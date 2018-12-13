Lộ ảnh quá khứ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc nữ thần hiện tại

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã nổ ra một cuộc tranh cãi lớn khi bộ ảnh quá khứ của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được “khai quật”. Nhiều người cho rằng người đẹp Tân Cương đã phẫu thuật thẩm mỹ trước khi gia nhập làng giải trí.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu gia nhập làng giải trí năm 2013. Sau khi tham gia bộ phim truyền hình “Người tình kim cương”, vai diễn của cô được nhiều khán giả chú ý và trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón. Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim truyền hình 'Người tình kim cương' - Ảnh: Internet Địch Lệ Nhiệt Ba liên tiếp nhận được những vai diễn lớn nhỏ trong các tác phẩm truyền hình đình đám như “Cổ kiếm kỳ đàm”, “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, “Liệt hỏa như ca”... Sự nghiệp diễn xuất lên như “diều gặp gió”, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng trở thành một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng của Cbiz.

Vai diễn Liệt Như Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận trong 'Liệt hỏa như ca' - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, người đẹp “Hoa Tuyết Tân Cương” còn sở hữu lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình hoàn hảo, xinh đẹp, sắc sảo mang nét lai Tây. Với nhan sắc “vạn người mê”, cô được mệnh danh là “nữ thần sắc đẹp” thế hệ mới và là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện càng nhìn càng say đắm - Ảnh: Internet Thế nhưng mới đây, loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba chụp trước khi gia nhập làng giải trí bất ngờ xuất hiện trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nhìn vào nhan sắc có phần khác lạ của cô trong quá khứ, netizen xứ Trung đặt ra nghi vấn nàng "mỹ nhân Tân Cương" đã đụng “dao kéo” để sở hữu gương mặt hoàn hảo như hiện tại. Một số cư dân mạng cho rằng cô đã thu nhỏ cánh mũi và tiêm filler để khuôn mặt đầy đặn hơn - Ảnh: Internet Nhiều người cho rằng những đường nét khuôn mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba trước đây khá “thô cứng”, không hề sắc sảo như bây giờ, đặc biệt là phần mũi. Điều này đã dấy lên một cuộc tranh cãi liệu nhan sắc của “mỹ nhân Tân Cương” có thật sự tự nhiên 100%. Trước Địch Lệ Nhiệt Ba, những mỹ nhân khác như Dương Mịch, Angela Baby, Phạm Băng Băng… cũng từng dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì “khác lạ” trong những bức ảnh quá khứ.

‘Đóng băng’ hoạt động sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ‘ngồi không’ cũng kiếm được 10 tỷ nhờ điều này Sau scandal trốn thuế chấn động, hàng loạt dự án có sự tham gia của Phạm Băng Băng đều bị tẩy chay dữ dội. Người hâm mộ lo lắng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng phá sản vì bị ‘đóng băng’ mọi hoạt động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-qua-khu-dich-le-nhiet-ba-bi-nghi-phau-thuat-tham-my-de-so-huu-nhan-sac-nu-than-hien-tai-307502.html