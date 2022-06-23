Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình

Sao quốc tế 23/06/2022 07:12

Kim Kardashian sở hữu khối tài sản 1,8 tỷ USD, tăng 600 triệu USD so với năm ngoái.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ 2022. Nữ diễn viên Kim Kardashian xếp thứ 16 trong Top 100 với khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD. So với bảng xếp hạng năm ngoái, tài sản của ngôi sao sinh năm 1980 này đã tăng thêm 600 triệu USD. 

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 1

Theo Forbes, Kim Kardashian đã trở nên giàu có hơn trong năm qua nhờ thành công của dòng đồ định hình Skims. Tháng 1 năm nay, Skims đã huy động được 240 triệu USD trong một vòng gọi vốn, dẫn đầu bởi các tỷ phú Stephen Mandel và Josh Kushner. Định giá của công ty này gấp đôi sau chưa đầy một năm, lên mức 3,2 tỷ USD. 

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 2

Phần lớn tài sản của Kim Kardashian đến từ hãng mỹ phẩm KKW Beauty và hãng nội y Skims. Bên cạnh đó, cô còn kiếm tiền nhờ các show truyền hình, hợp đồng quảng cáo và các thương vụ đầu tư khác.

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 3

Kim Kardashian từng chia sẻ rằng cô có "máu" kinh doanh từ khi còn học trung học. Lúc làm thêm tại văn phòng luật sư của cha, cô đã rất yêu thời trang và mua sắm. Cha Kim hứa cho cô vay tiền mua đồ nếu cô có thể trả lãi cho ông. 

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 4

Lúc đó, Kim để ý những mẫu giày cao gót mà Jennifer Lopez sở hữu có giá 700 USD và biết rằng mẫu này sẽ sớm cháy hàng. Cô liền mua 5 đôi và sau đó bán lại trên eBay với giá 2.500 USD/đôi. Lợi nhuận từ thương vụ buôn bán này khiến Kim quyết định về thu dọn tủ đồ của mình và bán lại những món không dùng nữa.

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 5

Sau thành công của cô em gái Kylie Jenner với Kylie Cosmetics, Kim thành lập thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty năm 2017. Cô học Kylie mô hình kinh doanh chú trọng tiếp thị trên mạng xã hội và tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Trong lần đầu tung sản phẩm, 300.000 bộ dụng cụ make-up đã bán hết trong 2 giờ. 

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 6

Đến năm 2018, hãng đẩy mạnh thêm dòng phấn mắt, kem che khuyết điểm, son môi và nước hoa, thu lời 100 triệu USD sau một mùa bán ra. Năm 2020, Kim bán 20% cổ phần KKW Beauty cho "ông lớn" ngành mỹ phẩm Coty với giá 200 triệu USD. 

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 7

Năm 2019, Kim ra mắt dòng thời trang định hình Skims, huy động vốn từ những nhà đầu tư "có máu mặt" trong giới như Natalie Massane của Net-a-Porter và Andrew Rosen của Theory. Kim đã tận dụng tối đa lượng người theo dõi trên mạng xã hội để quảng bá thương hiệu. Nắm bắt rõ tâm lý người tiêu dùng chuộng quần áo thoải mái khi ở nhà thay vì đầm dạ hội dài quét đất vào thời dịch này, Kim đã đẩy mạnh thời trang mặc nhà. Đây được nhận định là hướng đi rất thông minh.

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 8

Bên cạnh kinh doanh, Kim được khán giả và truyền thông biết tới sau khi cô cùng gia đình tham gia chương trình đình đám Keeping Up with the Kardashian. Theo Forbes, từ năm 2012 trở đi, chị gái Kylie Jenner đã bỏ túi ít nhất 10 triệu USD trước thuế nhờ khoản thù lao tham gia show truyền hình thực tế này và các hợp đồng quảng cáo. Kim cũng sở hữu nhiều bất động sản và các khoản đầu tư khác. 

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 9

Tháng 7/2020, tài sản của Kim Kardashian từng trở thành đề tài gây tranh cãi. Gia đình thông báo trên Twitter ngôi sao truyền hình đã đạt mức tỷ USD sau khi bán 20% cổ phần KKW Beauty cho Coty. Hợp đồng này đồng nghĩa với việc công ty của Kim Kardashian được định giá một tỷ USD. Tuy nhiên, tạp chí Forbes khẳng định tài sản của Kim chỉ đạt mức 780 triệu USD và phủ nhận danh hiệu tỷ phú của cô. Các chuyên gia tranh luận rằng người đẹp không nắm toàn bộ cổ phần của thương hiệu KKW Beauty. 

Kim Kardashian chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh khối tài sản hàng tỷ đô của mình - Ảnh 10

Đến tháng 4/2021, Forbes mới chính thức đưa Kim vào danh sách tỷ phú thế giới. Trong quá khứ, gia đình Kardashian và Forbes từng nhiều lần tranh cãi về khối tài sản của các ngôi sao trong nhà. 

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