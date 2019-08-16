Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chuẩn bị tổ chức đám cưới vào tháng 10 tại Bali.

Những ngày gần đây, thông tin Phùng Thiệu Phong ngoại tình với diễn viên trẻ đã khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Thậm chí còn có tin đồn cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn. Đứng trước những tin đồn không hay này, Phùng Thiệu Phong đã nhờ đến sự can thiệp của luật sư để trừng trị những kẻ tung tin đồn ác ý, đồng thời phủ nhận việc ly hôn.

Phùng Thiệu Phong phủ nhận việc ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, một nguồn tin bất ngờ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 16/10 tại Bali (Indonesia). Được biết, đây cũng là ngày sinh nhật của nữ diễn viên “Minh Lan truyện”. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến cư dân mạng xứ Trung “dậy sóng” và không ngừng bàn tán xôn xao.

Mạng xã hội xôn xao trước thông tin cặp đôi 'Minh Lan truyện' sắp tổ chức đám cưới - Ảnh: Internet

Truyền thông đã ngay lập tức liên lạc với đại diện của cặp đôi nhưng hiện tại, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều giữ im lặng trước sự việc này. Nhiều người cho rằng cả hai sẽ đưa ra thông báo chính thức vào thời điểm gần sát ngày cưới, tương tự như việc đăng ký kết hôn và sinh con trước đây.

Hiện cả hai đều đang giữ im lặng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số netizen lại cho rằng phòng làm việc của Phùng Thiệu Phong cố tình để lộ thông tin tổ chức đám cưới để đập tan tin đồn ngoại tình. Dẫu vậy, nếu tin đồn này là thật thì người hâm mộ của cặp đôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

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