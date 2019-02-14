Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò

Sao quốc tế 14/02/2019 14:55

Đến hẹn lại lên, Trác Vỹ công khai hình ảnh hẹn hò của Đặng Luân và Lý Thấm khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng”.

Ngày 13/2, trên mạng lan truyền thông tin Trác Vỹ - ông chủ Phong Hành Studio sẽ công khai 1 cặp đôi mới của Cbiz vào đúng ngày Valentine 14/2. Trong danh sách được dự đoán, người ta liệt kê hàng loạt cái tên như Dương Dương, Lý Dịch Phong, Hồ Ca, Đặng Luân…

Và thật bất ngờ, cặp đôi bị khui tin hẹn hò chính là Đặng Luân và nữ diễn viên Lý Thấm chứ không phải là Dương Tử. Ngay khi thông tin này được Trác Vỹ tung ra, từ khóa Đặng Luân - Lý Thấm hẹn hò đang nằm trong top thịnh hành trên mạng xã hội Weibo.

Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò - Ảnh 1

Đặng Luân không hẹn hò với Dương Tử...

Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò - Ảnh 2
...mà chính là Lý Thấm - Ảnh: Internet

Theo đó, cặp đôi “chị - em” này bị bắt gặp tay trong tay hẹn hò vào cuối tháng 1. Cụ thể, sau khi trở về từ một bữa tiệc, Đặng Luân đã nghỉ ngơi tại một khách sạn ở Bắc Kinh và chỉ 1 tiếng sau, Lý Thấm cũng một mình xuất hiện tại đây.

Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò - Ảnh 3
Cả hai được cho là hẹn hò tại một khách sạn - Ảnh: Internet

Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò - Ảnh 4Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò - Ảnh 5

Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò - Ảnh 6
Những hình ảnh được Trác Vỹ tung ra - Ảnh: Internet

Lý Thấm và Đặng Luân từng kết hợp trong các bộ phim như “Sở Kiều Truyện”, “Bạch Lộc Nguyên”, đồng thời cùng tham gia trong show truyền hình thực tế “Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế”. Có vẻ như cả hai đã nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác chung nhiều dự án.

Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò - Ảnh 7

Đặng Luân và Lý Thấm trong Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế - Ảnh: Internet

Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò - Ảnh 8

Hot: Không phải Dương Tử, đây mới là mỹ nhân mà ‘nam thần’ Đặng Luân đang hẹn hò - Ảnh 9
Cả hai rất thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Trước thông tin hẹn hò của cả hai, đa phần cư dân mạng đều ủng hộ và để lại những bình luận tích cực:

- “Cặp này đẹp đôi mà, trai tài gái sắc”

- “Lý Thấm và Đặng Luân đẹp đôi đó chứ, cả 2 cùng có diễn xuất rất tốt”

- “Dù Lý Thấm hơn Đặng Luân 2 tuổi nhưng họ vẫn hợp nhau mà”

- “Chúc mừng cả 2, hi vọng sớm xác nhận”

Tuy nhiên, phía đại diện của Lý Thấm và Đặng Luân đều lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Đại diện studio của Đặng Luân chia sẻ: "Đặng Luân vẫn còn chiếm vị trí trong phe cánh độc thân dài hạn, thật lãng phí tài nguyên công cộng. Lễ Tình Nhân này anh em ta đều là người độc thân".

Phía Lý Thấm cũng cho biết: "Sinh nhật năm ngoái nhận được bình rượu đào hoa, hy vọng thoát ế. Nhưng trước mắt rượu vẫn chưa có tác dụng. Chúc mọi người Valentine vui vẻ".

Hiện tại, phía cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận nhưng người hâm mộ vẫn còn “bán tín bán nghi” về mối quan hệ của cả hai.

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Từ khóa:   Đặng Luân - Lý Thấm cặp đôi hoa ngữ đặng luân dương tử

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