Không phải 'người yêu tin đồn' Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình bị 'tóm sống' khi hẹn hò siêu mẫu Victoria's Secret

Mới đây, cánh săn ảnh tung loạt bằng chứng hẹn hò của Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ khiến cư dân majgn không khỏi xôn xao.

Ngày 28/12, QQ đưa tin cánh săn ảnh tung loạt bằng chứng hẹn hò của Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ. Paparazzi cho biết họ đã bắt gặp tài tử Hong Kong (Trung Quốc) đến nhà của Hà Tuệ 3 ngày liên tục. Nam diễn viên Soi sáng cho em luôn lộ diện với hình ảnh đeo khẩu trang kín mít. Ngoài ra, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ còn xuất hiện cùng nhau. Họ được trông thấy đưa nhau đi massage, chăm sóc sức khỏe sau giờ làm việc. Để tránh bị phát hiện, cả 2 người trước, người sau lên 1 xe ôtô. Theo cánh săn ảnh, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ ngồi cạnh nhau trên xe. Điểm đến của họ là nhà của siêu mẫu Victoria's Secret.

Với loạt ảnh hẹn hò trên, cư dân mạng cho rằng Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đã nối lại tình xưa. Hồi tháng 3, một số nguồn tin cho biết cặp sao này đã âm thầm chia tay. Theo QQ, trước khi tan vỡ, Trần Vỹ Đình từng về ra mắt gia đình Hà Tuệ và 2 nghệ sĩ cũng đã tính đến chuyện hôn nhân.

Vì vậy, thông tin cặp sao tái hợp được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ được xem là "trai tài gái sắc" của showbiz Trung. Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên Cổ kếm kỳ đàm bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ tình cảm của mình. Về đời tư, Trần Vỹ Đình từng là tình đầu của Angelababy. Sau đó, anh hẹn hò nữ ca sĩ Thái Trác Nghiên, người mẫu người Brazil - Bruna Marth nhưng các mối quan hệ này không đi đến đâu. Trong khi đó, Hà Tuệ sinh năm 1989, là người mẫu hàng đầu Trung Quốc. Hà Tuệ được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu xứ tỷ dân từng biểu diễn cho show thời trang của Victoria's Secret. Năm 2015, Hà Tuệ lộ giấy đăng ký kết hôn với 1 người đàn ông giàu có. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Kể từ đó đến nay, Hà Tuệ cực kỳ kín tiếng đời tư.

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