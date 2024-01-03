Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi

Vừa mới bước sang năm 2024, Tử Dạ Quy đã khai máy trong không khí sôi nổi và rộn rã. Tác phẩm này nhận nhiều sự chú ý từ khán giả do có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Hứa Khải và Điền Hi Vi.

Tử Dạ Quy đã khai máy trong không khí sôi nổi và rộn rã.

Tác phẩm này nhận nhiều sự chú ý từ khán giả do có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Hứa Khải và Điền Hi Vi.

Thời điểm các hình ảnh tại buổi khai máy và tạo hình đầu tiên của nhân vật rò rỉ trên mạng xã hội, ngay lập túc đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong khi người hâm mộ của hai diễn viên không mấy hài lòng với màn kết đôi lần này của thần tượng, thì về phía netizen, họ lại cảm thấy đây là một sự hợp tác thú vị. Nhất là tạo hình cổ trang của Điền Hi Vi vô cùng xinh đẹp, ấn tượng, còn Hứa Khải vẫn điển trai, thu hút ánh nhìn.