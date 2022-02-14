Mãn nhãn với loạt tạo hình cổ trang của dàn nam thần mỹ nữ được chuyển thể từ tiểu thuyết Cửu Lộ Phi Hương

Trong năm 2022, khán giả sẽ sớm được đón xem 4 bộ phim tiên hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết của nữ nhà văn Trung Quốc Cửu Lộ Phi Hương. Đặc biệt, loạt tạo hình cổ trang mà các nam thần, mỹ nữ mang đến trên màn ảnh khiến netizen tò mò.

Mới đây, dân mạng được một phen dậy sóng trước tạo hình mới nhất trong mái tóc trắng của Hầu Minh Hạo trong bộ phim chuyển thể Hộ tâm. Kiểu tóc vốn khó nhằn này lại được Hầu Minh Hạo "cân" một cách dễ dàng.

Nếu Hầu Minh Hạo được cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc điển trai và quyến rũ thì Châu Dã được đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút. Trong bộ trang phục đơn giản, nữ diễn viên khoe vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần khiến bao trái tim phải ngất ngây.

Hộ tâm xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Thiên Diệu - yêu long ngàn năm và mỹ nữ Nhan Hồi - đệ tử của Lăng Triều ở núi Thần Tinh. Hầu Minh Hạo và Châu Dã sẽ đảm nhận hai nhân vật chính.

Ma tôn - Thương lan quyết (Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ)

Ma tôn do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ thủ vai chính được nhiều khán giả mong đợi trong năm nay.

Ở loạt ảnh công khai, Vương Hạc Đệ được ê-kíp chuẩn bị những bộ cổ trang màu đen. Tạo hình của nam diễn viên toát lên vẻ lạnh lùng, bí hiểm của nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương.

Với Ngu Thư Hân, cô nàng được người hâm mộ khen ngợi trong tạo hình vai Hoa Lan Nhỏ xinh xắn. Đặc biệt, nét tinh nghịch, tràn đầy năng lượng của Ngu Thư Hân khiến người xem xuýt xoa ngỡ như đây là nhân vật được "đo ni đóng giày" cho cô nàng.

Ma tôn kể về mối lương duyên định mệnh của Hoa Lan Nhỏ và Ma tôn Đông Phương Thanh Thương. Ma tôn tính hi sinh linh hồn của Hoa Lan Nhỏ nhưng kết cục lại phải lòng nàng. Ma tôn được chuyển thể thành phim với tên Thương lan quyết.

Ngự giao ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân)

Ngự giao ký thuộc thể loại huyền huyễn ngược tâm có chút cường thủ hào đoạt được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương. Hai diễn viên được "đo ni đóng giày" trong bộ phim "bom tấn" mới này là Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tạo hình của hai diễn viên chính trong phim được người xem đánh giá cao. Được biết phần phục trang tạo hình do Trần Đồng Huân phụ trách, người này đứng sau nhiều tác phẩm đình đám như Chân Hoàn truyện, Trần tình lệnh, Yêu miêu truyện,...

Trong Ngự giao ký, Nhậm Gia Luân thể hiện được khí chất mạnh mẽ, thần thái uy nghi và một ánh mắt cực tình dành riêng cho người con gái mình yêu.

Còn Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ trang phục cổ trang màu xanh ngọc hoặc trắng hồng nhận được cơn mưa lời khen của khán giả. Tạo hình của nữ diễn viên có phần nhẹ nhàng đơn giản làm toát lên nét đẹp thanh cao và trong sáng của nhân vật.

Ngự giao ký xoay quanh câu chuyện của một cô gái mang ẩn mạch tên Kỷ Vân Hoà là một Ngự yêu sư (Trừ yêu phục yêu) và một chàng trai tên Trường Ý là một giao nhân (Người cá).

Bảy kiếp xui xẻo (Dương Siêu Việt, Đinh Vũ Hề)

Bộ phim Bảy kiếp xui xẻo có sự xuất hiện của hai diễn viên trẻ Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề. Theo nguyên tác, nhân vật chính gặp gỡ rồi yêu nhau. Tuy nhiên, cặp đôi trải qua nhiều trắc trở, vượt 7 kiếp mới có thể về lại tiên giới.

Tạo hình tướng quân Sơ Không của Đinh Vũ Hề được dân tình đánh giá là khá ổn khi anh chàng vốn đã sở hữu một gương mặt nam tính.

Trong khi đó, Dương Siêu Việt khiến công chúng ngạc nhiên vì độ kỳ công trong cách chọn trang phục. Người đẹp nhanh chóng được khen ngợi bởi ngoại hình xinh đẹp, mỹ miều và sang trọng. Thế nhưng, đồ trang sức đính theo trên tóc của Dương Siêu Việt lại bị chê khá rườm rà, gây cảm giác nặng nề và chiếm mất sự chú ý của người xem.