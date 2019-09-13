Mỹ nhân Hàn Quốc từ chối nhận 700 tỷ của thiếu gia giàu nhất xứ Trung: Sở hữu body nóng bỏng cùng vòng 1 ‘cực khủng’

Sao quốc tế 13/09/2019 15:48

Nữ người mẫu Choi Somi bỗng nổi tiếng và được nhiều người biết đến khi thẳng thừng từ chối lời đề nghị đầy béo bở của thiếu gia Vương Tư Thông.

Được mệnh danh là “bản sao sexy của Yoona”, nữ người mẫu Choi Somi sở hữu gương mặt xinh đẹp hao hao thành viên SNSD - Yoona nhưng cô lại có vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Được biết, người đẹp sinh năm 1989 này rất nổi tiếng tại châu Á khi có một lượng fan rất đông đảo.

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Choi Somi sở hữu gương mặt baby nhưng thân hình lại cực gợi cảm - Ảnh: Internet

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Người đẹp sở hữu số đo vô cùng hoàn hảo - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Somi thường xuyên “đốt mắt” khán giả với những bộ bikini gợi cảm, phô diễn vòng 1 “cực khủng” cùng vòng 3 bốc lửa. Trước khi trở thành người mẫu, Choi Somi từng làm MC trực tuyến. Tuy nhiên, cô chỉ thực sự được biết đến khi đăng tải những đoạn clip nhảy sexy lên mạng xã hội.

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Vòng 1 'cực khủng' của Somi - Ảnh: Internet

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Thân hình chuẩn đến mức khó tin của người đẹp - Ảnh: Internet

Vì sở hữu nhan sắc quá hoàn hảo, Choi Somi từng vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, gọt hàm.... Đáp trả dư luận, Choi Somi đã chụp X-quang vùng ngực để chứng minh cô không hề “dao kéo”.

Nhờ những đoạn clip nhảy sexy, Choi Somi nhanh chóng được chàng thiếu gia giàu nhất Trung Quốc – Vương Tư Thông chú ý. Với mong muốn được thấy cô biểu diễn trực tiếp, Vương Tư Thông sẵn sàng bỏ ra số tiền lên đến 200 triệu NDT (khoảng 700 tỷ VNĐ) để có được cái gật đầu của người đẹp.

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Vương Tư Thông bị người đẹp từ chối phũ phàng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chàng thiếu gia đã bị một phen "bẽ mặt" khi bị Somi thẳng thừng từ chối. Chia sẻ về quyết định của mình, mỹ nhân Hàn tuyên bố: “Tiền tôi không thiếu, tôi nhảy livestream chỉ vì thích mà thôi”.

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Somi chỉ nhảy vì thích chứ không phải vì tiền - Ảnh: Internet

Trong khi rất nhiều người đẹp muốn được Vương Tư Thông để mắt đến thì Choi Somi lại có phản ứng ngược lại. Chính vì vậy, cô nhanh chóng được netizen xứ Trung chú ý và thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Thậm chí, Somi còn được gọi với cái tên “mỹ nữ 700 tỷ của Vương Tư Thông”.

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Từ khóa:   Choi Somi Vương Tư Thông sao Hàn

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