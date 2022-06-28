Lee Min Ho chia sẻ về hình mẫu lí tưởng, fan đọc vị ra ngay "gu" của nam diễn viên

Mới đây trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire, Lee Min Ho đã hiếm hoi 1 lần chia sẻ về hình mẫu lí tưởng của mình. Nam thần sinh năm 1987 chia sẻ rằng anh không cần bạn gái quá cao, nhưng anh đặc biệt ấn tượng với những cô gái có làn da sáng, tính cách chín chắn, đáng yêu và đôi khi hơi vụng về. Anh cũng trân trọng cảm xúc khi ở bên bạn gái hơn là ngoại hình của cô: "Dù có mệt mỏi hay buồn phiền vì công việc, tôi nghĩ mình sẽ vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên cô ấy".

Lee Min Ho trên tạp chí Esquire.

Nghe tới đây nhiều fan sướng rơn trong lòng khi biết Lee Min Ho thích những cô gái vụng về và trân trọng cảm xúc hơn ngoài hình. Tuy nhiên, khi nhìn lại những câu chuyện tình ái của chàng diễn viên điển trai, người hâm mộ phải gật gù công nhận hai cô nàng tình cũ Suzy và Park Min Young đều y chang hình mẫu mà anh miêu tả.