Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi

Sao quốc tế 03/01/2024 10:15

Điền Hi Vi và Hứa Khải khai máy phim mới Tử Dạ Quy khiến khán giả háo hức vì sắp có một siêu phẩm của cặp đôi 'nam thanh nữ tú'.

Vừa mới bước sang năm 2024, Tử Dạ Quy đã khai máy trong không khí sôi nổi và rộn rã. Tác phẩm này nhận nhiều sự chú ý từ khán giả do có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Hứa Khải và Điền Hi Vi.

Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi - Ảnh 1
Tử Dạ Quy đã khai máy trong không khí sôi nổi và rộn rã. 
Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi - Ảnh 2
Tác phẩm này nhận nhiều sự chú ý từ khán giả do có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Hứa Khải và Điền Hi Vi.

Thời điểm các hình ảnh tại buổi khai máy và tạo hình đầu tiên của nhân vật rò rỉ trên mạng xã hội, ngay lập túc đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong khi người hâm mộ của hai diễn viên không mấy hài lòng với màn kết đôi lần này của thần tượng, thì về phía netizen, họ lại cảm thấy đây là một sự hợp tác thú vị. Nhất là tạo hình cổ trang của Điền Hi Vi vô cùng xinh đẹp, ấn tượng, còn Hứa Khải vẫn điển trai, thu hút ánh nhìn.

Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi - Ảnh 3

Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi - Ảnh 4

Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi - Ảnh 5

Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi - Ảnh 6

Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi - Ảnh 7

Hứa Khải gia nhập đoàn phim mới vào ngày đầu năm mới, 'sánh đôi' cùng với Điền Hi Vi - Ảnh 8
 Tạo hình cổ trang của Điền Hi Vi vô cùng xinh đẹp, ấn tượng, còn Hứa Khải vẫn điển trai, thu hút ánh nhìn.

Được biết, Tử Dạ Quy là một sản phẩm của Tencent Video, thuộc thể loại cổ trang, huyền ảo chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa. Nội dung xoay quanh hành trình bắt yêu của nam chính Mai Trục Vũ (Hứa Khải thủ vai). Anh vừa là một quan nhỏ vô danh tiểu tốt của Huyền Giám Ti, vừa là đạo sĩ mới xuống núi pháp thuật cao cường của Thiên Hi Cung.

Trong khi đó nữ chính Võ Trinh (Điền Hi Vi thủ vai) ban ngày là quý nữ nhà Dự Quốc Công, em gái Vua, tiểu bá vương ăn chơi trác táng, tai tiếng khắp kinh thành, 26 tuổi vẫn chưa thành thân, ban đêm là Miêu công cầm đầu yêu quái ở Nhật Lý Vạn Cơ, thỉnh thoảng hóa thân thành Yêu miêu đi gây rối khắp nơi. Vũ Trinh 26 tuổi còn chưa tìm được phu quân, nổi tiếng khắp kinh thành là kẻ ăn chơi trác táng. Thế nhưng, hai người này vậy mà lại trở thành một đôi phu thê.

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