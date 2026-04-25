Thương chị hàng xóm đơn thân nuôi con, ngày chồng chị xuất hiện tôi 'ngã quỵ' vì gương mặt quá đỗi quen thuộc

Tâm sự 25/04/2026 17:45

Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của chị gái. Đặc biệt là ảnh rể khiến tôi rất tin tưởng. Cả hai quen nhau từ thời đi học, sau này kết hôn thì vẫn vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, anh rể luôn yêu chiều chị gái tôi.

Tôi lấy chồng được 3 năm, chúng tôi vẫn ở nhà trọ vì chưa đủ tiền để mua nhà. Vài tháng trước, tôi và chồng chuyển đến một khu trọ mới. Ở đây, tôi quen biết chị hàng xóm tên là Hoa. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi biết được chồng của chị Hoa thường xuyên đi vắng, chị một mình nuôi con vất vả. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thương cảm cho hoàn cảnh của chị đơn chiếc không chồng bên cạnh.

Chị hàng xóm là người hiền lành, tìm việc nhẹ nhàng làm ở nhà để có thời gian nuôi con trai nhỏ. Nhưng tôi thấy mẹ con chị sống rất đầy đủ, có vẻ như chồng chị lo toan không thiếu gì. Tôi nghe chị kể chồng chị rất ít khi về nhà, thậm chí có khi về chỉ ở lại một đêm rồi sáng đã đi. Vì thế tôi chưa lần nào thấy mặt chồng của chị hàng xóm. 

Cho đến một hôm tôi bất ngờ khi thấy mặt chồng của chị Hoa, tôi tay chân run rẩy, choáng váng không tin vào mắt mình.

Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện. 

Thương chị hàng xóm đơn thân nuôi con, ngày chồng chị xuất hiện tôi 'ngã quỵ' vì gương mặt quá đỗi quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của chị gái. Đặc biệt là ảnh rể khiến tôi rất tin tưởng. Cả hai quen nhau từ thời đi học, sau này kết hôn thì vẫn vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, anh rể luôn yêu chiều chị gái tôi.

Ngặt nỗi, chị gái tôi không thể sinh con. Nhưng anh rể vẫn không ly hôn, một mực muốn sống cùng chị. Suốt 7 năm là vợ chồng, tôi chưa từng thấy anh bỏ bê, vô tâm với vợ. Thấy tình cảm của hai người sâu đậm như thế, hai bên gia đình cũng chẳng gay gắt nữa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh rể chẳng cần con cái là vì anh ta đã có nhân tình bên ngoài sinh con cho mình.

Anh rể nói không đành lòng bỏ chị, dù sao anh vẫn yêu thương chị. Nhưng anh vẫn muốn có con cái để vừa lòng bố mẹ. Vì thế anh đành phải ra ngoài tìm nhân tình sinh con cho mình.

Anh ta còn không thấy hổ thẹn nói với tôi rằng hãy giữ bí mật giúp mình, vì sau cùng người chịu nhiều đau khổ nhất là chị gái của tôi. Anh ta nói chị gái tôi chỉ có thể lấy chồng là anh ta, nếu giờ ly hôn thì chị chẳng còn gì.

Tôi giận tái mặt trước người anh rể tệ bạc, trơ trẽn trước mặt. Nhưng dù vậy tôi vẫn biết anh rể mong muốn có con cũng không sai, chỉ thấy thương cho chị gái tôi. Giờ tôi phải làm sao đây, im lặng nhắm mắt cho qua, hay là thà để chị tôi đau một lần mà đối diện với sự thật bị lừa dối?

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Tôi nghe mẹ nghẹn ngào nói trong điện thoại, đời thuở nào mà chồng qua đời chưa được 3 tháng mà vợ đã đi bước nữa. Chị dâu nào có phải người như thế.

Qua đêm nay (25/4), 3 con giáp giàu có thấm vào người, tiền tài đến như vũ bão, Phú Quý ngất trời, xây nhà to mua xế xịn

Qua đêm nay (25/4), 3 con giáp giàu có thấm vào người, tiền tài đến như vũ bão, Phú Quý ngất trời, xây nhà to mua xế xịn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Thương chị hàng xóm đơn thân nuôi con, ngày chồng chị xuất hiện tôi "ngã quỵ" vì gương mặt quá đỗi quen thuộc

Thương chị hàng xóm đơn thân nuôi con, ngày chồng chị xuất hiện tôi "ngã quỵ" vì gương mặt quá đỗi quen thuộc

Cứ thấy tôi đi ngang nhà là chồng cũ lại chặn xe bằng được, tôi "ngã quỵ" nhìn thứ anh dúi vào tay rồi vội vàng bỏ chạy

Cứ thấy tôi đi ngang nhà là chồng cũ lại chặn xe bằng được, tôi "ngã quỵ" nhìn thứ anh dúi vào tay rồi vội vàng bỏ chạy

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, câu đáp trả của người vợ khiến ả bật khóc

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, câu đáp trả của người vợ khiến ả bật khóc

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện

Nhà hàng xóm lắp camera, tôi sang hỏi chuyện thì rụng rời phát hiện bộ mặt thật của người vợ hiền thục

Nhà hàng xóm lắp camera, tôi sang hỏi chuyện thì rụng rời phát hiện bộ mặt thật của người vợ hiền thục

Hé lộ tạo hình phong trần của Dương Mịch trong dự án cổ trang 'Giang Sơn Đại Đồng'

Hé lộ tạo hình phong trần của Dương Mịch trong dự án cổ trang 'Giang Sơn Đại Đồng'

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Cứ thấy tôi đi ngang nhà là chồng cũ lại chặn xe bằng được, tôi "ngã quỵ" nhìn thứ anh dúi vào tay rồi vội vàng bỏ chạy

Cứ thấy tôi đi ngang nhà là chồng cũ lại chặn xe bằng được, tôi "ngã quỵ" nhìn thứ anh dúi vào tay rồi vội vàng bỏ chạy

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, câu đáp trả của người vợ khiến ả bật khóc

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, câu đáp trả của người vợ khiến ả bật khóc

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền "tắt đài" bỏ về

Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền "tắt đài" bỏ về

Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"

Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"