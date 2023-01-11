Minh tinh Hong Kong Trần Tú Văn và cuộc sống thảnh thơi ở tuổi 61 sau khi ly hôn người chồng 'đào mỏ'

Sao quốc tế 11/01/2023 18:03

Ở tuổi 61, nữ diễn viên Trần Tú Văn có một cuộc sống an nhàn và vui vẻ, tránh xa xô bồ của làng giải trí.

Trần Tú Văn là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất tại Hong Kong những năm 1980. Cô đầu quân cho ATV sau khi thể hiện thành công ca khúc Võ Hiệp Phong Lưu cho bộ phim cùng tên và được giao cho hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như Ánh nắng trong cơn mưa rào, Du hiệp Trương Tam Phong,...

Minh tinh Hong Kong Trần Tú Văn và cuộc sống thảnh thơi ở tuổi 61 sau khi ly hôn người chồng 'đào mỏ' - Ảnh 1

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trần Tú Văn bất ngờ thông báo kết hôn với Lâm Quốc Hùng vào năm 1983 trong sự chúc phúc của khán giả. Tuy nhiên, Lâm Quốc Hùng được cho là chỉ biết ở nhà ăn bám vợ nhưng lại không biết quan tâm cô. Đặc biệt, nam tài tử rất quan tâm đến Phật pháp, gặp những người mà ông coi là "cao nhân" để nhận lời khuyên sau hàng loạt thất bại trong kinh doanh. Không những vậy, Lâm Quốc Hùng còn có ý định đi tu.

Đến năm 1987, Trần Tú Văn cuối cùng cũng mang thai, khi này Lâm Quốc Hùng thay đổi suy nghĩ, không đi tu nữa và chú tâm làm ăn. Nam diễn viên dùng tiền của vợ để đầu tư vào kinh doanh bất động sản.

Minh tinh Hong Kong Trần Tú Văn và cuộc sống thảnh thơi ở tuổi 61 sau khi ly hôn người chồng 'đào mỏ' - Ảnh 2

Kể từ khi kết hôn, Trần Tú Văn gần như tránh xa showbiz để chăm lo cho gia đình, nhưng sau khi sinh con cô đã trở lại với các vai diễn của mình, thậm chí nhận về nhiều giải thưởng danh giá. Trong khi đó thì chồng cô liên tục làm ăn thua lỗ, mất sạch vốn đầu tư, thất bại nối tiếp khi Lâm Quốc Hùng bị lừa tiền, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Sau này, khi mẹ ruột của Trần Tú Văn qua đời thì em gái của cô là Trần Gia Linh đã trả lời phỏng vấn và nói đích danh anh rể mình là một kẻ bất tài, xem vợ như một cái máy in tiền. Chứng kiến chị gái mình bị lợi dụng, cô rất tức giận và đe dọa rằng sẽ cắt đứt tình chị em nếu Trần Tú Văn không đồng ý ly hôn.

Minh tinh Hong Kong Trần Tú Văn và cuộc sống thảnh thơi ở tuổi 61 sau khi ly hôn người chồng 'đào mỏ' - Ảnh 3

Cuối cùng, Lâm Quốc Hùng nhận mọi lỗi sai về mình, ông thừa nhận đã mang về nhiều gánh nặng cho vợ nên đồng ý ly hôn. Trần Tú Văn khi này cũng quyết định buông tay người đàn ông bên cạnh mình gần 30 năm.

Vào năm 2012, Trần Tú Văn tiếp xúc với ngành hương liệu, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu và hiện đang làm trong lĩnh vực này.

Minh tinh Hong Kong Trần Tú Văn và cuộc sống thảnh thơi ở tuổi 61 sau khi ly hôn người chồng 'đào mỏ' - Ảnh 4

Gần đây, Trần Tú Văn quyết định sử dụng mạng xã hội, cập nhật tin tức cho người thân, bạn bè và khán giả. Bài viết đầu tiên trong năm mới của cô là một bức ảnh selfie. Có thể thấy, nữ diễn viên ở tuổi 61 có trạng thái thảnh thơi, vui vẻ và làn da hồng hào, khỏe mạnh.

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