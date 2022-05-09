Liệu con số 4 thành viên có phải là sự kết hợp 'chuẩn nhất' cho sự thành công của một nhóm nhạc nữ? Cứ nhìn gà cưng của 2 ông lớn YG - SM là rõ!

Sao quốc tế 09/05/2022 17:36

Cư dân mạng đang tự hỏi liệu 4 thành viên trong một nhóm nhạc nữ có làm tăng sự ăn ý và xác suất thành công hay không.  

Trên một diễn đàn cộng đồng trực tuyến, một netizen đã đăng một bài viết chia sẻ quan điểm rằng bốn thành viên là sự kết hợp tuyệt vời nhất cho các nhóm nhạc nữ: "Nếu không tin mọi người hãy nhìn xem BLACKPINK và aespa thành công như thế nào đi". 

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Từ khóa:   idol nữ sao hàn sao châu á

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