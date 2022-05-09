'Không có chuyện tan rã', 'cựu gà cưng' nhà JYP GOT7 xác nhận comeback với đầy đủ thành viên sau 1 năm 3 tháng vắng bóng đường đua K-POP

Sao quốc tế 09/05/2022 17:35

GOT7 (JB, Mark, Jackson, Jin Young, Young Jae, BamBam, Yu Gyeom) đã phát hành ảnh bìa album của mini-album mới mang tên 'GOT7' thông qua trang cá nhân chính thức vào lúc 00:00 ngày 9/5.

Trong bức ảnh teaser 'nhá hàng' mới đây, 7 chàng trai đã tiết lộ tên mini-album mới 'GOT7' cùng với ngày comeback (23/5) được khắc trên nền màu xanh lá cây, màu tượng trưng cho fanclub chính thức của GOT7 'I GOT7'. 

'Không có chuyện tan rã', 'cựu gà cưng' nhà JYP GOT7 xác nhận comeback với đầy đủ thành viên sau 1 năm 3 tháng vắng bóng đường đua K-POP - Ảnh 1

Theo GOT7, mini-album mới là một album rất 'GOT7', như là một lời nhắc nhở không được quên mình là ai, là album dành cho những người đã chờ đợi họ, cho tất cả những người đã ở bên họ và cho một bước đi mới trong tương lai. Với ý nghĩa này, 'GOT7' đánh dấu cột mốc quan trọng là album đầu tiên được phát hành sau 1 năm 3 tháng kể từ đĩa đơn 'Encore' phát hành vào tháng 2 năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên sau 1 năm 6 tháng 7 anh chàng vắng bóng trên đường đua K-POP. Sự trở lại của GOT7 khiến fan hâm mộ toàn cầu vô cùng trông đợi và hào hứng sau quãng thời gian 'đường ai nấy đi'. 

'Không có chuyện tan rã', 'cựu gà cưng' nhà JYP GOT7 xác nhận comeback với đầy đủ thành viên sau 1 năm 3 tháng vắng bóng đường đua K-POP - Ảnh 2

Được biết, sau khi hợp đồng độc quyền với JYP Entertainment của GOT7 hết hạn vào tháng 1/2021, mỗi thành viên đều đã có con đường riêng với công ty quản lý mới. Trong đó, trưởng nhóm JB đã ký hợp đồng với High Music, Jin Young ghi dấu ở mảng diễn xuất, là diễn viên trực thuộc công ty BH Entertainment, Jackson thành lập hãng thu âm Team Wang và cũng hợp tác với Sublime, Young Jae ký hợp đồng với Sublime, Bambam thuộc Abyss Company, Yu Gyeom là nghệ sĩ của AOMG còn Mark ký với CAA, một công ty của Mỹ. 

Theo News1korea

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Từ khóa:   GOT7 sao hàn sao châu á

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