca phẫu thuật. Tôi sẽ chia sẻ chi tiết với bạn sau khi phẫu thuật. Cảm ơn tất cả".

Nam tài tử Hong Kong khốn đốn vì nợ nần, quyết định triệt sản sau khi sinh 4 con liên tiếp - Ảnh 1
Nam diễn viên Trương Trí Hằng vừa đăng ảnh gia đình trên trang cá nhân.

 

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, anh được biết đến là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Boy’z, ra mắt nhiều album và gặt hái được thành công nhất định. Ngoài sự nghiệp ca hát, nam diễn viên còn lấn sân sang mảng phim ảnh và từng góp mặt trong các bộ phim như: Phỉ thúy minh châu, Điệp vụ song sinh, Lan Quế Phường… nhưng diễn xuất nhạt nhòa, không gây ấn tượng nên ít được công chúng chú ý.

 

Đời tư của Trương Trí Hằng đầy rẫy bê bối, lùm xùm. Được biết, anh từng hẹn hò nhiều sao nữ, vướng không ít ồn ào tình ái. Tháng 7/2019, sao nam bất ngờ tuyên bố lên chức cha và sắp kết hôn. Anh gửi lời cảm ơn đến Âu Yến Văn (bạn gái đồng thời là người hâm mộ lâu năm của anh) vì đã chịu nhiều vất vả. Trong khi người hâm mộ còn đang chúc phúc cho chuyện tình đẹp giữa idol và fan thì nam diễn viên bị dàn bạn gái cũ thi nhau vạch mặt, trong đó có Lương Hạo Ân. Từ đó lộ ra chuyện nghệ sĩ này một lúc “bắt cá nhiều tay”. Khi vụ việc bị phanh phui, Trương Trí Hằng đã lên tiếng công khai xin lỗi những cô gái bị anh lừa tình, vợ anh cũng đã tha thứ cho anh, sau đó cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 9/2019. Tuy vậy, vợ anh từng nhiều lần đòi ly hôn, nhưng sau mỗi lần đó cô lại có thai.

 

Nam tài tử Hong Kong khốn đốn vì nợ nần, quyết định triệt sản sau khi sinh 4 con liên tiếp - Ảnh 2
Đời tư của Trương Trí Hằng đầy rẫy bê bối, lùm xùm.

Nam tài tử Hong Kong khốn đốn vì nợ nần, quyết định triệt sản sau khi sinh 4 con liên tiếp - Ảnh 3

Vợ anh từng nhiều lần đòi ly hôn, nhưng sau mỗi lần đó cô lại có thai. 

 

Sau bê bối, nam tài tử bị công chúng quay lưng, mất hết cơ hội làm việc trong làng giải trí, phải tìm kiếm những công việc chân tay để trang trải cuộc sống. Nam diễn viên không ngại làm nhân viên rửa bát, dọn nhà vệ sinh, di chuyển những thùng hàng nặng,...Gánh nặng tài chính đổ lên vai diễn viên họ Trương, anh vay mượn nhiều nơi và từng bị đòi nợ.

 

Nam tài tử Hong Kong khốn đốn vì nợ nần, quyết định triệt sản sau khi sinh 4 con liên tiếp - Ảnh 4
Sau bê bối, nam tài tử bị công chúng quay lưng, mất hết cơ hội làm việc trong làng giải trí

Trương Trí Hằng bị TVB thờ ơ, phải làm công nhân vệ sinh để nuôi con hậu ồn ào lừa dối vợ

Trương Trí Hằng bị TVB thờ ơ, phải làm công nhân vệ sinh để nuôi con hậu ồn ào lừa dối vợ

Để kiếm tiền lo cho gia đình, nam diễn viên Trương Trí Hằng chấp nhận làm nhiều công việc tay chân khác nhau, trong đó có cả nhân viên dọn vệ sinh.

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