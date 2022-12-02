Không chỉ nổ lực thành công tự thân, Trần Phi Vũ còn từng 'ghi điểm' với khán giả bởi hành động hiếu thảo dành cho bố mẹ

Trần Phi Vũ được biết đến là “thái tử Cbiz” trong giới giải trí Hoa ngữ là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và đại mỹ nhân Trần Hồng. Không chỉ nổ lực thành công tự thân, anh chàng còn ghi điểm với khán giả bởi hành động hiếu thảo dành cho bố mẹ.
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Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của Trần Phi Vũ vụt sáng bởi diễn xuất bùng nổ. Anh chàng ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả bởi ngoại hình và tài năng. Không những thế, anh chàng còn được biết đến là “thái tử Cbiz” trong giới giải trí Hoa ngữ là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và đại mỹ nhân Trần Hồng. Chính vì thế những thước phim có mặt Trần Phi Vũ cùng bố mẹ cũng vì thế mà liên tục được cư dân mạng chia sẻ trên MXH.
Được biết, vào năm 2017, Trần Phi Vũ và bố mẹ từng làm khách mời trong một chương trình thực tế của Trung Quốc. Khi đó, anh chàng chỉ mới 17 tuổi và đang học tại Mỹ. Vì muốn giúp bố tạo bất ngờ cho mẹ mà anh chàng đã đặt chuyến bay sớm nhất về về Trung Quốc sớm nhất để họp mặt gia đình. Đúng như ‘âm mưu’, diễn viên Trần Hồng vô cùng xúc động khi thấy con trai cưng bất ngờ xuất hiện trước mặt bà. Cả gia đình đạo diễn Trần Khải Ca sum họp tại ngôi nhà cũ ở Bắc Kinh, bồi hồi khi nhớ về thời điểm còn sinh sống tại nơi này.
Thấy bố mẹ trò chuyện thân mật, xúc động nhắc về nhiều kỷ niệm thời mới kết hôn, Trần Phi Vũ rón rén bước vào phòng. Anh chàng còn hết sức tinh tế đứng riêng một góc để tránh phá tan bầu không khí lãng mạn của cả hai. Mãi cho đến khi được bố gọi, nam diễn viên mới đến cạnh mẹ. Không có ghế, anh chấp nhận quỳ gối cạnh mẹ, nghe lời dặn dò của bố. Chỉ vài hành động nhỏ trong chương trình, Trần Phi Vũ được khán giả khen ngợi hết lời vì quá lễ phép, hiếu thảo.
Mặc dù có gia thế rất khủng nhưng Trần Phi Vũ lại nổi tiếng dựa vào chính mình. Bởi anh chàng không chỉ cao ráo đẹp trai mà còn có năng lực diễn xuất tốt. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng khí chất và kỹ năng của chàng diễn viên này lại được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá rất cao.
Nhờ những nổ lực cố gắng, sau khi bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa kết thúc đã giúp Trần Phi Vũ nhận về lượt fan khủng. Vai diễn Lý Tuân như xé sách bước ra của Trần Phi Vũ vừa xuất hiện đã lập tức trở thành "tượng đài" trong giới "nam thần ngôn tình" của mọi thời đại.