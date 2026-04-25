Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền 'tắt đài' bỏ về

Tâm sự 25/04/2026 16:45

Bố mẹ tôi và gia đình chồng có quen biết lâu năm, rất thân thiết với nhau. Đến tuổi kết hôn nhưng tôi vẫn chưa tìm được người ưng ý nên bố mẹ gợi ý tôi lấy Quân, là chồng tôi bây giờ. Mẹ tôi hay nói lúc còn nhỏ tôi rất thích chơi với Quân, nên hai bên còn hứa sẽ làm thông giao khi hai đứa trưởng thành.

Ban đầu tôi không thích Quân lắm vì tôi nghe anh yêu đương đã nhiều, không như tôi chưa từng trải. Dù lúc đó tôi được nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn nghe theo lời bố mẹ lấy Quân làm chồng. Từ khi về làm dâu, tôi được bố mẹ chồng yêu thương. Chồng tôi lúc đầu cũng thương vợ lắm. Nhưng dần dà, tôi phát hiện Quân vẫn không bỏ được thói lêu lòng. Có lần chồng say xỉn, tôi choáng váng khi nghe anh chê bai vợ không biết “lên giường” với chồng.

Tôi chưa từng yêu đương thì sẽ không biết những chuyện chồng nói. Còn chồng tôi lại quá từng trải, thậm chí có lúc làm tôi thấy sợ. Thấy vợ nhàm chán, Quân có bồ bên ngoài. Điều này lại càng làm tôi thấy khổ sở.

Nhưng mẹ chồng tôi rất bênh con dâu, bà cũng biết tật xấu của con trai mình. Bà khuyên tôi đừng nín nhịn, còn cùng tôi đi đánh ghen để cho ả bồ kia phải thấy sợ.

Mẹ chồng tôi kéo tôi đi đến khách sạn mà Quân và nhân tình đang ở. Đi cùng chúng tôi còn có thêm vài người bạn của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất hung dữ, vừa gào chửi vừa đập cửa xông vào.

Nhưng khi nhìn thấy mặt nhân tình của chồng tôi thì mẹ chồng chết sững không nói được lời nào. Ả ta hất mặt nhìn mẹ chồng tôi, còn cười mỉa nói một câu: “Sao nào tôi đã nói sẽ làm bà khổ sở mà, giờ bà đã thấy chưa?”. 

Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền 'tắt đài' bỏ về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi tái mặt, dẫn tôi đi ra khỏi đó ngay. Sau đó, bà cũng gọi chồng tôi về, còn ép anh phải chấm dứt ngay với nhân tình. Nhưng Quân khăng khăng sẽ bỏ vợ để lấy bồ. Tôi sốc lặng khi nghe chồng nói vậy. Còn mẹ chồng tôi thì khóc không dừng. Chỉ khi gặp nhân tình của chồng, tôi mới rõ nguồn cơn câu chuyện.

Nhân tình của chồng tên là Hương, cô ấy bất ngờ hẹn gặp tôi. Hương không hề hung hăng khi nói chuyện với tôi, ngược lại rất đàng hoàng nhẹ nhàng. Cô ta kể ngày trước mẹ chồng của tôi trước khi cưới bố chồng tôi thì từng làm nhân tình của đàn ông có vợ, đó cũng là bố của Hương. Hương cũng từng cùng mẹ đi đánh ghen nhưng không thành. Bố của Hương bỏ rơi vợ con vì nhân tình, khiến mẹ của cô vì uất ức mà sinh bệnh rồi qua đời. Sau đó, bố của Hương bị nhân tình bỏ rơi, sống đơn côi tới giờ.

Hương thề sẽ trả thù nhân tình của bố, cũng chính là mẹ chồng của tôi. Cô tiếp cận rồi yêu Quân, cô ta càng không ngờ mình mang thai. Giờ cái thai đã lớn, cô ta cũng không biết phải làm sao. Nhưng Quân đã hứa sẽ cưới cô ta làm vợ.

Tôi nghe mà khóc trong lòng. Tôi chẳng làm gì sai trong câu chuyện này, vì sao tôi phải chịu nỗi đau này? Tôi nghĩ mình nên rời đi càng sớm càng tốt, tôi đã quá mệt mỏi vì bị kéo vào một mớ rối rắm này rồi.

Chồng "mặt dày" bắt tôi đưa 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi đáp trả một câu khiến anh ta tái mặt câm nín

Chồng "mặt dày" bắt tôi đưa 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi đáp trả một câu khiến anh ta tái mặt câm nín

Anh quỳ gối trước mặt tôi xin tha thứ. Anh nói đã lỡ làm bồ có thai, cô ta bắt anh phải đưa ra 500 triệu thì mới không làm lớn chuyện.

TIN MỚI NHẤT

Hé lộ tạo hình phong trần của Dương Mịch trong dự án cổ trang 'Giang Sơn Đại Đồng'

Hé lộ tạo hình phong trần của Dương Mịch trong dự án cổ trang 'Giang Sơn Đại Đồng'

Sao quốc tế 28 phút trước
Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Tâm sự 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đến nhà sếp chơi, tôi "ngã quỵ" thấy con trai sếp giống con mình y đúc, hỏi ra mới biết sự thật về chồng

Đến nhà sếp chơi, tôi "ngã quỵ" thấy con trai sếp giống con mình y đúc, hỏi ra mới biết sự thật về chồng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes

Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes

Sao quốc tế 44 phút trước
Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền "tắt đài" bỏ về

Mẹ chồng hùng hổ đi đòi công bằng cho con dâu, nhưng vừa nhìn thấy nhân tình của con trai liền "tắt đài" bỏ về

Tâm sự 56 phút trước
Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"

Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đêm động phòng phát hiện bí mật của vợ, tôi đòi ly hôn nhưng chết lặng trước lời mẹ

Đêm động phòng phát hiện bí mật của vợ, tôi đòi ly hôn nhưng chết lặng trước lời mẹ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Lấy nhầm chồng bất tài, tôi trở thành trụ cột và cái giá phải trả cho hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài, tôi trở thành trụ cột và cái giá phải trả cho hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Vừa bước vào đêm tân hôn, cô dâu chết lặng vì điều chồng tiết lộ

Vừa bước vào đêm tân hôn, cô dâu chết lặng vì điều chồng tiết lộ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, câu đáp trả của người vợ khiến ả bật khóc

Bị nhân tình của chồng mỉa mai, câu đáp trả của người vợ khiến ả bật khóc

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận của chồng khiến ai cũng lặng người

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Ba năm hôn nhân tưởng viên mãn, sự thật khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt

Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"

Chồng mở miệng xin vợ nửa tỷ cho nhân tình nuôi con, lời đáp trả của tôi khiến anh ta "không kịp vuốt mặt"

Đêm động phòng phát hiện bí mật của vợ, tôi đòi ly hôn nhưng chết lặng trước lời mẹ

Đêm động phòng phát hiện bí mật của vợ, tôi đòi ly hôn nhưng chết lặng trước lời mẹ

Lấy nhầm chồng bất tài, tôi trở thành trụ cột và cái giá phải trả cho hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài, tôi trở thành trụ cột và cái giá phải trả cho hôn nhân