Không chấp hành án dân sự, Trịnh Sảng có khả năng bị niêm phong tài sản, khó trở về Trung Quốc

Sao quốc tế 27/12/2023 17:17

Nữ diễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng không chấp hành án dân sự theo phán quyết của tòa, đối diện bị phong tỏa tài sản.

Vào ngày 26/12, Sohu đưa tin Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang, Thượng Hải (Trung Quốc) công khai hành vi không chấp hành phán quyết của Trịnh Sảng. Nữ diễn viên này bị cơ quan chức năng cảnh cáo vì không trả số tiền 90,5 triệu NDT (hơn 306 tỷ đồng) cho nguyên đơn là công ty sản xuất phim Đông Khai Chi Tinh sau khi thua kiện.

Với việc không chịu trách nhiệm tài chính cho bê bối của mình, Trịnh Sảng đối diện với nguy cơ bị hạn chế tiêu dùng xa xỉ, cấm xuất cảnh, bị niêm phong, tịch thu và đấu giá tài sản. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn có thể bị xử lý hình sự và ngồi tù.

Không chấp hành án dân sự, Trịnh Sảng có khả năng bị niêm phong tài sản, khó trở về Trung Quốc - Ảnh 1

Ngoài ra, công ty Đông Khai Chi Tinh đã nộp đơn xin tòa án phong tỏa tài sản của người đẹp Cùng ngắm mưa sao băng. Thời gian qua, phía tòa án đã tiến hành rà soát tài sản của Trịnh Sảng ở Trung Quốc. Cơ quan chức năng muốn nắm rõ tình hình tài chính, xem xét khả năng thanh toán nợ nần trước khi có quyết định cuối cùng cho trường hợp chậm thi hành phán quyết của Trịnh Sảng.

Sau khi vướng scandal đời tư, Trịnh Sảng đã phải bán tháo căn penthouse của mình, với giá 23 triệu USD (tương đương 557 tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền thu về từ việc bán nhà không đủ để người đẹp sinh năm 1991 chi trả khoản nợ khổng lồ. Cô phải nộp bù 46 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng) tiền thuế, bồi thường tổng thiệt hại 140 triệu USD (gần 3.400 tỷ đồng) cho nhãn hàng, nhà sản xuất phim ảnh và show truyền hình.

Vì vậy, studio của Trịnh Sảng từng cho biết nữ diễn viên này không có đủ tài chính để thanh toán tất cả khoản đền bù cho đối tác chỉ trong một lần. Cho nên, thời gian qua, Trịnh Sảng không ngừng đàm phán với đối tác về phương án trả nợ phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện tại. Tuy nhiên, 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Không chấp hành án dân sự, Trịnh Sảng có khả năng bị niêm phong tài sản, khó trở về Trung Quốc - Ảnh 2

 

Trịnh Sảng sống ở Mỹ hơn hai năm qua, kể từ khi lộ chuyện từng cùng bạn trai cũ - Trương Hằng - thuê người mang thai hộ. Trương Hằng tố cáo diễn viên đòi bỏ con, không đoái hoài đến bé. Sau khi hai con chào đời, Trương Hằng ở Mỹ chăm con, năm 2021, Trịnh Sảng sang Mỹ giành quyền nuôi các bé. Tòa xử Trương Hằng giám hộ hai bé, Trịnh Sảng được thăm nom vào các giờ cố định trong tuần.

Không chấp hành án dân sự, Trịnh Sảng có khả năng bị niêm phong tài sản, khó trở về Trung Quốc - Ảnh 3

 

Hồi tháng 3, ông Trịnh Thành Hoa, cha của Trịnh Sảng, đăng bài viết dài trên trang cá nhân, nói con gái "chịu nỗi đau mà người bình thường không tưởng tượng nổi". Ông cho biết những năm qua, Trịnh Sảng đối diện hết biến cố này tới biến cố khác, tổn thương lớn. Dù vậy, cô mạnh mẽ vượt qua và đã bỏ qua thù hận để sống cuộc đời của mình.

Trịnh Thành Hoa cho rằng con gái chịu oan uổng vì vướng phải Trương Hằng. Theo ông, khi họ yêu nhau và quyết định thuê người mang thai, Trương Hằng nhiều lần ngoại tình, Trịnh Sảng nhìn thấy các ảnh và video "nóng" của bạn trai với người phụ nữ khác. Lúc đó, cô không thể chấp nhận sự thật, tâm lý bất ổn nên đề nghị bỏ thai nhi. Trương Hằng bí mật ghi âm những lời này, làm chứng cứ vùi dập Trịnh Sảng.

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Vào ngày 13/12, cư dân mạng xôn xao trước thông tin tiến hành rà soát tài sản của Trịnh Sảng tại Trung Quốc.

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