"Ma Cà Rồng" Quách Phẩm Siêu gây sốc với nhan sắc đẹp vượt thời gian ở tuổi U50

Sao quốc tế 11/09/2023 17:01

Ngoài nhan sắc trời phú, Quách Phẩm Siêu còn có cuộc hôn nhân đẹp như mơ.

Quách Phẩm Siêu sinh năm 1977, năm nay 46 tuổi. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 19 tuổi với tư cách người mẫu, Quách Phẩm Siêu gây bão toàn châu Á khi đóng cặp cùng An Dĩ Hiên trong bộ phim Đấu Ngư. Những bộ phim nổi bật nhất của nam tài tử này có thể kể đến như: Huyền Thoại Mộc Lan, Người Đàm Phán, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư... 

'Ma Cà Rồng' Quách Phẩm Siêu gây sốc với nhan sắc đẹp vượt thời gian ở tuổi U50 - Ảnh 1
Anh gia nhập làng giải trí từ năm 19 tuổi với tư cách người mẫu, Quách Phẩm Siêu gây bão toàn châu Á khi đóng cặp cùng An Dĩ Hiên trong bộ phim Đấu Ngư.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Quách Phẩm Siêu còn là một nghệ sĩ đa tài khi sở hữu giọng hát tốt và giàu cảm xúc. Nam diễn viên người Đài Loan đã phát hành 20 album nhạc cá nhân.

Ở tuổi U50, Quách Phẩm Siêu vẫn duy trì được vóc dáng và khuôn mặt trẻ trung. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng 1,87m do xuất thân là người mẫu. Gu thời trang của anh cũng hiện đại và hợp thời, càng làm nam tài tử phong độ và cuốn hút hơn. Thậm chí nhiều người còn đặt cho anh biệt danh là "ma cà rồng" vì trẻ mãi không già.

'Ma Cà Rồng' Quách Phẩm Siêu gây sốc với nhan sắc đẹp vượt thời gian ở tuổi U50 - Ảnh 2
Ở tuổi U50, Quách Phẩm Siêu vẫn duy trì được vóc dáng và khuôn mặt trẻ trung.
'Ma Cà Rồng' Quách Phẩm Siêu gây sốc với nhan sắc đẹp vượt thời gian ở tuổi U50 - Ảnh 3
Nhiều người còn đặt cho anh biệt danh là "ma cà rồng" vì trẻ mãi không già.

Ngôi sao này từng tiết lộ, bí quyết để anh giữ được hình thể đẹp đó là thường xuyên tập luyện các môn thể thao như bơi lội, bóng rổ… Nổi tiếng là vậy nhưng anh tránh xa các scandal, những sự kiện quá hào nhoáng. Đổi lại, anh vẫn chăm làm thiện nguyện và hạn chế sự phô trương, xa hoa.

Quách Phẩm Siêu nên duyên cùng Mã Trạch Hàm khi cùng đóng bộ phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư. Dù chênh lệch 19 tuổi nhưng cặp uyên ương vẫn rất đẹp đôi. Họ đều sở hữu gương mặt cân đối, hài hòa cùng gu ăn mặc tương đồng.

 

'Ma Cà Rồng' Quách Phẩm Siêu gây sốc với nhan sắc đẹp vượt thời gian ở tuổi U50 - Ảnh 4
Dù chênh lệch 19 tuổi nhưng cặp uyên ương vẫn rất đẹp đôi.

 

Tài tử xứ Đài thường xuyên cập nhật loạt ảnh tình cảm và dành những lời yêu ngọt ngào cho vợ khiến bao người ganh tỵ. Cô là người phụ nữ đầu tiên mà mỹ nam 7X này công khai quan hệ trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật.

 

'Ma Cà Rồng' Quách Phẩm Siêu gây sốc với nhan sắc đẹp vượt thời gian ở tuổi U50 - Ảnh 5
Tài tử xứ Đài thường xuyên cập nhật loạt ảnh tình cảm và dành những lời yêu ngọt ngào cho vợ khiến bao người ganh tỵ.

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp

Nam diễn viên 45 tuổi Quách Phẩm Siêu nói mối quan hệ của anh và bạn gái 26 tuổi - nữ diễn viên Mã Trạch Hàm - tốt đẹp mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Quách Phẩm Siêu sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp

Sau nghi vấn "đường ai nấy đi" với Quách Phẩm Siêu, Mã Trạch Hàm bất ngờ lên tiếng làm rõ tin đồn chia tay

Sau nghi vấn "đường ai nấy đi" với Quách Phẩm Siêu, Mã Trạch Hàm bất ngờ lên tiếng làm rõ tin đồn chia tay

Quách Phẩm Siêu tung bộ ảnh cưới với cô dâu kém 19 tuổi, nhan sắc U45 của nam diễn viên gây choáng

Quách Phẩm Siêu tung bộ ảnh cưới với cô dâu kém 19 tuổi, nhan sắc U45 của nam diễn viên gây choáng

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu

Trương Lăng Hách hóa ma cà rồng trong loạt ảnh được studio đăng tải, fan hâm mộ phát sốt vì ánh mắc sắc lẹm, thần thái ngút ngàn

Trương Lăng Hách hóa ma cà rồng trong loạt ảnh được studio đăng tải, fan hâm mộ phát sốt vì ánh mắc sắc lẹm, thần thái ngút ngàn

48 tuổi không khác gì 28, có lẽ đây là mỹ nam sở hữu vẻ đẹp "ma cà rồng" đỉnh cao nhất Cbiz

48 tuổi không khác gì 28, có lẽ đây là mỹ nam sở hữu vẻ đẹp "ma cà rồng" đỉnh cao nhất Cbiz

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau