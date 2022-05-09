Liệu con số 4 thành viên có phải là sự kết hợp 'chuẩn nhất' cho sự thành công của một nhóm nhạc nữ? Cứ nhìn gà cưng của 2 ông lớn YG - SM là rõ!

Cư dân mạng đang tự hỏi liệu 4 thành viên trong một nhóm nhạc nữ có làm tăng sự ăn ý và xác suất thành công hay không.

Trên một diễn đàn cộng đồng trực tuyến, một netizen đã đăng một bài viết chia sẻ quan điểm rằng bốn thành viên là sự kết hợp tuyệt vời nhất cho các nhóm nhạc nữ: "Nếu không tin mọi người hãy nhìn xem BLACKPINK và aespa thành công như thế nào đi".

Ngay cả một số fan của những nhóm nhạc có đông thành viên cũng thừa nhận rằng có ít thành viên sẽ có lợi hơn. Một luồng ý kiến khác lại cho rằng con số đó "không quan trọng", miễn là nhóm đó đã làm tốt những gì họ phải làm.

Một cư dân mạng viết còn cho rằng: "Bốn thành viên là một con số chẵn, điều này tạo ra một sự 'cân bằng' tuyệt vời". Ngoài ra một số người còn đồng tình là việc có ít thành viên sẽ dễ trong việc phân chia line hát và vũ đạo.

Tuy nhiên, một cư dân mạng cho rằng việc có bốn thành viên có thể sẽ gây ra vấn đề nếu một trong số họ rời nhóm. Hơn nữa, người này cũng chia sẻ rằng việc có tối đa sáu hoặc bảy thành viên cũng không hẳn là xấu. Nếu xét một số nhóm tân binh thành công từ năm nay, thì đây mới là một con số lý tưởng.

Vậy theo bạn, bạn có nghĩ 4 người là số lượng thành viên lý tưởng cho một nhóm nhạc nữ không?

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lieu-con-so-4-thanh-vien-co-phai-la-su-ket-hop-chuan-nhat-cho-su-thanh-cong-cua-mot-nhom-nhac-nu-cu-nhin-ga-cung-cua-2-ong-lon-yg-sm-la-ro-467398.html