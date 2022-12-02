Không chỉ nổ lực thành công tự thân, Trần Phi Vũ còn từng 'ghi điểm' với khán giả bởi hành động hiếu thảo dành cho bố mẹ

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của Trần Phi Vũ vụt sáng bởi diễn xuất bùng nổ. Anh chàng ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả bởi ngoại hình và tài năng. Không những thế, anh chàng còn được biết đến là “thái tử Cbiz” trong giới giải trí Hoa ngữ là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và đại mỹ nhân Trần Hồng. Chính vì thế những thước phim có mặt Trần Phi Vũ cùng bố mẹ cũng vì thế mà liên tục được cư dân mạng chia sẻ trên MXH.

Trần Phi Vũ được biết đến là “thái tử Cbiz” trong giới giải trí Hoa ngữ là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh: Internet

Được biết, vào năm 2017, Trần Phi Vũ và bố mẹ từng làm khách mời trong một chương trình thực tế của Trung Quốc. Khi đó, anh chàng chỉ mới 17 tuổi và đang học tại Mỹ. Vì muốn giúp bố tạo bất ngờ cho mẹ mà anh chàng đã đặt chuyến bay sớm nhất về về Trung Quốc sớm nhất để họp mặt gia đình. Đúng như ‘âm mưu’, diễn viên Trần Hồng vô cùng xúc động khi thấy con trai cưng bất ngờ xuất hiện trước mặt bà. Cả gia đình đạo diễn Trần Khải Ca sum họp tại ngôi nhà cũ ở Bắc Kinh, bồi hồi khi nhớ về thời điểm còn sinh sống tại nơi này.