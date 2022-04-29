Nam chính bộ phim đình đám ‘Itaewon Class’ phiên bản Nhật chính thức được lộ diện, nhan sắc hay body đều ‘một chín một mười’ với Park Seo Joon

Ngôi sao đang lên của Nhật Bản Takeuchi Ryoma xác nhận sẽ thủ vai Park Sae Ro Yi trong Itaewon class phiên bản được Nhật remake.

Bộ phim truyền hình Itaewon Class lên sóng vào năm 2020 đã ghi nhận mức rating cao nhất ở Hàn Quốc là 16,5% và gây sốt toàn châu Á, tạo tiếng tăm trên quốc tế thông qua Netflix.

Bộ phim kể về hành trình 15 năm của Park Sae Royi (Park Seo Joon), vừa trả thù kẻ đã hại chết bố, lại biến ước mơ “quán nhậu tuyệt nhất” trở thành hiện thực. Chưa học hết cấp 2 còn mang tiền án, Park Sae Royi vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình mặc những thủ đoạn ngăn cản của chủ tịch công ty Jangga – Jang Dae Hee (Yoo Jae-Myung). Đồng hành cùng anh là “thiên tài” IQ 162 cùng những nhân viên của quán nhậu. Với sự đình đám của nó, Tháng 3 năm nay, Nhật Bản đã mua bản quyền và tiến hành ramake lại bộ phim với cái tên mới Roppongi Class. Roppongi Class là dự án hợp tác Hàn - Nhật của công ty sản xuất SLL. Vì vậy bộ phim được kỳ vọng sẽ được nâng cao mức độ hoàn chỉnh dựa trên nhưng kinh nghiệm từ bản gốc của Hàn Quốc.

Ngôi sao đang nổi của Nhật Bản Takeuchi Ryoma đã xác nhận việc vào vai Park Sae Ro Yi, nhân vật chính do nam diễn viên Park Seo Joon thủ vai. Takeuchi Ryoma đã hóa thân thành Park Sae Ro Yi với mái tóc màu hạt dẻ, đôi lông mày hơi rậm và vẻ ngoài nghiêm túc. Với vẻ đẹp trai không thua kém gì ‘chính chủ’, thông tin của anh chàng bắt đầu được cư dân mạng đào lên. Được biết, Takeuchi Ryoma sinh năm 1993, là một người mẫu, diễn viên trực thuộc công ty trực thuộc Horipro (Nhật Bản). Takeuchi Ryouma được khán giả biết tới nhiều nhất qua vai diễn Shinnosuke Tomari trong "Kamen Rider Drive". Diễn xuất của nam diễn viên cũng được tin tưởng là có thể làm tốt như Park Seo Joon. Mặt khác, một số nguồn tin cho biết Roppongi Class sẽ có tổng 13 tập - ngắn hơn so với bản gốc 3 tập. Phim sẽ lên sóng vào tháng 7 tới. Nguồn: Tổng hợp

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