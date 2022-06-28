Lee Min Ho chia sẻ về hình mẫu lí tưởng, fan đọc vị ra ngay "gu" của nam diễn viên

Sao quốc tế 28/06/2022 23:49

Nghe Lee Min Ho miêu tả về hình mẫu lý tưởng, người hâm mộ hiểu ngay lí do vì sao anh lại hẹn hò với Suzy và Park Min Young.

Mới đây trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire, Lee Min Ho đã hiếm hoi 1 lần chia sẻ về hình mẫu lí tưởng của mình. Nam thần sinh năm 1987 chia sẻ rằng anh không cần bạn gái quá cao, nhưng anh đặc biệt ấn tượng với những cô gái có làn da sáng, tính cách chín chắn, đáng yêu và đôi khi hơi vụng về. Anh cũng trân trọng cảm xúc khi ở bên bạn gái hơn là ngoại hình của cô: "Dù có mệt mỏi hay buồn phiền vì công việc, tôi nghĩ mình sẽ vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên cô ấy".

Lee Min Ho chia sẻ về hình mẫu lí tưởng, fan đọc vị ra ngay 'gu' của nam diễn viên - Ảnh 1
Lee Min Ho trên tạp chí Esquire. 

Nghe tới đây nhiều fan sướng rơn trong lòng khi biết Lee Min Ho thích những cô gái vụng về và trân trọng cảm xúc hơn ngoài hình. Tuy nhiên, khi nhìn lại những câu chuyện tình ái của chàng diễn viên điển trai, người hâm mộ phải gật gù công nhận hai cô nàng tình cũ SuzyPark Min Young đều y chang hình mẫu mà anh miêu tả. 

Lee Min Ho chia sẻ về hình mẫu lí tưởng, fan đọc vị ra ngay 'gu' của nam diễn viên - Ảnh 2
Park Min Young. 
Lee Min Ho chia sẻ về hình mẫu lí tưởng, fan đọc vị ra ngay 'gu' của nam diễn viên - Ảnh 3
Suzy. 

Ngoài ra những cô nàng dính tin đồn hẹn hò với Lee Min Ho cũng đều sở hữu làn da trắng sáng và tính cách đáng yêu, vụng về. Vậy nên, không khó để người hâm mộ tổng kết ra gu bạn gái của anh diễn viên điển trai.

Lee Min Ho chia sẻ về hình mẫu lí tưởng, fan đọc vị ra ngay 'gu' của nam diễn viên - Ảnh 4
Kang Min Kyung (Davichi). 
Lee Min Ho chia sẻ về hình mẫu lí tưởng, fan đọc vị ra ngay 'gu' của nam diễn viên - Ảnh 5
Kim Go Eun. 
Lee Min Ho chia sẻ về hình mẫu lí tưởng, fan đọc vị ra ngay 'gu' của nam diễn viên - Ảnh 6
Song Hye Kyo. 
Lee Min Ho chia sẻ về hình mẫu lí tưởng, fan đọc vị ra ngay 'gu' của nam diễn viên - Ảnh 7
Yeonwoo (Momoland). 

 

 

 

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Từ khóa:   Lee Min Ho Suzy Park Min Young

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