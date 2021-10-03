Kết hôn 7 năm chưa mang thai, mỹ nhân Thơ Ngây từng nuốt ếch sống với mong muốn có con

Một vài nguồn tin cho hay, để mang thai thành công, nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan Lâm Y Thần phải nuốt cả ếch sống.

Lâm Y Thần từng là cái tên được yêu mến nhất nhì Đài Loan khi dòng phim thần tượng bùng nổ, người đẹp họ Lâm từng gây tiếng vang với các bộ phim như: Thơ Ngây, Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Ngoại Phi Tiên… Dù nổi tiếng nhưng đời tư của Lâm Y Thần khá “sạch”. Năm 2014 cô kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu sau 10 năm quen biết.

Năm 2014, Lâm Y Thần và Lâm Vu Siêu kết hôn sau 10 năm quen biết

Vào ngày 29/9, Lâm Y Thần bất ngờ thông báo cô đã mang thai được 8 tháng và sẽ sinh con vào tháng tới. Hiện tại, mỹ nhân Thơ Ngây không tiết lộ giới tính của con. Để mang thai và sinh con, từ 3 năm trước Lâm Y Thần đã gác lại mọi công việc và tập trung chuẩn bị cho việc mang thai.

Theo tiết lộ của truyền thông Hoa ngữ, hành trình mang thai của Lâm Y Thần vô cùng khó khăn. Lâm Y Thần và Lâm Vu Siêu đã kết hôn được 7 năm vậy nhưng hai người gặp nhau khá ít. Chồng cô thường đi công tác dài ngày và họ chỉ gặp nhau vài lần mỗi năm. Có lẽ vì chuyện này khiến cho mỹ nhân họ Lâm khó mang thai.

Truyền thông Hoa ngữ tiết lộ, để mang thai thành công Lâm Y Thần không ngần ngại nuốt ếch sống

Lâm Y Thần đối xử với bố mẹ chồng rất tốt, mỗi ngày cô thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng chào hỏi bố mẹ chồng sau đó làm đồ ăn sáng rồi đưa bố mẹ chồng đi dạo. Vậy nhưng kết hôn nhiều năm như vậy Lâm Y Thần vẫn chưa mang thai khiến bố mẹ chồng khá lo lắng. Nguồn tin này cho hay, Lâm Y Thần dùng đủ mọi cách để chữa trị thậm chí nuốt cả ếch sống. Vượt qua biết bao gian nan, hiện tại, người đẹp họ Lâm đã chuẩn bị làm mẹ và nhận được vô số lời chúc mừng của fan hâm mộ cũng như cộng đồng mạng.

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