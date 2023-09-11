"Ma Cà Rồng" Quách Phẩm Siêu gây sốc với nhan sắc đẹp vượt thời gian ở tuổi U50

Ngoài nhan sắc trời phú, Quách Phẩm Siêu còn có cuộc hôn nhân đẹp như mơ.

Quách Phẩm Siêu sinh năm 1977, năm nay 46 tuổi. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 19 tuổi với tư cách người mẫu, Quách Phẩm Siêu gây bão toàn châu Á khi đóng cặp cùng An Dĩ Hiên trong bộ phim Đấu Ngư. Những bộ phim nổi bật nhất của nam tài tử này có thể kể đến như: Huyền Thoại Mộc Lan, Người Đàm Phán, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư...

Anh gia nhập làng giải trí từ năm 19 tuổi với tư cách người mẫu, Quách Phẩm Siêu gây bão toàn châu Á khi đóng cặp cùng An Dĩ Hiên trong bộ phim Đấu Ngư. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Quách Phẩm Siêu còn là một nghệ sĩ đa tài khi sở hữu giọng hát tốt và giàu cảm xúc. Nam diễn viên người Đài Loan đã phát hành 20 album nhạc cá nhân.

Ở tuổi U50, Quách Phẩm Siêu vẫn duy trì được vóc dáng và khuôn mặt trẻ trung. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng 1,87m do xuất thân là người mẫu. Gu thời trang của anh cũng hiện đại và hợp thời, càng làm nam tài tử phong độ và cuốn hút hơn. Thậm chí nhiều người còn đặt cho anh biệt danh là "ma cà rồng" vì trẻ mãi không già. Ở tuổi U50, Quách Phẩm Siêu vẫn duy trì được vóc dáng và khuôn mặt trẻ trung. Nhiều người còn đặt cho anh biệt danh là "ma cà rồng" vì trẻ mãi không già. Ngôi sao này từng tiết lộ, bí quyết để anh giữ được hình thể đẹp đó là thường xuyên tập luyện các môn thể thao như bơi lội, bóng rổ… Nổi tiếng là vậy nhưng anh tránh xa các scandal, những sự kiện quá hào nhoáng. Đổi lại, anh vẫn chăm làm thiện nguyện và hạn chế sự phô trương, xa hoa.

Quách Phẩm Siêu nên duyên cùng Mã Trạch Hàm khi cùng đóng bộ phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư. Dù chênh lệch 19 tuổi nhưng cặp uyên ương vẫn rất đẹp đôi. Họ đều sở hữu gương mặt cân đối, hài hòa cùng gu ăn mặc tương đồng. Dù chênh lệch 19 tuổi nhưng cặp uyên ương vẫn rất đẹp đôi. Tài tử xứ Đài thường xuyên cập nhật loạt ảnh tình cảm và dành những lời yêu ngọt ngào cho vợ khiến bao người ganh tỵ. Cô là người phụ nữ đầu tiên mà mỹ nam 7X này công khai quan hệ trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tài tử xứ Đài thường xuyên cập nhật loạt ảnh tình cảm và dành những lời yêu ngọt ngào cho vợ khiến bao người ganh tỵ.

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp Nam diễn viên 45 tuổi Quách Phẩm Siêu nói mối quan hệ của anh và bạn gái 26 tuổi - nữ diễn viên Mã Trạch Hàm - tốt đẹp mỗi ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ma-ca-rong-quach-pham-sieu-gay-soc-voi-nhan-sac-ep-vuot-thoi-gian-o-tuoi-u50-615895.html