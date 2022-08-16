Lưu Diệc Phi lộ vòng 2 ngấn mỡ trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa

Trong những bức ảnh chưa được chỉnh sửa khi tham dự một sự kiện mới đây, Lưu Diệc Phi đã vô tình để lộ vòng 2 xồ xề kém thẩm mỹ của mình.
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Vào tối ngày 14/8 vừa qua, Lưu Diệc Phi đã tham dự vào sự kiện Đêm hội Điện ảnh Weibo tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại đây, nữ diễn viên đã trở thành tâm điểm ánh nhìn với thiết kế lộng lẫy từ bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2022 của Elie Saab và trang sức của thương hiệu BVLGARI.
Tuy vậy, trong bộ ảnh chưa được chỉnh sửa, cư dân mạng đã phát hiện ra điểm khác nhau giữ nhan sắc của Lưu Diệc Phi với những bức hình được chính phòng đại diện của cô đăng tải. Dễ dàng nhận thấy, "thần tiên tỷ tỷ" đầy đặn hơn trông thấy trong loạt ảnh được người qua đường chụp lại, thêm chiếc váy body ôm sát càng làm cô lộ ra phần bụng kém gọn gàng.
Một số bình luận từ netizen:
- Ảnh chỉnh sửa quá đà rồi.
- Lưu Diệc Phi vẫn rất xinh đẹp, nhưng có vẻ lại tăng cân nhẹ.
- Tôi nghĩ stylist nên tinh tế và cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn trang phục cho cô ấy.
Lưu Diệc Phi vừa qua đã có màn trở lại hết sức thành công cùng tác phẩm truyền hình Mộng Hoa Lục. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực tham gia vào nhiều hoạt động giải trí.