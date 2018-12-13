Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại

Sao quốc tế 13/12/2018 11:13

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã nổ ra một cuộc tranh cãi lớn khi bộ ảnh quá khứ của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được “khai quật”. Nhiều người cho rằng người đẹp Tân Cương đã phẫu thuật thẩm mỹ trước khi gia nhập làng giải trí.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu gia nhập làng giải trí năm 2013. Sau khi tham gia bộ phim truyền hình “Người tình kim cương”, vai diễn của cô được nhiều khán giả chú ý và trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim truyền hình 'Người tình kim cương'
Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim truyền hình 'Người tình kim cương' - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba liên tiếp nhận được những vai diễn lớn nhỏ trong các tác phẩm truyền hình đình đám như “Cổ kiếm kỳ đàm”, “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, “Liệt hỏa như ca”... Sự nghiệp diễn xuất lên như “diều gặp gió”, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng trở thành một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng của Cbiz.

Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại - Ảnh 2

Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại - Ảnh 3
Vai diễn Liệt Như Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận trong 'Liệt hỏa như ca' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người đẹp “Hoa Tuyết Tân Cương” còn sở hữu lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình hoàn hảo, xinh đẹp, sắc sảo mang nét lai Tây. Với nhan sắc “vạn người mê”, cô được mệnh danh là “nữ thần sắc đẹp” thế hệ mới và là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz.

Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại - Ảnh 4Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại - Ảnh 5Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại - Ảnh 6

Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại - Ảnh 7
Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện càng nhìn càng say đắm - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba chụp trước khi gia nhập làng giải trí bất ngờ xuất hiện trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nhìn vào nhan sắc có phần khác lạ của cô trong quá khứ, netizen xứ Trung đặt ra nghi vấn nàng "mỹ nhân Tân Cương" đã đụng “dao kéo” để sở hữu gương mặt hoàn hảo như hiện tại.

Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại - Ảnh 8Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại - Ảnh 9

Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại - Ảnh 10

Một số cư dân mạng cho rằng cô đã thu nhỏ cánh mũi và tiêm filler để khuôn mặt đầy đặn hơn - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng những đường nét khuôn mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba trước đây khá “thô cứng”, không hề sắc sảo như bây giờ, đặc biệt là phần mũi. Điều này đã dấy lên một cuộc tranh cãi liệu nhan sắc của “mỹ nhân Tân Cương” có thật sự tự nhiên 100%.

Trước Địch Lệ Nhiệt Ba, những mỹ nhân khác như Dương Mịch, Angela Baby, Phạm Băng Băng… cũng từng dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì “khác lạ” trong những bức ảnh quá khứ.

‘Đóng băng’ hoạt động sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ‘ngồi không’ cũng kiếm được 10 tỷ nhờ điều này

‘Đóng băng’ hoạt động sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ‘ngồi không’ cũng kiếm được 10 tỷ nhờ điều này

Sau scandal trốn thuế chấn động, hàng loạt dự án có sự tham gia của Phạm Băng Băng đều bị tẩy chay dữ dội. Người hâm mộ lo lắng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng phá sản vì bị ‘đóng băng’ mọi hoạt động.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nhân Tân Cương sao Hoa ngữ phẫu thuật thẩm mỹ người đẹp Tân Cương

TIN LIÊN QUAN

‘Đóng băng’ hoạt động sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ‘ngồi không’ cũng kiếm được 10 tỷ nhờ điều này

‘Đóng băng’ hoạt động sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ‘ngồi không’ cũng kiếm được 10 tỷ nhờ điều này

Trương Vệ Kiện bất ngờ tiết lộ sự thật đằng sau việc để đầu ‘trọc lóc’ suốt 22 năm

Trương Vệ Kiện bất ngờ tiết lộ sự thật đằng sau việc để đầu ‘trọc lóc’ suốt 22 năm

Biên kịch Uông Lâm Hải bị cộng đồng mạng xứ Trung tẩy chay vì dám làm điều này với Lộc Hàm

Biên kịch Uông Lâm Hải bị cộng đồng mạng xứ Trung tẩy chay vì dám làm điều này với Lộc Hàm

Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018

Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018

Ryeowook (Super Junior) bị cách ly vì nhiễm dịch cúm nguy hiểm, lùi ngày ra mắt mini album solo

Ryeowook (Super Junior) bị cách ly vì nhiễm dịch cúm nguy hiểm, lùi ngày ra mắt mini album solo

Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’

Hyomin (T-ara) đăng ảnh chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, cư dân mạng đồng loạt nhận làm ‘con dâu quốc dân’

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 56 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 31 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 56 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới