Màn thể hiện của Trần Oánh trong Chiến Trường Mỹ Lệ vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ phía khán giả.

Trang HK01 đưa tin, Chiến Trương Mỹ Lệ (Penthouse bản Hàn) đã lên sóng vào đầu tháng 10. Phim có sự tham gia diễn xuất của Tưởng Gia Mân, Trần Sơn Thông, Đinh Tử Lãng, Trần Oánh, Lưu Bội Nguyệt, Trần Hiểu Hoa, Chu Thần Lệ. Biểu cảm của Trần Oánh trong Chiến Trường Mỹ Lệ bị đánh giá là quá cường điệu - Ảnh: Internet Sau khi Chiến Trường Mỹ Lệ lên sóng, không phải nội dung phim mà diễn xuất của Trần Oánh lại là chủ đề được bàn tán vô cùng sôi nổi. Nữ diễn viên bị đánh giá là có biểu cảm quá cường điệu, việc thường xuyên trợn mắt và há miệng chữ O khiến nhân vật của cô thiếu chiều sâu, vừa ngốc nghếch vừa đáng sợ.

Nhiều khán giả cho biết, biểu cảm của Trần Oánh khiến họ sợ hãi, thậm chí là mất ngủ vì gặp ác mộng. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng đồng tình rằng vai diễn này không hợp với cô và chê bai việc TVB đã nâng đỡ cho một diễn viên có thực lực yếu kém. Nhiều khán giả cho biết, biểu cảm của Trần Oánh khiến họ sợ hãi, gặp ác mộng - Ảnh: Internet Trần Oánh chính là nhân tố được TVB nâng đỡ mạnh trong những năm gần đây. Người đẹp được trao cho nhiều vai diễn trong các dự án trọng điểm như Cương, Cuộc Chiến Nữ Quyền, Cuộc Chiến Thời Trang, Chuyện Bốn Nữ Luật Sư.

Theo nhiều nguồn tin, Chiến Trường Mỹ Lệ được kỳ vọng sẽ là dự án mở đường cho Trần Oánh đến ngôi vị Thị hậu TVB vào cuối năm nay. Nữ diễn viên được nhắm đến vị trí hoa đán của nhà đài này sau khi minh tinh Đường Thi Vịnh đã rời TVB sau gần 20 năm gắn bó vào cuối tháng 9 vừa qua. Trần Oánh và Hà Du Hanh hẹn hò trong nhiều năm - Ảnh: Internet Về đời tư, Trần Oánh hiện đang hẹn hò với con trai tỷ phú sòng bài Macau Hà Hồng Sân. Cặp đôi hẹn hò vào năm 2015 rồi chia tay 3 năm sau đó vì Hà Du Hanh không xem mối quan hệ này là nghiêm túc. Tới năm 2020, hai người tái hợp và Trần Oánh được Hà Du Hanh đưa đến đám tang của bố mình. Trong những người bạn gái của Hà Du Hanh, Trần Oánh được mẹ của vị thiếu gia này vừa ý nhất vì cô xuất thân giàu có, học vị cao lại cư xử khéo léo. Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi không thiếu tiền, chỉ muốn diễn xuất, cuộc sống bình yên và làm điều mình thích".

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