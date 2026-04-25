Bị nhân tình của chồng mỉa mai, câu đáp trả của người vợ khiến ả bật khóc

Tâm sự 25/04/2026 17:24

Từ khi lấy chồng, chị bỏ hết công việc chuyên tâm ở nhà làm người mẹ, người vợ tốt. Cứ ngỡ sự hy sinh của chị sẽ khiến chồng trân trọng, yêu thương vợ hơn. Nào ngờ anh lại ngoại tình vì lý do vợ xấu xí khiến chị căm giận đến tột cùng.

Anh là nhân viên kinh doanh của một công ty linh kiện điện tử, lương cũng khá ổn định. Trước khi cưới anh, chị cũng là kế toán của một công ty lớn, thu nhập rất cao. Nhưng vì giữ thể diện cho chồng, chị lui về làm hậu phương.

 

 

Những năm đầu sau khi kết hôn, gia đình chị vô cùng hạnh phúc. Anh làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến vợ, gọi điện nhắn tin suốt ngày. Sự nghiệp của anh cũng ngày càng tấn tới. Trong khi đó, chị ở nhà tập tành kinh doanh online để không cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống của gia đình chị cứ thế bình yên trôi qua mỗi ngày. Cho đến khi chị nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ cùng với hàng loạt ảnh nóng của chồng và một cô gái nào đó.

Khi đó bầu trời trước mặt chị như sụp đổ. Nhưng chị vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, âm thầm tính kế trả thù đôi gian phu dâm phụ này. Một tuần sau, chị gọi lại số điện thoại đó và hẹn nhân tình của chồng ra ngoài nói chuyện.

Người tình của chồng chị khá xinh đẹp, vừa tốt nghiệp đại học. Qua tìm hiểu, chị biết cô ta đang thực tập ở công ty chồng chị. Chị thẳng thắn đi ngay vào vấn đề.

- Em và anh ấy quen nhau bao lâu rồi?

Cô ả ra vẻ khinh khỉnh:

- Chị không cần biết chuyện này. Đúng thật như lời anh ấy nói "vợ anh vừa già vừa xấu không giống như em xinh đẹp, trẻ trung". Bây giờ ảnh đang say đắm tôi rồi, chị không có cửa đâu, xấu xí như này thì làm sao giữ chồng được.

Chị vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn dùng ngôn từ nhẹ nhàng với kẻ thứ ba:

- Hôm nay chị muốn đến đây để nói chuyện đàng hoàng nhưng giờ thì không cần nữa, chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Vừa nói xong, chị quăng lên bàn xấp hình, toàn là cảnh nóng của cô ta và rất nhiều đàn ông khác nhau khiến ả chết khiếp, miệng lắp bắp.

- Sao chị, sao chị... có những thứ này?

Chị cười mỉa:

Em cũng cáo già đấy nhỉ, mới tốt nghiệp đã muốn lên giường với đàn ông để tìm cách tiến thân. Khi còn học thì cặp kè với giáo viên để được tốt nghiệp suôn sẻ. Khi đi làm thì lại muốn ngủ với người hướng dẫn để có chỗ đứng. Nhìn vẻ ngoài hiền lành này, đâu ai nghĩ lại có đời tư dơ bẩn như vậy. Em nghĩ nếu những bức hình này phát tán ra bên ngoài thì sẽ như thế nào?

Cô ta tím tái mặt mày, miệng mồm lắp ba lắp bắp.

- Chị… chị tha cho em, sau này em sẽ không qua lại với anh ấy nữa.

Chị cười với vẻ mặt khinh thường.

- Em tưởng chị là bà nội trợ quê mùa, xấu xí già nua không biết gì đúng không? Nhưng lần này em đụng sai người rồi.

Đứng dậy ra về, chị khựng lại nói tiếp câu cuối cùng:

- Những thứ em đang mặc, đang đeo trên người, chiếc xe em đang đi, tốt nhất là bán đi trả hết lại cho gia đình chị. Vì những thứ này thuộc tài sản chung của vợ chồng chị.

Sau ngày đó, chị thấy anh đi làm về sớm hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Chị nghĩ thầm có lẽ mọi việc đã êm xuôi. Nhưng với anh, chị đã không còn quan tâm như xưa, bây giờ anh làm gì chị cũng mặc kệ. Chị cảm thấy vô cùng ghê tởm con người này. Có lẽ sau một thời gian nữa, chị sẽ ly hôn.

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

Sau khi kết hôn, tình yêu sẽ dần dần trở thành tình nghĩa. Giữa vợ chồng ít khi có những buổi hẹn hò ngọt ngào, những lời nói yêu thương cũng sẽ thưa dần theo thời gian. Hơn thế nữa, thường thì sau 40 tuổi, sự thân mật giữa hai người sẽ giảm đi rõ rệt. Một biểu hiện dễ thấy chính là chồng không muốn ngủ cùng vợ nữa. Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hé lộ tạo hình phong trần của Dương Mịch trong dự án cổ trang 'Giang Sơn Đại Đồng'

Hé lộ tạo hình phong trần của Dương Mịch trong dự án cổ trang 'Giang Sơn Đại Đồng'

Sao quốc tế 27 phút trước
Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Tâm sự 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đến nhà sếp chơi, tôi "ngã quỵ" thấy con trai sếp giống con mình y đúc, hỏi ra mới biết sự thật về chồng

Đến nhà sếp chơi, tôi "ngã quỵ" thấy con trai sếp giống con mình y đúc, hỏi ra mới biết sự thật về chồng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes

Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes

Sao quốc tế 43 phút trước
Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền "tắt đài" bỏ về

Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền "tắt đài" bỏ về

Tâm sự 56 phút trước
Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"

Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đêm động phòng phát hiện bí mật của vợ, tôi đòi ly hôn nhưng chết lặng trước lời mẹ

Đêm động phòng phát hiện bí mật của vợ, tôi đòi ly hôn nhưng chết lặng trước lời mẹ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Lấy nhầm chồng bất tài, tôi trở thành trụ cột và cái giá phải trả cho hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài, tôi trở thành trụ cột và cái giá phải trả cho hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Vừa bước vào đêm tân hôn, cô dâu chết lặng vì điều chồng tiết lộ

Vừa bước vào đêm tân hôn, cô dâu chết lặng vì điều chồng tiết lộ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền "tắt đài" bỏ về

Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền "tắt đài" bỏ về

Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"

Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"

Đêm động phòng phát hiện bí mật của vợ, tôi đòi ly hôn nhưng chết lặng trước lời mẹ

Đêm động phòng phát hiện bí mật của vợ, tôi đòi ly hôn nhưng chết lặng trước lời mẹ

Lấy nhầm chồng bất tài, tôi trở thành trụ cột và cái giá phải trả cho hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài, tôi trở thành trụ cột và cái giá phải trả cho hôn nhân