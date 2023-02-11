Lộ tạo hình đại hôn cực mãn nhãn của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trong 'Chiết Yêu'

Chiết Yêu hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả ngay cả khi chỉ mới trong giai đoạn ghi hình. Bộ phim có sự tham gia của hai ngôi sao đình đám màn ảnh Hoa ngữ là Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh . Dù cách biệt đến 9 tuổi, nhưng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi trông khá đẹp đôi, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Mới đây, những hình ảnh tiết lộ cảnh đại hôn giữa Tiểu Kiều (Tống Tổ Nhi) và Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh). Hai nhân vật chính xuất hiện với trang phục đỏ lộng lẫy được nhiều netizen nhận xét là đẹp như bước ra từ trong tiểu thuyết. Mặc dù Lưu Vũ Ninh không gây ấn tượng nhiều, nhưng nhan sắc của Tống Tổ Nhi lại là cực phẩm khi đẹp mọi góc chụp.

Sau khi những hình ảnh trên được tung ra, Chiết Yêu ngay lập tức trở thành chủ đề được khán giả đưa ra bàn tán. Nhiều khán giả nhận xét rằng đây là một trong những tạo hình đại hôn đẹp nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cả trang phục và bối cảnh đều lấy tông đỏ đen làm chủ đạo, toát lên vẻ sang trọng, đầy quyền lực và đậm chất cổ trang.

Chiết Yêu là dự án cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sơn Trung Bồng Lai Khách, được đạo diễn bởi Đặng Khoa, do Tencent phát hành. Nội dung của Chiết Yêu xoay quanh hai nhà Nguỵ - Kiều có hiềm khích lâu đời. Nhà họ Kiều chủ động dùng hôn nhân để hoá giả, bà nội nhà họ Nguỵ thay mặt cháu trai Nguỵ Thiệu chấp nhận hôn ước. Tiểu Kiều dù lòng không thích cuộc hôn nhân chính trị này nhưng vẫn theo chồng về phương Bắc, bắt đầu cuộc sống hôn nhân không mấy thoải mái. Từ đây, câu chuyện cưới trước yêu sau, ba lần bốn lượt lấy lòng cô vợ của Nguỵ Thiệu bắt đầu...

Tựa phim Chiết Yêu hiện vẫn đang trong quá trình sản xuất, dự kiến sẽ đến với khán giả vào năm 2024.