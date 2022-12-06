Mẹ Ngô Diệc Phàm đã 'đoàn tụ' cùng con trai trong tù?

Sau khi bản án 13 năm tù của Ngô Diệc Phàm được đưa ra, gần đây có thông tin mẹ của nam nghệ sĩ cũng đã bị bắt giam.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một nguồn tin tiết lộ mẹ của Ngô Diệc Phàm đã bị bắt giam. Netizen cho rằng mẹ của nam nghệ sĩ vào tù là do từng tham gia vào các công ty có hoạt động kinh doanh rửa tiền, chuyển tài sản bất hợp pháp ra nước ngoài.

Mẹ của Ngô Diệc Phàm đã bị bắt giam - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, nhiều người không khỏi bất ngờ vì ít lâu trước đây cũng có tin đồn anh họ của Ngô Diệc Phàm bị bắt giam. Nhiều người đùa rằng Tết năm nay, cả nhà họ Ngô có thể cùng nhau quây quần trong tù, đón năm mới cùng nhau.

Trước đó, vào ngày 25/11, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã tuyên bố mức án dành cho Ngô Diệc Phàm là 13 năm tù cho hai tội danh là hiếp dâm và quan hệ tập thể, sau khi kết thúc bản án thì anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng bị yêu cầu nộp tiền thuế còn thiếu và nộp thêm tiền phạt với tổng cộng là 600 triệu tệ (hơn 2000 tỷ đồng).

Với loạt tội danh liên quan đến tình dục, trang Sinchew tiết lộ Ngô Diệc Phàm có nguy cơ có thể bị thiến hóa học sau khi bị trục xuất về nước. Theo đó, luật pháp Canada không hề giới hạn thời gian truy tố đối với tội phạm tình dục, có nghĩa là chỉ cần nạn nhân trình báo thì bất kể vụ việc trôi qua bao lâu thì hung thủ cũng có thể bị bắt.

MXH xứ Trung cũng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng một trong các nạn nhân của Ngô Diệc Phàm là trẻ em dưới 14 tuổi. Đồng thời cũng có nguồn tin tiết lộ tài tử họ Ngô sẽ kháng cáo.

Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng Số tài sản của Ngô Diệc Phàm hiện nay là một trong những thông tin khiến netizen xứ Trung vô cùng tò mò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ngo-diec-pham-a-oan-tu-cung-con-trai-trong-tu-532052.html