Thái Dương Tinh Thần của Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt chính thức khai máy, tạo hình cảnh sát của nam chính gây chú ý

Vừa qua, dự án phim ngắn Thái Dương Tinh Thần (tên tiếng anh: See Her Again) do Trần Vỹ Đình đã chính thức khai máy. Theo đó, tạo hình cảnh sát của nam chính gây chú ý.

Vừa qua, dự án phim ngắn Thái Dương Tinh Thần (tên tiếng anh: See Her Again) do Trần Vỹ Đình đã chính thức khai máy. Bộ phim thuộc thể loại hình sự tội phạm, thời đại song song, có thời lượng 18 tập. Bên cạnh 2 diễn viên chính còn có dàn cast phụ bao gồm: Mạch Trường Thanh, Tạ Quân Hào, Hồ Trác Hy, Trương Văn Kiệt, Trương Tùng Chi, Quách Tuệ,... Theo đó, đoàn phim đã tung ra loạt hình ảnh của buổi khai máy cũng như tạo hình của nam chính Trần Vỹ Đình. Được biết, anh chàng vào vai một trinh sát Hong Kong của thập niên 90. Nhiều khán giả khen ngợi tạo hình trinh sát khá phù hợp với anh chàng và khiến họ gợi nhớ đến hình ảnh của những cảnh sát hình sự của phim TVB xưa. Bộ phim có nội dung kể về Dương Quang Diệu là một trinh sát cao cấp của tổ trọng án Hong Kong vào năm 1993. Trong lúc truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người liên hoàn, anh bất ngờ từ năm 1993 xuyên không tới năm 2018. Anh mang theo mang mối trong quá khứ và kĩ thuật của tương lai khai quật chân tướng. Từ đó mở ra một hành trình phá án xuyên thời gian không gian trong môi nguy hiểm, gập ghềnh lại vừa ly kỳ. Bên cạnh đó, hiều khán giả vô cùng phấn khích trước màn kết hợp của Trần Vỹ Đình và Lưu Nhã Sắt. Được biết, đây là 2 diễn viên được nhiều khán giả chú ý gần đây trong các dự án phim truyền hình và chương trình giải trí. Với visual mãn nhãn, diễn xuất ổn áp và mối quan hệ gây tò mò không biết là 'tình yêu' hay một mối quan hệ khác của cả 2 tạo nên sự tò mò và mong chờ của khán giả. Trần Vỹ Đình được khen ngợi EQ đỉnh cao, gọi Triệu Lộ Tư là 'nữ hoàng phim bạo' để 'giải cứu' cô nàng một việc? Mới đây, khi tham gia chương trình, Trần Vỹ Đình được khen ngợi EQ đỉnh cao, gọi Triệu Lộ Tư là 'nữ hoàng phim bạo' để giải vây giúp cô nàng một việc.