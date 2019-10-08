Loạt ảnh hậu trường hiếm hoi chưa từng tiết lộ của đoàn phim ‘Tân dòng sông ly biệt’

Sao quốc tế 08/10/2019 17:21

Mới đây, trang iFeng xứ Trung bất ngờ đăng tải loạt ảnh hậu trường năm xưa của đoàn phim “Tân dòng sông ly biệt” lên mạng xã hội.

Năm 2001, “Tân dòng sông ly biệt” được phát sóng và nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của nhiều khán giả. Sau thành công vang dội của tác phẩm này, dàn diễn viên chính trong phim gồm Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và Cổ Cự Cơ cũng vươn lên hàng sao.

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‘Tân dòng sông ly biệt’ được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng của Quỳnh Dao - Ảnh: Internet

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Dàn diễn phim đình đám của phim - Ảnh: Internet

Mới đây, trang iFeng bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường hiếm hoi của “Tân dòng sông ly biệt” lên mạng xã hội khiến cả một trời tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X ùa về. Mặc dù đã gần 20 năm kể từ ngày phát sóng nhưng bộ phim vẫn để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

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Hậu trường cực nhắng nhít - Ảnh: Internet

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Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng - Ảnh: Internet

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4 nhân vật chính của phim nay đã trở thành sao hạng A - Ảnh: Internet

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Tứ đại mỹ nhân của 'Tân dòng sông ly biệt' - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác:

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Nhìn ngắm lại nhan sắc của dàn sao đình đám năm xưa, netizen không ngừng trầm trồ, xuýt xoa. Có thể nói, họ xứng đáng là những “tường thành” không thể lật đổ của làng giải trí Hoa ngữ. Hiện tại, Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và Cổ Cự Cơ đều đã trở thành những ngôi sao hạng A đình đám của Cbiz và có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Triệu Vy Tô Hữu Bằng

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